Turkish Airlines EuroLeague - Milano ospita il Baskonia con un unico obiettivo: la vittoria

L'EA7 Milano ha ritrovato la vittoria domenica scorsa contro Cantù: un successo importante per la squadra di Pianigiani, un successo che mancava

da tanto tempo. Forse è presto per dire che i biancorossi sono usciti dal tunnel negativo dell’ultimo periodo (sei sconfitte nelle ultime sette gare ndr), ma sicuramente l'affermazione ha ridato un po' di sorriso alla formazione meneghina.

Milano è tornata subito al lavoro per preparare la doppia sfida di Eurolega. Si inizia subito stasera con il Baskonia atteso al Forum e poi venerdì i biancorossi voleranno a Malaga. L'Olimpia vuole ritrovare il successo anche in Europa per non perdere definitivamente il treno per la corsa ai playoff. Pianigiani ha ritrovato Andrew Goudelock: il Minibamba era ai box per la lesione ai flessori, ma domenica è ritornato alla grande segnando ben 23 punti nel derby. Questa sera l'EA7 Milano dovrà giocare con continuità per tutti i 40 minuti e sfruttare l'aiuto del pubblico di casa. Già perchè il problema dei biancorossi è che non giocano per tutta la gara e i tanti momenti di blackout li hanno pagati a caro prezzo. L'Olimpia ha giocato alla pari praticamente con tutti, ma è sempre o quasi uscita sconfitta. Il Baskonia è in forma e sta giocando bene, sarà una partita difficile ma Milano non può più sbagliare.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Finalmente Simone Piangiani ha il gruppo completo: "Ancora una volta troviamo un’avversaria che arriva a Milano in un gran momento di forma. Paradossalmente la sua classifica è persino bugiarda perché ha avuto problemi iniziali che ha risolto. Il suo rendimento adesso è da Final Four e lo è anche la qualità del roster di Baskonia. Con l’assetto definitivo, sta segnando circa 90 punti per gara grazie a qualità e versatilità che li rendono imprevedibili. Ma contro Baskonia per competere sarà necessario giocare oltre i nostri standard difensivi e farlo per 40 minuti senza pause per poi sfruttare, ritrovato qualche giocatore, una maggiore fiducia nel fare canestro come è stato in campionato".