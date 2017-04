Google Plus

Video - Le migliori 10 schiacciate della Turkish Airlines EuroLeague

Emozioni, agonismo, atletismo: tutto riassunto nella esaltante top 10 delle migliori schiacciate viste fin qui nella Regular Season della Turkish Airlines EuroLeague. 30 partite andate in scena, otto squadre qualificatesi ai playoff che prenderanno il via martedì pomeriggio. In attesa che le serie possano continuare a regalarci trepidanti eccitazioni, ci godiamo il video delle migliori schiacciate della prima fase dell'Eurolega.

Ci sono proprio tutti, a partire da Mitrovic della Stella Rossa per chiudere, alla numero uno, con l'incredibile affondata di Tyler Honeycutt in penetrazione, senza dimenticare ovviamente Ekpe Udoh, Bryant Dunston, Anthony Randolph e l'alley-oop di Mike James per Kenny Gabriel. Insomma, buon divertimento.