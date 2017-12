Turkish Airlines EuroLeague - Fenerbahce travolgente, Stella Rossa al tappeto

Tutto facile per il Fenerbahce di Zelimir Obradovic che, davanti al pubblico amico della Ulker Sports Hall supera agevolmente la Stella Rossa di Belgrado. La squadra ospite di Alimpjievic sembra partire con il piede giusto, ma non può nulla davanti alla forza del Fenerbahce: Vesely suona la carica, la panchina dei turchi fa la differenza nel primo tempo, poi sono Wanamaker e Nunnally a chiudere i giochi nella ripresa siglando il parziale decisivo che spacca in due la gara. Nona vittoria stagionale per i turchi, che si confermano terza forza della Regular Season alle spalle di CSKA ed Olympiacos.

Soltanto una squadra in avvio di gara e non è quella di Obradovic. Pochissima intensità messa sul parquet e, di conseguenza, scarsissimo ritmo in attacco, con la Stella Rossa che ne approfitta immediatamente: 9-4 timbrato da Feldeine e Lessort. L'ingresso in campo di Vesely scuote i turchi - in generale lo sarà l'apporto della panchina - oltre la metà della prima frazione: Nunnally ed il ceco firmano il sorpasso, prima dell'allungo siglato dalla tripla di Datome e dal canestro di Guduric sulla sirena (17-11). Di Dobric - 8 punti in un amen - e Rochestie la risposta della Stella Rossa, la quale è abile a sfruttare un nuovo calo dei padroni di casa per ritornare avanti nel punteggio ad inizio di secondo quarto (21-25). Basta tuttavia poco al Fenerbahce per attaccare nuovamente la spina della concentrazione e riportarsi sotto con Vesely e Datome. La difesa sale di colpi, offre poco e nulla all'attacco dei serbi, e la naturale conseguenza ne è il parziale di 16-5 (Nunnally, Datome e Melli protagonisti) con il quale i campioni d'Europa archiviano il primo tempo (41-33).

Foto Stella Rossa Twitter

L'approccio alla ripresa del Fener è lontanissimo parente di quello del primo e del secondo periodo: la tripla di Wanamaker ed i liberi di Datome spaccano in due la contesa, con la Stella Rossa che nei primi quattro minuti di frazione non trova mai il fondo del secchiello se non con un libero di Dobric. Acquisito un buon margine di vantaggio la squadra di Obradovic si siede sugli allori, lasciando rientrare la Stella Rossa attorno alla decina di punti di margine: Antic ed ancora Dobric accorciano. La sospensione del tecnico di casa scuote definitivamente i turchi, i quali rompono definitivamente gli indugi e rifilano la spallata definitiva agli ospiti: Vesely e Wanamaker firmano il più venti a fine terzo quarto, prima dei cinque punti di Nunnally che inaugurano il garbage time finale. Il Fenerbahce tocca persino il più trenta, prima di rilassarsi fisiologicamente nelle battute conclusive.

