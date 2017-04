Darussafaka - Stella Rossa in diretta, Live Turkish Airlines Euroleague

Buon pomeriggio amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta testuale, live ed online, di Darussafaka Istanbul - Stella Rossa Belgrado. Incontro valevole per l'ultima e decisiva giornata della Turkish Airlines Euroleague 2016/17, con le due squadre che si giocano l'ottavo ed ultimo posto per accedere ai playoff. Dalla redazione Basket di Vavel Italia, l'augurio di una piacevole serata in nostra compagnia.

Atto finale di una stagione infinita di Eurolega, condizionata dall'equilibrio e dalle infinite emozioni. Come era giusto che fosse, la stagione regolare si chiude con il botto finale, con due squadre che, sebbene si siano incontrate all'inizio di questa strepitosa cavalcata, ventinove giornate fa, si ritrovano di fronte per giocarsi l'accesso alla post-season. Da una parte la squadra di David Blatt, il Darussafaka, dall'altra i serbi di Dejan Radonjic, la Stella Rossa di Belgrado: due percorsi opposti, che si ritrovano alla Volkswagen Arena per la degna conclusione di una clamorosa stagione di basket.

La stagione delle due squadre - Se alla vigilia dell'inizio della Regular Season si poteva immaginare quali sarebbero state le peculiarità a disposizione di Blatt, con il gioco dei turchi incentrato sulle individualità dei vari Wanamaker, Clyburn e Wilbekin. Il Darussafaka non ha mai trovato identità e compattezza, restando ancorata praticamente sempre alle giocate individuali dei propri trascinatori: Blatt non è mai riuscito, nel corso della stagione, al contrario di quanto fatto dal dirimpettaio con i serbi, a dare la propria impronta alla squadra, mentalmente quanto strutturalmente, con i turchi che vivono costantemente di folate, di energia pura, di entusiasmo, trascinati da una quantità di talento enorme. Basterà per arrivare ai playoff?

Maggiore curiosità c'era attorno alla nuova Stella Rossa, che coach Radonjic ha plasmato, in corso d'opera, a sua immagine e somiglianza. Anche in questo caso, tuttavia, la struttura del roster a disposizione del tecnico montenegrino lasciava presagire ad una formazione di una squadra compatta, che faceva dell'intensità e della compattezza due delle caratteristiche principali. Così è stato, anche se non ci si aspettava questo tipo di cammino, con i giovani rampanti serbi capaci di battere squadroni del calibro di Real Madrid e CSKA Mosca. Nessuna individualità spiccata, tanti ottimi giocatori, di sistema, capaci di mettere le proprie caratteristiche a disposizione del compagno e della squadra, peculiarità spesso più facile da conciliare a parole che a fatti. Aspetti che, generalmente, in una finale secca, contano spesso a proprio favore.

Cosa aspettarci dalla sfida - Tensione, prima di tutto. Sarà una partita che, presumibilmente, vivrà di ansie e paure, con la prima squadra che riuscirà a mettere queste emozioni alle spalle che sarà leggermente favorita. Sul piano tattico, come detto, sono due squadre costruite in modo diametralmente opposto: fioretto da una parte, sciabola dall'altra; la qualità individuale dei turchi opposta alla fisicità dei serbi. Il Darussafaka dovrà, necessariamente, evitare blackout ed approcci molli ad inizio gara, rischiando di compromettere il risultato finale con un parziale negativo che spesso ha visto protagonisti i turchi di rimonte - vedi Bamberg ultima giornata - colossali.

Per indirizzare l'inerzia dalla propria parte, la Stella Rossa dovrà necessariamente puntare tutte le proprie fiches sulla compattezza difensiva: in primis, togliere la transizione agli esterni avversari, capaci in un amen di incendiarsi alzando a dismisura il ritmo della contesa e l'intensità difensiva di squadra. Accentuare ancor di più gli isolamenti del Darussafaka potrebbe essere una soluzione, limitando al massimo il penetra e scarica per i tiratori sul perimetro oppure negando le chiusure al ferro ai vari Wilbekin e Wanamaker, con l'aiuto di Kuzmic o chi per lui necessario per spegnere sul nascere questo tipo di iniziativa. La circolazione di palla sul perimetro dei serbi dovrà essere, invece, più rapida ed efficace che mai, provando ad evitare gli anticipi di una difesa, quella turca, che vive di istinto, di guizzi. Alternare il gioco in post su Kuzmic, Bjelica o Mitrovic, per allargare successivamente il campo per trovare Simonovic, Guduric e non solo piazzati sul perimetro la chiave per scardinare una non esaltante retroguardia turca.

La chiave della sfida - La difesa sul pick&roll di Wanamaker o chi per lui, sarà inoltre discretamente decisiva per le sorti degli ospiti: aiutare in maniera aggressiva con un raddoppio, esponendosi all'inferiorità numerica con il tagliante più i restanti tre - micidiali - tiratori sul perimetro potrebbe essere un azzardo eccessivo per Radonjic, che sarà chiamato a scegliere tra questa possibilità ed una scelta decisamente più contenitiva del lungo per forzare gli esterni di casa alla penetrazione oppure alla soluzione individuale.

I roster e i punti di forza - Costruito sulle individualità, il Darussafaka può contare sul talento di Wanamaker, Clyburn e Wilbekin sul perimetro, oltre alla fisicità ed alla precisione al tiro di James Anderson, ex Kings e Sixers in NBA. Sotto canestro sarà Zizic il fulcro del gioco turco, anche se la squadra di Blatt ama sfruttare l'atipicità dei lunghi come Moerman e Harangody, ali moderne con ampio raggio di tiro. Stesso dicasi per la Stella Rossa, che in quella posizione ha probabilmente il suo miglior giocatore, Marko Simonovic, al quale abbina un roster di buon talento, ma di smodata fisicità, anche sul perimetro. L'ex Milano Jenkins guida la truppa di giovani, con Guduric che quest'anno si è affermato anche ad altissimi livelli, assieme a Mitrovic, Lazic, Jovic ed al più quotato Kuzmic, chiamato a sostenere la causa sotto le plance. Tanto, inoltre, i serbi, si aspettano da Wolters e Thompson.

L'andata - Era il 13 di ottobre dello scorso anno, e nella prima giornata della nuova versione della Turkish Airlines Euroleague il Darussafaka di David Blatt, costruito con un esborso non propriamente minimo di denaro, espugnava Belgrado e la Hala Aleksander Nikolic, dando il primo dispiacere stagionale ad una rinnovatissima Stella Rossa, priva delle stelle che figuravano nel roster fino all'estate precedente e rimpinguata fino al midollo di nuove leve da far emergere. 70-73 in favore dei turchi, trascinati in una clamorosa rimonta dopo un primo tempo dominato dai serbi, dalle giocate individuali di Will Clyburn, autore di 19 punti