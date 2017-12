Turkish Airlines EuroLeague - Tutto facile per Panathinaikos e Real Madrid

Panathinaikos Atene - Maccabi Tel Aviv 89-76

Nonostante l'assenza di Calathes ed un buon approccio del Maccabi è l'intensità difensiva a fare la differenza, in positivo, per i greci. Lekavicius e compagni serrano le fila spalle a canestro riuscendo a limitare il potenziale offensivo degli israeliani, scappando nel puntegio grazie alle giocate di Pappas sul perimetro e di Gist e Singleton sotto le plance - entrambe in doppia doppia. E' tutta l'orchestra greca a dare manforte al successo, perché anche Rivers chiude in doppia cifra con 15 punti a referto. Una supremazia costante che, punto dopo punto, ha contribuito nello scavare il solco che ha messo una decina di punti tra le contendenti, con Spahija che ha trovato poco da Thomas, Roll e Bolden. Cole, Jackson e Tyus i migliori, i quali hanno chiuso rispettivamente con 14, 13 e 12 punti la propria gara, facendo però risultare vani i propri sforzi.

I tabellini

Gli highlights della gara

Real Madrid - Valencia Basket 91-72

Partita più sofferta del previsto per il Real Madrid di Luka Doncic, limitatosi soltanto a sei punti in altrettanti minuti di apparizione sul parquet. Ciò nonostante i merengues partono con il piede giusto, con Causeur, Thompkins e Tavares, ma nel corso del primo tempo il Valencia si dimostra in partita e, fino a metà terzo quarto, ci resterà grazie alle giocate di Dubljevic, Green e San Emeterio. Il parziale decisivo arriva a metà terza frazione, quando Campazzo indica la strada: Thompkins segue immediatamente l'argentino piazzando i canestri che valgono prima la doppia cifra di vantaggio, poi il definitivo allungo a pochi minuti dal termine. La resistenza del Valencia è vana, passa il Real.

I tabellini

Gli highlights della gara