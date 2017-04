Eurolega - Fine della corsa: ecco chi va ai playoff

Ultima giornata di Eurolega alle porte, sette posti su otto per i playoff sono già stati assegnati. Real Madrid, CSKA, Olympiacos, Panathinaikos, Baskonia, Efes e Fenerbahce sono già sicure di giocare la post season e, se finisse oggi la stagione regolare, si qualificherebbero esattamente nell’ordine scritto, con degli incroci nei quarti di finale di assoluto interesse.

Come detto, però, manca un’ultima giornata. E prima di capire gli intrecci possibili per le già qualificate, cerchiamo di capire chi conquisterà l’ultimo posto per i PO. A giocarsi l’ottavo posto sono il Darussafaka e la Stella Rossa. Ora come ora, la favorita per la qualificazione è sicuramente la squadra turca, nonostante abbia una vittoria in più rispetto ai serbi, che si giocheranno le residue speranze di post-season in casa della squadra di Blatt. Proprio per questo sarà fondamentale la partita di venerdì sera, quando le squadre di Istanbul e Belgrado si affronteranno proprio per l’ultimo posizionamento. Chi vince va avanti, chi perde torna a casa.

Ciò posto, è chiaro che il match clou della trentesima giornata sia questo. Anche perché, le prime sette giocano essenzialmente per migliorare il proprio piazzamento e/o per ottenere dunque il vantaggio del campo. Partendo dalle prime posizioni, i primi tre gradini del podio sono già certi: Real, CSKA ed Olympiacos, al di là dei risultati delle rispettive partite nell’ultima giornata, sono sicure di finire in quest’ordine la regular season.

Per quanto riguarda le posizioni che vanno dalla quarta posizione alla settima, c’è enorme incertezza. Al quarto posto, attualmente, si trova il Panathinaikos, impegnato giovedì contro il Maccabi già eliminato, che vincendo otterrebbe ufficialmente il vantaggio del campo ai quarti. Chi spera in una sua sconfitta sono Baskonia, Efes e Fenerbahce. Tutte e tre hanno partite più o meno facili: Baskonia e Fener affronteranno rispettivamente Zalgiris e Barcellona, entrambe già fuori dalla competizione; l’Efes, invece, dovrà vedersela venerdì sera contro il Real che, sebbene sia già certo del primo posto, difficilmente vorrà chiudere la regular season con una sconfitta.

È chiaro dunque come i greci siano i grandi favoriti per il quarto posto: contro gli israeliani già fuori, la squadra di Pascual ha la grande occasione di chiudere con fiducia la regular season ed ottenere un fattore campo che potrebbe tanto aiutarla nel proseguo della stagione. Per le altre, non resta che sperare in un passo falso dei greci e, allo stesso tempo, dare tutte loro stesse per portare a casa l’ultima vittoria della stagione regolare.