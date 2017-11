Turkish Airlines EuroLeague - Turno pre-nazionali: Milano attende Spanoulis

Foto Euroleague.net

Scatta un nuovo turno di Turkish Airlines EuroLeague, in una settimana in cui i principali campionati si avviano verso il riposo previsto da calendario per dare spazio alle Nazionali e alle qualificazioni ai Mondiali del 2019, ma la principale competizione europea non si ferma per disputare la nona giornata. E non vuole fermarsi nemmeno la AX Armani Exchange Milano, che dopo aver portato a casa due vittorie in quattro giorni nella scorsa e fitta settimana di coppa vuole infilare la tripletta nella sfida casalinga contro l'Olympiacos. Brucia ancora la sconfitta patita al secondo overtime in campionato contro Avellino, ma il duello con gli ellenici della leggenda vivente Spanoulis potrà dare agli uomini di coach Pianigiani nuove motivazioni e soprattutto tanta voglia di risalire ulteriormente la china in campo continentale. Ad aprire il programma della nona giornata di regular season ci penseranno Zalgiris Kaunas e Anadolu Efes Istanbul, per una sfida tra filosofie di gioco completamente opposte. I lituani di coach Jasikevicius stanno vivendo una prima parte di Eurolega tra alti e bassi, ma sanno di avere tutte le carte in regola per centrare un'altra splendida qualificazione ai quarti. E non si potranno fare i conti senza l'oste rappresentato dai turchi, i quali hanno bisogno di una vittoria importante per sbloccarsi.

Partita interessante anche quella che metterà di fronte Brose Bamberg e Valencia, due formazioni che hanno tanto da dimostrare e sulle quali non mancano le pressioni. I campioni di Germania sembrano aver finalmente ingranato le marce giuste, con la sconfitta patita a Milano che sembra aver solo parzialmente rallentato il processo di crescita degli uomini di coach Trinchieri. Di contro, i campioni di Spagna devono riprendersi dopo quattro sconfitte consecutive che ne hanno peggiorato e non poco il rendimento, e il prossimo turno potrebbe davvero essere quello della svolta per San Emeterio e compagni. E se due mine vaganti del torneo si affronteranno questa sera, in contemporanea si giocherà anche la sfida tra due nobili in cerca di rinascita dopo qualche annata negativa. Di fronte Barcellona e Maccabi Tel Aviv. I catalani stanno provando a risalire la china grazie alla fondamentale vittoria nel derby col Valencia, ma l'andamento troppo discontinuo sta complicando la corsa degli uomini di coach Alonso, i quali questa sera punteranno anche sul fattore campo per ottenere un altro successo. Cercheranno il blitz gli israeliani guidati da coach Spahija, i quali fanno parte del gruppetto presente in terza posizione ma cercano la zampata per affermarsi come la principale alternativa alle grandi favorite per il titolo.

A chiudere il programma del giovedì di coppa ci penseranno Stella Rossa Belgrado e Baskonia Vitoria Gasteiz. In netto calo l'andamento in campo continentale della formazione serba, la quale chiude la classifica insieme all'Efes con appena due vittorie ottenute in otto partite. Urge il riscatto per Antic e compagni, al cospetto di una squadra che la precede in classifica per una sola vittoria, e che è reduce da due confortanti vittorie consecutive che ne hanno rilanciato le ambizioni in vista della fascia centrale di Eurolega. Ad aprire il programma del venerdì, invece, ci penseranno Fenerbahce e Khimki Mosca, per uno dei big match del nono turno di Turkish Airlines EuroLeague. I campioni in carica sembrano aver finalmente allacciato le scarpe per iniziare a giocare il proprio basket, fatto di intensità sui due lati del campo. Coach Obradovic sta plasmando volta per volta un gruppo ricco di novità rispetto al biennio precedente, e ora i risultati stanno dando ragione al club che l'anno scorso ha dominato la competizione. Ma attenzione ai russi, una delle principali sorprese della prima parte del calendario europeo, grazie soprattutto ad uno Shved che sta proseguendo sulla scia delle prestazioni viste ad Eurobasket. A Istanbul, però, non sarà facile per i moscoviti.

Tutta da seguire anche la sfida in programma ad Oaka, con Panathinaikos e Real Madrid che si affronteranno, l'una per staccare l'altra in classifica. Sia gli ellenici che i blancos, infatti, sono nel gruppetto che insegue il tandem in testa alla classifica, composto da CSKA e Olympiacos, e vogliono la vittoria con la stessa fame ed intensità per proseguire il proprio cammino. Una sfida interessante perchè oppone Xavi Pascual, coach dei greci e vecchio cuore catalano, a quel Real con cui non sono mancati i duelli epici ai tempi del Barcellona. A completare il programma, quasi a voler dare ulteriore fascino a questa giornata di Turkish Airlines Euroleague, ci penserà una delle capolista. Il CSKA Mosca cercherà di confermare il proprio primato in classifica nella sfida esterna contro l'Unicaja Malaga, squadra da prendere sempre con le molle, soprattutto quando si gioca al "Josè Maria Martin Carpena". Qui sono arrivate infatti due delle tre vittorie in ambito continentale per gli uomini guidati da Joan Plaza, una delle quali contro i campioni del Fenebahce. Un impegno non agevole, dunque, per gli uomini di coach Itoudis, reduci dal ko dell'ultimo turno proprio contro i vincitori dell'ultima Eurolega e dunque obbligati a riscattarsi quanto prima.