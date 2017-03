Eurolega - Il Barcellona torna alla vittoria contro la Stella Rossa (67-54)

Il Barcellona, dopo la sconfitta nel Clasico, si riscatta grazie all'ottima prestazione di Stratos Perperoglou che trascina i suoi alla vittoria contro la Stella Rossa, che nonostante la sconfitta conserva l'ottava posizione di classifica. I serbi pagano la scarsa serata al tiro, in quanto nonostante la percentuale dica 58.6%, nessuno dei giocatori biancorossi è riuscito ad andare in doppia cifra. Una statistica difficilmente prevedibile considerando lo starting five scelto da Radonjic, il quale ha fatto partire dall'inizio Jenkins e Jovic nei ruoli di point-guard, Dangubic e Mitrovic sulle ali con Kuzmic da centro. Dall'altra parte invece Bartzokas si è affidato a Rice nel ruolo di play, con Oleson al suo fianco, Perperoglou e Vezenkov sugli esterni e Diagne a far densità all'interno del pitturato.

Il primo possesso della sfida è per la Stella Rossa che va a segno col piazzato di Mitrovic, poi sull'azione successiva Kuzmic si fa stoppare da Diagne, il quale da inizio alla partita di Barcellona che realizza il suo primo canestro con Rice, il quale va a segno con una tripla. I blaugrana sfruttano il momento positivo per allungare con il canestro da oltre l'arco di Vezenkov, che si fa poi stoppare da Kuzmic, il quale da origine alla rimonta serba che si concretizza con la tripla di Lazic ed il piazzato di Mitrovic. Vezenkov ribalta subito la situazione andando a segno con un tiro dal perimetro, ma Bartzokas decide ugualmente di chiamare il time-out per correggere gli errori commessi fino ad ora dai suoi. Dopo il minuto di sospensione la Stella Rossa riporta il match in parità con il tiro da dentro l'area segnato da Mitrovic, ma Koponen con i liberi rifissa il +2 (15-13) in favore dei padroni di casa. Wolters riporta in vantaggio i serbi andando a segno con un canestro da oltre l'arco, ma Koponen dalla lunetta ribalta nuovamente la situazione. Il piazzato di Wolters chiude questa prima frazione di gioco sul punteggio di 17-18 in favore della squadra serba.

Il Barcellona apre la seconda frazione di gioco firmando un break di 5-0 grazie alla tripla di Koponen ed al piazzato di Perperoglou. Radonjic per fermare subito il momento positivo della squadra avversaria decide di chiamare il time-out. Il minuto di sospensione fa bene al roster serbo che trova il primo canestro del quarto dopo ben tre minuti e mezzo grazie al tiro da dentro l'area di Bjelica. Il Barcellona torna ad allungare con la tripla di Perperoglou, ma Bartzokas decide ugualmente di fermare il gioco per chiedere ai suoi maggiore solidità in fase difensiva. Dopo la pausa i catalani continuano a mantenere un vantaggio di sei lunghezze ed allora Radonjic nell'intento di raddrizzare il match decide di chiamare il time-out. Il minuto di sospensione giova alla compagine serba che torna a contatto grazie alla tripla realizzata da Simonovic, poi Navarro con i liberi chiude il quarto sul punteggio di 32-29 in favore della squadra di casa.

Perperoglou e Jenkins aprono il terzo quarto con due canestri da dentro l'area, poi Vezenkov si rende autore di un fallo antisportivo su Thompson, che però non capitalizza dalla lunetta. Il Barcellona allunga con la tripla di Perperoglou ed allora Radonjic si vede costretto a chiamare il time-out. Il minuto di sospensione non giova però alla compagine serba che subisce la tripla di Claver. La situazione per la Stella Rossa continua a peggiorare dopo il fallo antisportivo commesso da Wolters su Vezenkov, che dalla lunetta non sbaglia. Oleson con la tripla fissa il punteggio sul 47-34 in favore della squadra di casa, poi Koponen con un canestro da oltre l'arco porta a quattordici le lunghezze di vantaggio dei catalani. Il Barcellona non solo si dimostra cinico in fase offensiva ma anche solido in quella difensiva, come dimostra la stoppata di Vezenkov su Wolters. Nel finale Dangubic con la tripla chiude questa terza frazione di gioco sul punteggio di 52-43 in favore della squadra blaugrana.

Mitrovic apre gli ultimi dieci minuti di gioco andando a segno con un tiro da dentro l'area, ma nonostante il buon approccio Radonjic decide di chiamare il time-out. Il minuto di sospensione favorisce il roster catalano che va a segno con la tripla di Eriksson. Perperoglou firma l'allungo con un canestro da oltre l'arco ed allora Radonjic si vede costretto a fermare nuovamente il gioco. Dopo la pausa la Stella Rossa accorcia le distanze fino al 58-51, quando Bartzokas decide di chiamare il time-out. Dopo il minuto di sospensione Guduric prova a riportare a contatto i suoi con un canestro da oltre l'arco, ma dall'altra parte gli risponde Koponen con la tripla. Nel finale il Barcellona riesce a difendere il vantaggio costruito conseguendo così la vittoria per 67-54.

Nel prossimo turno il Barcellona ospiterà il Maccabi, mentre la Stella Rossa attenderà l'Unics Kazan.