Turkish Airlines Euroleague - Zalgiris, Bamberg, Barcellona e Baskonia le vincenti della nona giornata - eurolega

La nona giornata della Turkish Airlines Euroleague è stata aperta dalla vittoria dello Zalgiris Kaunas sull'Anadolu Efes. Un successo agguantato solamente nell'ultima frazione di gioco dove i lituani hanno fatto la differenza. La squadra di Jasikevicius, presentatasi sul parquet con Davis, Jankunas, Pangos, Toupane ed Ulanovas, ha così riscattato la sconfitta patita contro il Baskonia. Tra i lituani ha spiccato la prestazione di Ulanovas, autore di 22 punti, coadiuvato da Jankunas con 17, Davies con 12 e Pangos con 10. Ai turchi, scesi in campo con Adams, Dunston, Ledo, Simon e Stimac, non sono bastati i 17 punti di Dunston, i 15 di Adams, i 13 di Ledo, i 12 di Simon e gli 11 di Motum. Per i turchi è la seconda sconfitta consecutiva, che proveranno a riscattare nel prossimo turno contro Milano, mentre lo Zalgiris se la vedrà con il Maccabi.

La giornata è poi proseguita con la vittoria del Bamberg sul Valencia. Un successo rocambolesco dato che gli spagnoli hanno praticamente dominato per tutto il match. Eppure gli uomini di Trinchieri sono stati bravi a non mollare ed a portare a casa la vittoria. I tedeschi, partiti dall'inizio con Hackett, Hickman, Radosevic, Taylor e Wright, hanno tratto giovamento dalla prestazione di Hickman, autore di 26 punti, ma non solo perchè ci sono anche i 13 punti di Rubit ed i 10 di Taylor. Ai valenciani, presentatisi sul parquet con Doornekamp, Green, Pleiss, San Emeterio e Vives, non sono bastati i 17 punti di Green ed i 12 a testa di Thomas, Van Rossom e San Emeterio. Per gli uomini di Vidorreta è la quinta sconfitta consecutiva che intenderanno riscattare contro l'Olympiakos, mentre il Brose se la vedrà con il Khimki.

In serata il Barcellona ha asfaltato il Maccabi con il punteggio di 89-67. I catalani, scesi in campo con Hanga, Heurtel, Oriola, Sanders e Seraphin, hanno sfruttato l'ottima serata al tiro di Koponen, autore di 20 punti, ma non solo perchè ci sono anche i 18 di Sanders, uniti agli 11 rimbalzi raccolti da Seraphin. Gli israeliani, disposti sul parquet con Bolden, Dibartolomeo, Jackson, Roll e Segev, hanno provato a restare in partita con Kane (13 punti) e Bolden (10) ma le loro prestazioni non si sono rivelate sufficienti per la vittoria finale. Per i catalani è arrivata il secondo successo consecutivo a cui intenderanno dar seguito nel prossimo turno contro il CSKA, mentre il Maccabi avrà l'opportunità di riscattarsi contro lo Zalgiris

Infine il Baskonia ha superato la Stella Rossa in trasferta col punteggio di 81-85. Un successo tutto sommato meritato quello dei baschi, che si sono trascinati da Voigtmann, autore di 17 punti, ma non solo perchè ci sono anche i 16 di Shengelia, i 15 di Timma, i 13 di Janning ed i 10 di Beaubois. Janning e Timma hanno fatto parte del quintetto titolare scelto da Martinez Sanchez per questa partita insieme a Granger, Malmanis e Poirier. Ai serbi non sono bastati i 19 punti di Lessort, i 17 di Dobric ed i 10 di Feldeine. Quest'ultimo insieme a Lessort hanno provato a guidare lo starting five composto da Bjelica, Lazic e Rochestie, ma non hanno ricevuto il necessario aiuto dai compagni. Per i balcanici è la quinta sconfitta consecutiva che intenderanno riscattare nel prossimo turno contro il Real Madrid, mentre il Baskonia dovrà vedersela contro il Fenerbahce.

