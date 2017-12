Turkish Airlines EuroLeague - Lo Zalgiris vince ancora, anche il Brose s'inchina a Kaunas (88-84)

Lo Zalgiris Kaunas, dopo il colpo esterno con il Fenerbahce, vince nuovamente in Turkish Airlines Euroleague 2017/18. I lituani, tra le mura amiche, annullano più volte nel secondo tempo i rientri degli ospiti e sconfiggono in volata il Brose Bamberg di Andrea Trinchieri. Ottima prestazione per Jankunas, autore in totale di diciassette punti e cinque rimbalzi catturati. Gli ospiti, nonostante le buone prove di Wright e Hackett, vanificano il rientro ottenuto nel terzo quarto e vedono sfumare una possibile vittoria esterna. Tra le file dei padroni di casa degne di nota anche la prestazione di Milaknis, con valutazione complessiva di venti.

Coach Jasikevicius propone Pangos play con Jankunas e Davies ad agire sotto le plance. Esternamente si muovono Ulanovas e Toupane. Trinchieri risponde schierando Hackett in regia con Hickman e Zisis sul perimetro; Rubit e Radosevic completano il quintetto titolare.

Nervi tesi e marcature con il contagocce da ambo i lati del campo nei primi minuti di gara, Hackett replica dall’arco ai due liberi di Toupane, Radosevic firma due canestri dopo l’inchiodata di Davies. Il primo strappo alla gara lo porta Wright, l’ala americana guida il break di zero nove con il quale i tedeschi si portano in pochi minuti a più dieci. Dal time-out di Jasikevicius esce un'altra squadra, Milaknis prende per mano i compagni e guida la rimonta dello Zalgiris, con il canestro di Kavaliauskas a pochi secondi dal termine, il primo quarto si chiude sul 21-22.

Nel secondo periodo il ritmo in campo si alza notevolmente e il match si apre, per un paio di minuti si segna moltissimo su entrambi i fronti e le due squadre avanzano a braccetto. Milaknis e Kavaliauskas guidano il parziale lituano, Wright prova ad opporsi con una bomba ma lo Zalgiris sale sul più sei. Dopo metà quarto si rivedono i tedeschi, Hackett segna, fornisce assist e guida Bamberg al rientro, Pangos e Jankunas provano ad opporsi ma i ragazzi di Trincheri, con la bomba di Lo e il canestro di Hickman, vanno al riposo lungo ad una sola lunghezza di distanza (50-49).

Match ancora aperto nei primi minuti del secondo tempo, Milaknis e Pangos cercano la fuga, accorciano Radosevic e Zisis. Dopo tre minuti escono nuovamente i lituani, due bombe di Milaknis danno, addirittura, la doppia cifra di vantaggio allo Zalgiris. Nel momento più difficile per il Brose sale in cattedra Maodo Lo e gli ospiti rientrano, sono ben undici i punti messi a segno dall’ala tedesca, a nulla servono i canestri di Jankunas e Micic, prima dell’ultimo riposo il match è in perfetta parità (72-72).

Riparte fortissimo lo Zalgiris ad inizio ultima frazione di gioco, Jankunas colpisce dal pitturato, replica Zisis ma Pangos segna due volte e allargo lo scarto. Le maglie difensive si stringono da ambo le parti e gli attacchi faticano a trovare soluzioni, Kavaliauskas fa solo uno su due in lunetta, Rubit e Hackett infilano cinque punti e ridanno speranze agli ospiti. Quando serve l’aiuto del giocatore di carisma, Jankunas prende la situazione in mano, sei punti con una tripla riportano sopra lo Zalgiris di sette e chiudono virtualmente la gara. A nulla servono i tentativi di rientro di Wright e Hackett, i lituani si impongono con il risultato di 88-84.