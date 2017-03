Eurolega - Il Pana inserisce la quarta contro il CSKA (85-80)

Il Panathinaikos infila la quarta vittoria consecutiva contro il CSKA Mosca, grazie ad una prestazione da 17 punti complessivi di K.C. Rivers, ma non solo perchè l'ala americana viene ben coadiuvata da Singleton (13), James (13) e Calathes (12). Per i russi non sono sufficienti i 15 punti di De Colo e Teodosic ed i 14 di Augustine e Vorontsevich. La compagine guidata da Itoudis interrompe così una striscia fatta di due vittorie consecutive, ma non si può dire che il coach russo non abbia fatto tutto ciò che poteva per vincere la partita, infatti Itoudis ha fatto partire dall'inizio tutti i suoi uomini migliori, ovvero De Colo, Teodosic, Khryapa, Kurbanov ed Hines. Dall'altra parte invece Pascual si è affidato a Singleton, Nichols, Feldeine, Gist e Calathes.

Il Panathinaikos apre il parziale con il piazzato di Nichols, ma dall'altra parte gli risponde subito Teodosic, il quale va a segno con un canestro da oltre l'arco. I greci ripassano in vantaggio con la tripla mandata a segno da Calathes, ma De Colo con un tiro da dentro l'area pareggia immediatamente i conti. Feldeine con un'ottima azione personale riporta avanti nel punteggio i padroni di casa, ma De Colo con 4 punti consecutivi ribalta la situazione portando in vantaggio la compagine russa. Pascual nel tentativo di trovare le contromisure alla qualità della guardia francese chiama il time-out. In uscita dal momento di sospensione Gist rifissa la parità con un tiro da dentro l'area, poi Augustine impedisce ai greci di portarsi in vantaggio stoppando Calathes. Il Pana riesce ugualmente a ritornare avanti nel punteggio grazie all'appoggio a tabellone di Singleton, poi sul possesso successivo il roster greco difende il vantaggio costruito con la stoppata di Gist su De Colo. Il CSKA non molla e ribalta nuovamente la situazione con i liberi messi a segno da Teodosic ed il piazzato di Augustine, ma il Pana rifissa il +1 con la tripla realizzata da Pappas. La squadra russa sul possesso successivo ritorna avanti nel punteggio grazie al tiro da dentro l'area di Teodosic, poi nel finale i liberi di Bourousis ed il piazzato di James chiudono il quarto sul punteggio di 20-17 in favore del Panathinaikos.

Il roster greco apre la seconda frazione di gioco con la tripla di Singleton, ma il CSKA risponde immediatamente col piazzato realizzato da Higgins. Il Pana prova a scappare nel punteggio con il canestro da oltre l'arco di James, ma Vorontsevich con un tiro dal perimetro ribalta la situazione. Pascual per evitare un possibile break avversario decide di chiamare il time-out, ed infatti dopo il minuto di sospensione Rivers col piazzato riporta avanti i greci. La squadra di casa non solo si dimostra particolarmente fluida in attacco, ma anche molto solida in difesa, come in occasione della stoppata di Bourousis su Augustine. La squadra di Pascual prova a sfruttare il momento positivo per allungare, ma Itoudis per evitarlo ferma il gioco. Dopo la pausa Vorontsevich rifissa la parità con un'ottima azione personale, ma Rivers con la tripla riporta in vantaggio il roster greco. L'ala dei russi punisce nuovamente la squadra avversaria andando a segno con un tiro da oltre l'arco, che vale il 38-38, poi sul possesso successivo James rifissa il +2 in favore del Pana con un piazzato. Itoudis per andare all'intervallo in vantaggio chiama il time-out, ma dopo il minuto di sospensione l'unico ad andare a segno per i russi è il solito Vorontsevich che con un tiro da dentro l'area riporta la parità. Nel finale la tripla di Rivers ed il piazzato di Calathes chiudono il quarto sul punteggio di 45-40 in favore della squadra di casa.

Il CSKA approccia la terzo quarto con la chiara intenzione di ribaltare il risultato e quasi ci riesce grazie al piazzato di Khryapa ed ai liberi di Hines, ma successivamente Higgins rovina tutto facendosi stoppare da Nichols. Il Pana continua a palesare difficoltà nell'andare a canestro, infatti Gist si fa stoppare da Khryapa, poi Nichols sblocca la situazione in casa greca andando a segno con un tiro da dentro l'area. Teodosic con la tripla prova a riaccorciare le distanze, ma il Pana riesce a conservare il vantaggio costruito e nonostante ciò Pascual decide di chiamare il time-out per chiedere ai suoi di alzare i ritmi del possesso. Il minuto di sospensione non giova alla squadra di casa, in quanto il CSKA torna in partita grazie alla stoppata di Augustine su Bourousis ed alla tripla realizzata da De Colo. Nel finale i liberi di Pappas chiudono la frazione sul punteggio di 58-55 in favore del Panathinaikos.

L'ultimo quarto vede Vorontsevich andare subito a segno con un piazzato, ma dall'altra parte gli risponde Gabriel con la tripla. Augustine riporta il match in parità con un tiro da dentro l'area ed allora Pascual si vede costretto a chiamare il time-out. Dopo il minuto di sospensione Bourousis riporta in vantaggio i greci con un semplice appoggio a tabellone, ma De Colo col piazzato rifissa la parità. Fridzon dalla lunetta firma il sorpasso del CSKA, che poi allunga con la tripla mandata a segno da De Colo. Il Pana prova a rientrare in partita partendo dalla propria difesa, infatti James si rende autore di una stoppata particolarmente importante su Fridzon, poi sul punteggio di 67-68 Itoudis decide di fermare il gioco. Dopo la pausa James col piazzato rifissa il +1 in favore della squadra di casa, ed allora il coach del CSKA chiama nuovamente il time-out. Il minuto di sospensione stavolta giova al roster russo che torna in vantaggio con la tripla di Teodosic ed allora Pascual si vede costretto a fermare ancora il gioco. Dopo la pausa il CSKA spreca alcuni possessi ed allora Itoudis chiama il time-out. In uscita dal minuto di sospensione Calathes rifissa la parità con i liberi, ma Pascual decide ugualmente di fermare il gioco per organizzare al meglio le ultime azioni d'attacco dei suoi. Dopo la pausa nè il Pana nè il CSKA riescono andare a segno ed allora la partita si prolunga ai supplementari.

Calathes apre l'overtime andando a segno con un piazzato, ma dall'altra parte gli risponde subito Higgins con i liberi. Gist riporta avanti i padroni di casa con un tiro da dentro l'area, ma il CSKA pareggia nuovamente dalla lunetta con Teodosic. Rivers con i liberi rifissa il +2 in favore del Pana, che poi allunga con la tripla mandata a segno dalla stessa ala americana. Itoudis, vedendo i suoi in difficoltà, chiama il time-out. In uscita dal minuto di sospensione Augustine stoppa Gist, ma sia l'ala del CSKA che quella del Pana sono i protagonisti dei canestri che chiudono la partita sul risultato di 85-80 in favore della squadra di casa.

Il Pana chiuderà la fase a gironi affrontando in trasferta il Maccabi, mentre il CSKA ospiterà l'Olympiacos.