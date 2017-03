Eurolega - In Russia non c'è partita, il CSKA domina l'Unics (74-85)

Il CSKA Mosca fa suo anche il quarto derby stagionale, passando in casa di un Unics Kazan già eliminato dall'Eurolega da un paio di settimane, con il punteggio di 74-85, aggiungendo così un altro tassello verso il primo posto della stagione regolare. La squadra guidata da coach Itoudis è rimasta al comando per tutta la gara toccando anche il +19 nel terzo quarto ma, nonostante un tentativo nel finale di rientro dei padroni di casa, il CSKA si porta a casa agevolmente la 21^ vittoria stagionale in Europa.



Coach Pashutin decide di partire con Colom, Langford, Panin, Antipov e Parakhouski ai quali coach Itoudis risponde con Teodosic, De Colo, Khryapa, Kurbanov e Hines.



1° QUARTO - Il CSKA mette subito in chiaro che il primo posto passa anche da questa sfida, piazzando un immediato 0-6 dopo 2' di gioco. Parakhouski (4) cerca di non far già scappare la squadra della capitale ma è Teodosic con già 3 assist nel proprio tabellino dopo appena 5' di gioco a servire i propri compagni per il 7-12 a metà prima frazione. In un minuto però il CSKA da il primo strappo significativo toccando il +11 (7-18) grazie ad un De Colo già da 7 punti e 2 assist, costringendo coach Pashutin a chiamare il primo timeout della gara. Al rientro in campo l'Unics piazza un controparziale di 7-1 che riporta sotto i padroni di casa sul -5 (14-19) grazie a Banic, Andjusic e alla prima bomba di serata firmata Ponkrashov, che costringe questa volta coach Itoudis a chiamare timeout con 1'45" da giocare. Nel finale di quarto Higgins spara la prima tripla di serata per il CSKA, consegnando un +7 (18-25) per i suoi alla fine dei primi 10 minuti.



2° QUARTO - All'inizio del quarto si segna poco da entrambi i lati del campo, tanto che dopo 4 minuti il parziale è di 6-6, con un ottimo Ponkrashov (7) e i primi punti di Langford che riescono a tenere lì l'Unics sul 26-31 alla metà della seconda frazione. La squadra di Kazan è tutt'altro che intenzionata a lasciare il derby alla squadra moscovita, tanto che un mini-parziale di 6-2 riporta i suoi a contatto sul -3 (30-33) con 3' esatti sul cronometro. La qualità del CSKA è però disarmante: in 30 secondi Freeland e una bomba di De Colo (10) rimette 8 punti di margine tra le due squadre, costringendo gli avversari a chiamare timeout. Al rientro è ancora Joel Freeland che riconsegna la doppia cifra di vantaggio con il quarto che si chiude con il massimo vantaggio ospite sul 33-44 grazie ad tiro libero realizzando sul finale dal solito Nando De Colo (12).

3° QUARTO - Ad inizio secondo tempo, Langford (10) e Parakhouski (12) riescono a tenere lì i suoi nonostante due bombe di fila di Teodosic sul 43-49 dopo due minuti di gioco. Il CSKA decide fare il CSKA e in 3 minuti piazza un parziale di 0-11 che fa volare la squadra di Mosca sul +17 (43-60). Gli ospiti provano a scappare definitivamente sul +19 e mettere già la parola fine alla gara ma nel finale, Langford (12 punti nel solo 3° quarto) e ancora Ponkrashov (12) riescono a rosicare qualche punto andando all'ultimo mini-intervallo sul punteggio di 57-74.



4° QUARTO - Kazan prova, aggrappandosi ancora al trio Langford-Parakhouski-Ponkrashov, una disperata rimonta piazzando un parziale di 6-0 che costringe coach Itoudis a chiamare timeout sul punteggio di 63-74 con 8' sul cronometro. Al rientro Teodosic sforna il cioccolatino numero 11 per Hines (6) supportato dal suo compagno De Colo, che mette a segno il 21esimo punto di serata, ma è ancora Anton Ponkrashov a provare a tenere li i suoi sul -10 (74-84) a due minuti dal termine. Nel finale sarà decisivo il fallo tecnico fischiato a Keith Langford, costretto a lasciare anzitempo la partita per il limite di falli, che di fatto ha fatto alzare bandiera bianca alla squadra di Pashutin, che consegna il quarto derby russo della stagione nelle mani del CSKA con il punteggio finale di 74-85.