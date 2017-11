Turkish Airlines EuroLeague - Milano vola in Turchia dall'Efes, big match tra CSKA e Barcellona

sito euroleague.net

Questa sera prende il via la decima giornata della Turkish Airlines EuroLeague 2017/2018. L'unica squadra italiana presente, l'EA7 Milano, vola in Turchia per sfidare l'Efes: uno scontro tra i primi due roster in ordine alfabetico. Tra le file turche spiccano i nomi di due ex biancorossi, Zoran Dragic e Kruno Simon. In casa dell'Efes, l'Olimpia non è mai uscita vincente. Quella di questa sera è una grande occasione biancorossa in chiave playoff contro una squadra messa peggio in classifica. Ma Pianigiani dovrà fare a meno sicuramente di Young, Goudelock e Cinciarini e forse anche di Arturas Gudaitis.

Spicca domani CSKA Mosca- Barcellona, due squadre che si sono incontrate quattro volte nell'ultimo decennio nel Final Four, si sfideranno domani nella capitale russa. L'Olympiacos, prima in classifica insieme ai rossoblu, gioca contro Valencia fuori casa. Jasikevicius, allenatore dello Zalgiris, ritorna a Tel Aviv, come allenatore, per sfidare il Maccabi.

LA CLASSIFICA

1. CSKA Mosca (7 V, 2 P)

2. Olympiacos Atene (7 V, 2 P)

3. Fenerbahce Dogus Istanbul (6 V, 3 P)

4. Panathinaikos Atene (6 V, 3 P)

5. Real Madrid (5 V, 4 P)

6. Maccabi FOX Tel Aviv (5 V, 4 P)

7. Zalgiris Kaunas (5 V, 4 P)

8. Khimki Mosca Region (5 V, 4 P)

9. Brose Bamberg (5 V, 4 P)

10. FC Barcelona Lassa (4 V, 5 P)

11. Baskonia Vitoria Gasteiz (4 V, 5 P)

12. Valencia Basket (3 V, 6 P)

13. AX Armani Exchange Olimpia Milano (3 V, 6 P)

14. Unicaja Malaga (3 V, 6 P)

15. Anadolu Efes Istanbul (2 V, 7 P)

16. Stella Rossa Belgrado(2 V, 7 P)

LE PARTITE DELLA DECIMA GIORNATA (ore italiana ndr)

Ore 18 Khimki Mosca - Brose Bamberg

Ore 18.30 Anadolu Efes Istanbul - Olimpia Milano

Ore 20.05 Maccabi Tel Aviv - Zalgiris Kaunas

Ore 20.30 Baskonia Vitoria - Fenerbahce Istanbul

Ore 20.30 Valencia - Olympiacos Pireo

Venerdì

Ore 18 Cska Mosca - Barcellona

Ore 20 Panathinaikos Atene - Unicaja Malaga

Ore 21 Real Madrid - Stella Rossa Belgrado