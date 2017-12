Turkish Airlines Euroleague - Il Maccabi torna alla vittoria contro lo Zalgiris (81-74)

Il Maccabi era chiamato a vincere dopo la disfatta con Barcellona, e così è stato, infatti gli uomini di Spahija hanno ottenuto una importantissima vittoria contro i lituani dello Zalgiris. Un successo firmato Norris Cole, ex NBA e partito oggi dalla panchina per lasciar spazio nel quintetto titolare a Bolden, Jackson, Kane, Parakhouski e Roll. In particolare l'ala americana n.43 ha contribuito con ben 10 rimbalzi, così come Jackson, il quale ha concluso la sfida con ben 12 punti a referto. Dall'altra parte ai lituani, schierati oggi con Davies, Jankunas, Pangos, Toupane ed Ulanovas, non sono bastati i 19 punti di uno strepitoso Milaknis, autore di un favoloso 5/10 da oltre l'arco. Oltre alla guardia n.21 si sono messi in mostra anche Pangos e Jankunas con il primo autore di 12 punti, mentre il secondo ne ha inanellati 11. Per lo Zalgiris arriva quindi una sconfitta che non cambia le proprie ambizioni di classifica, infatti i lituani potranno tranquillamente tornare in corsa a partire dalla prossima sfida contro il Panathinaikos, mentre il Maccabi sarà chiamato a confermarsi nel match che lo vedrà opposto al Valencia.

Pangos e Parakhouski aprono la partita con due canestri da dentro l'area, poi il centro bielorusso porta per la prima volta in vantaggio Maccabi con un semplice layup. Lo Zalgiris risponde subito con Toupane, il quale ribalta la situazione con un fantastico jump shot. La frazione prosegue con le due squadre che se la giocano punto a punto, sfruttando soprattutto gli errori difensivi compiuti dai rispettivi lunghi, che puntualmente lasciano strada aperta per l'attacco al ferro. Si arriva così all'ultimo minuto del quarto dove Tyus con un semplice appoggio a tabellone firma il sorpasso dei padroni di casa che così chiudono la frazione in vantaggio per 15-14.

La seconda frazione di gioco vede White e Thomas andare subito a segno da dentro l'area, poi Bost con un piazzato firma il sorpasso lituano. Una situazione di vantaggio subito ribaltata da Cohen con una tripla, poi su capovolgimento di fronte lo Zalgiris prova a ripristinare la parità con Micic, ma la guardia serba viene abilmente ed efficacemente stoppata da Tyus. La scena si ripete poco dopo con Parakhouski protagonista, infatti il centro bielorusso stoppa con grande vigore l'iniziativa personale di Davies, il quale si riscatta fornendo l'assist per Ulanovas che dal pitturato firma il canestro della parità (20-20). A questo punto Spahija decide di chiamare il time-out per cercare di interrompere questo equilibrio, che infatti viene rotto dopo il minuto di sospensione da Cole, che con uno jump shot riporta in vantaggio i padroni di casa. Lo Zalgiris non ci sta e reagisce subito con Pangos, che da oltre l'arco punisce la difesa israeliana. Il Maccabi non si fa intimorire e con i tiri dalla lunetta di Parakhouski ripristina la parità a quota 23. Una situazione di equilibrio che dura il tempo di un possesso, infatti Jackson si rende autore di un fallo antisportivo su Micic, che dalla lunetta non sbaglia. Lo Zalgiris depaupera il vantaggio raggiunto con Pangos, che in fase difensiva commette un fallo antisportivo su Jackson, il quale realizza entrambi i liberi. A differenza dei lituani, i padroni di casa approfittano del momento favorevole per portarsi in vantaggio con Thomas, il quale dagli oltre i 6.75 metri punisce la difesa dello Zalgiris. Notando ciò Jasikevicius decide di chiamare il suo primo time-out, che non sortisce gli effetti sperati, in quanto il Maccabi allunga con i liberi di Bolden e la tripla di Cole. A questo punto il coach dello Zalgiris decide di rifermare il gioco, ma dopo la pausa nessuna delle due squadre va a segno, andando così all'intervallo sul punteggio di 39-29.

La terza frazione si apre con il parziale di 6-0 firmato dai padroni di casa grazie alla tripla ed al piazzato di Cole ed al successivo tiro dalla lunetta di Bolden. Lo Zalgiris interrompe il break israeliano con lo jump shot di Jankunas, al quale risponde subito Cole con un nuovo canestro da oltre l'arco. La squadra di casa però non è solamente fluida in attacco, ma anche solida in difesa come dimostrano le stoppate di Parakhouski e Bolden a Valinskas e White. La stessa azione si ripete poco dopo con l'ala americana che si fa nuovamente stoppare da Bolden, il quale poi innesca l'azione di Roll che si conclude con la tripla realizzata dal giocatore in maglia Maccabi. A questo punto Jasikevicius decide di chiamare il time-out, che non sortisce gli effetti sperati, in quanti prima Kane con i liberi, poi Roll con la tripla firmano il +15 (63-48). Milaknis prova a rispondere con un canestro da oltre l'arco, ma nell'altra metà campo Cole ristabilisce subito le distanze con un tiro da dentro l'area. E' l'ultima realizzazione del quarto che termina sul punteggio di 65-51.

Gli ultimi dieci minuti di gioco si aprono con le due triple consecutive di Milaknis, il quale riporta i suoi a soli otto punti di distanza (65-57). Spahija, per evitare l'aggancio lituano, decide di chiamare il time-out, ma dopo il minuto di sospensione lo Zalgiris continua ad andare a segno con Jankunas e Valinskas. Il Maccabi reagisce solamente dopo quattro minuti con Bolden, il quale si rende autore di una bella stoppata su White. Una giocata che risveglia definitivamente gli israeliani, i quali tornano a muovere la retina avversaria con Bolden, il quale va a segno da dentro l'area. Lo Zalgiris non sta a guardare e reagisce con Davies, il quale si rende autore di una importante stoppata su Thomas. Sul rimbalzo la palla giunge a Milaknis, che parte in contropiede ed una volta giunto ai 6.75 metri lascia partire un tiro che termina all'interno della retina. Alla guardia lituana risponde Jackson con un canestro da oltre l'arco, che viene reso inefficace dalla nuova tripla realizzata da Milaknis. I padroni di casa rispondono colpo su colpo, infatti nel possesso successivo Cole ristabilisce le distanze con un tiro dal perimetro. Sul punteggio di 75-71 Spahija decide di chiamare il time-out, che sortisce gli effetti sperati, in quanto Bolden allunga andando a segno da oltre l'arco. Lo Zalgiris non ha intenzione di mollare e con White prova a tornare a contatto, ma l'ala americana si fa ancora stoppare da Tyus, il quale si ripete poco dopo su Pangos, che però a differenza del compagno si riscatta realizzando la tripla del -4 (78-74). Con l'intento di organizzare al meglio gli ultimi possessi dei suoi, Jasikevicius decide di chiamare il time-out, ma dopo il minuto di sospensione White si fa ancora stoppare da Bolden. A questo punto il Maccabi decide di mettere il sigillo al match con i liberi realizzati da Tyus, ma Jasikevicius non si arrende ancora e ferma il gioco. Dopo la pausa però il punteggio non muta e quindi il Maccabi può festeggiare la vittoria per 81-74.