Eurolega - Un indemoniato Wanamaker stende il Galatasaray: il Darussafaka ci crede (73-67)

Derby turco d'Eurolega rovente a Istanbul tra il Darussafaka e Galatasaray: la spunta la truppa di Blatt, che rilancia le proprie fiches per il discorso qualificazione ai playoff, confermando il nono posto, staccato di pochissimo dal Stella Rossa, ottavo, a due punti di distanza in attesa della sfida di stasera. 73-67 per i neroverdi, che riescono a fuggire nel terzo quarto, toccando le dieci lunghezze di gap, ma si fanno rimontare ad inizio quarto periodo: Brad Wanamaker si carica la squadra sulle spalle, siglando nove punti negli ultimi minuti e regala un importante trionfo al Darussafaka Dogus Istanbul, in attesa della prossima gara contro il Brose Bamberg.

Alla Volkswagen Arena di Istanbul, l’avvio del derby è equilibratissimo: inaugura la sfida Wilbekin dopo venti secondi con una tripla, mentre Daye ripaga con la stessa moneta due minuti dopo, impattando sul 5-5. Per almeno sette minuti di gara, lo scarto resta sempre entro i due punti, poi a tre minuti dalla prima sirena, Daye e Micov si accendono e piazzano un break di 7-0, che li porta sul 9-16. Nell’ultimo minuto, reazione del Darussafaka, che accorcia con cinque punti consecutivi, con Harangody e il buzzer dall’arco di Moerman, che chiudono il primo quarto sul 16-18. Il sorpasso dei padroni di casa arriva dopo due minuti nel secondo quarto, con cinque punti consecutivi e la tripla di Batuk vale il 21-20.

Vantaggio che dura poco, perchè i giallorossi di Ataman replicano colpo su colpo e Tyus sigla il 27-30 a metà quarto. Da lì per almeno tre minuti è pioggia di triple, con Wanamaker, Batuk e Korkmaz a dare il via al party, ma nessuna delle due squadre riesce ad ottenere un break decisivo per la fuga. L’equilibrio rimane assoluto anche negli ultimi due minuti, Daye e Clyburn chiudono il primo tempo, con lo score di 37-39 a favore del Galatasaray.

Si torna sul parquet: la musica sembra non cambiare nei primi minuti, con Wanamaker e Micov ad alternare i canestri, ma la truppa di Blatt trova un parziale di 17-5, grazie alla vena offensiva del duo Wilbekin e Clyburn, che vale il +12 dei neroverdi (59-47). Il terzo periodo termina sul 61-52 pro Darussafaka. Nel quarto periodo, gli ospiti rientrano subito in carreggiata, con sette punti consecutivi, grazie a Korkmaz e Micov, mettendosi sulla scia degli avversari, con due punti di defict. Nel momento di maggior difficoltà, sale in cattedra Wanamaker, che ridà linfa e ossigeno ai suoi con cinque punti pesantissimi consecutivi, di cui due su una notevole azione, bruciando il difensore con un crossover letale e penetrazione in traffico, staccando il Galatasaray sul 66-59 a cinque minuti dalla fine.

I padroni di casa ipotecano la gara con un gran gioco da tre punti di Wanamaker, che vale il +10 con un minuto e quindici secondi da giocare, ma sfioerano l’harakiri, subendo sei punti in meno di un minuto, ritrovandosi sul 71-67 a quindici secondi dalla fine. Wanamaker mette in sicurezza la vittoria con i tiri liberi, evitando una beffa atroce. Finisce 73-67 per i padroni di casa, che ci credono ancora per un posto ai playoff, mentre il Galatasaray è compromesso.