Zalgiris Kaunas - Anadolu Efes 91-83 (22-26; 47-44; 66-61)

Zalgiris Kaunas: Davies 12 (5/7;2/2 TL) Bost 3 (0/1;1/2) Pangos 10 (3/4;1/3;1/2) Toupane 9 (2/6;1/1;2/2) Jankunas 17 (7/10;0/3;3/3) Milaknis (0/2 3P) Micic (0/5) White 8 (1/3;2/2) Kavaliauskas 2 (1/3) Valinskas 8 (1/1;1/3;3/3) Ulanovas 22 (5/5;2/4;6/6)

Anadolu Efes: Ledo 13 (2/5;3/7) McCollum 3 (1/4;1/2 TL) Motum 11 (1/4;1/4;6/6) Adams 15 (2/4;1/3;8/8) Stimac 8 (3/8;2/4 TL) Muric (0/1 3P) Dragic 4 (1/1;0/2;2/4) Dunston 17 (8/11;1/1 TL) Simon 12 (1/2;3/6;1/2)

Tiro da 2p: Zalgiris Kaunas (25/45) Anadolu Efes (19/39). Tiro da 3p: Zalgiris Kaunas (8/20) Anadolu Efes (8/23). Tiri liberi: Zalgiris Kaunas (17/18) Anadolu Efes (21/27). Rimbalzi: Zalgiris Kaunas 40 Anadolu Efes 29

Bamberg - Valencia 83-82 (20-23; 41-47; 52-66)

Bamberg: Hackett 9 (3/5;1/3) Hickman 26 (3/4;5/8;5/6) Wright 2 (0/4;0/3;2/3) Zisis 6 (2/5;0/1;2/2) Nikolic (0/1) Staiger Mitrovic 6 (2/3;2/2 TL) Lo 9 (3/5;1/2) Rubit 13 (6/13;1/1 TL) Radosevic 2 (1/5) Taylor 10 (1/3;2/3;2/3)

Valencia: Thomas 12 (4/5;4/4 TL) Puerto Van Rossom 12 (4/4 3P) Rudez 3 (0/2;1/1) Vives 3 (1/2 3P) San Emeterio 12 (4/6;1/3;1/2) Pleiss 7 (2/3;3/4 TL) Sastre 8 (1/2;2/4) Green 17 (3/8;1/4;8/8) Doornekamp 8 (1/3;2/3)

Tiro da 2p: Bamberg (21/48) Valencia (15/29). Tiro da 3p: Bamberg (9/20) Valencia (12/21). Tiri liberi: Bamberg (14/17) Valencia (16/18). Rimbalzi: Bamberg 29 Valencia 31

Barcellona - Maccabi 89-67 (22-11; 44-24; 66-44)

Barcellona: Seraphin 9 (4/8;1/2 TL) Pressey 3 (1/3 3P) Hanga 7 (0/4;2/4;1/2) Navarro 3 (1/2;0/1;1/2) Heurtel 7 (2/3;0/3;3/4) Oriola 6 (3/4;0/1) Sanders 18 (0/1;6/9) Koponen 20 (4/7;4/4) Claver 3 (0/1;1/2) Tomic 6 (2/4;2/2 TL) Moerman 7 (2/3;1/4)

Maccabi: Thomas 6 (3/8;0/1) Roll 3 (1/4;0/1;1/3) Kane 13 (5/7;3/5 TL) Tyus 6 (3/7;0/1 TL) Dibartolomeo 8 (1/1;2/5) Segev 3 (1/2;1/2 TL) Cole 7 (3/9;0/1;1/3) Bolden 10 (2/6;2/6) Parakhouski 2 (1/2) Jackson 9 (2/8;0/5;5/6)

Tiro da 2p: Barcellona (18/37) Maccabi (22/54). Tiro da 3p: Barcellona (15/31) Maccabi (4/19). Tiri liberi: Barcellona (8/12) Maccabi (11/20). Rimbalzi: Barcellona 43 Maccabi 40

Stella Rossa - Baskonia 81-85 (17-22; 38-47; 57-64)

Stella Rossa: Radicevic (0/1) Dangubic (0/1;0/2) Davidovac 7 (1/2;1/1;2/2) Lazic 2 (1/3) Dobric 17 (6/8;1/4;2/2) Feldeine 10 (1/4;2/4;2/2) Apic Jankovic 8 (2/3;1/1;1/1) Rochestie 4 (2/6;0/6) Lessort 19 (7/11;5/7 TL) Jovanovic 5 (2/3;1/2 TL) Bjelica 9 (3/6;0/1;3/3)

Baskonia: Vildoza Gonzalez Timma 15 (2/2;3/8;2/2) Voigtmann 17 (7/11;0/2;3/4) Malmanis 3 (1/2 3P) Huertas 3 (0/1;1/1) Beaubois 10 (1/2;2/3;2/2) Janning 13 (2/2;3/6) Granger 6 (3/3;0/3) Poirier 2 (1/3) Shengelia 16 (6/6;4/5 TL)

Tiro da 2p: Stella Rossa (25/48) Baskonia (22/30). Tiro da 3p: Stella Rossa (5/19) Baskonia (10/25). Tiri liberi: Stella Rossa (16/19) Baskonia (11/13). Rimbalzi: Stella Rossa 26 Baskonia 34