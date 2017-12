Turkish Airlines EuroLeague - Shved trascina il Khimki, Anadolu Efes al tappeto

Google Plus

Torna alla vittoria il Khimki Mosca di coach Bartzokas. La squadra russa si impone davanti al pubblico amico sfruttando un perfetto avvio di quarto periodo, nel quale Gill e compagni superano la resistenza dell'Anadolu Efes di Ergin Ataman. Ottava vittoria stagionale per i moscoviti, i quali dopo una buona partenza nel primo quarto ed il più 12 acquisito, si lasciano recuperare e superare dai turchi: McCollum e Simon trascinano gli ospiti, ma in avvio di quarto periodo la musica cambia. Shved indica la via, i compagni la percorrono e chiudono i giochi.

Avvio di gara che si gioca su ritmi elevatissimi e sembra arridere al Khimki di Shved, che prende immediatamente per mano i suoi e firma il primo mini allungo. Risponde però la squadra di Ataman, che non si fa cogliere di sorpresa e, grazie a Brown e Dragic, accorcia immediatamente. L'idolo di casa è tuttavia inarrestabile e, con due triple quasi di fila - e due assist per i compagni appostati sul perimetro - consente ai moscoviti di portarsi sul più 5 (20-15). Simon prova ad accorciare dalla distanza, ma Gill prima e Thomas successivamente sigillano il vantaggio casalingo alla prima sirena (26-19).

La musica non cambia in avvio di secondo quarto: la tripla di Vialtsev - 6/8 da tre per i padroni di casa - da il più dieci ai russi, con l'attacco dell'Efes che si ingolfa affidandosi soprattutto a Stimac sotto le plance. Rispetto al primo tempo i ritmi della sfida si abbassano notevolmente; Monia bissa la tripla del compagno di squadra (32-21), con la squadra di Bartzokas che sfrutta alla perfezione le disattenzioni nelle due metà campo dei turchi e gestisce agevolmente il vantaggio acquisito. La dozzina di margine sembra poter far dormire sonni tranquilli ai padroni di casa, le cui mani tuttavia si raffreddano e consentono a McCollum, Stimac e Simon di accorciare fino al -4 (37-33) di fine primo tempo.

Simon a canestro - Foto Anadolu Efes Twitter

L'inerzia sembra spostarsi definitivamente dalla parte degli ospiti, che in avvio di ripresa firmano il parziale di 12-6, con Simon, Motum e McCollum sugli scudi, che vale il primo vantaggio di serata. Il Khimki si disunisce, forza in attacco e si affida unicamente alle conclusioni di Shved dalla distanza: due triple dell'idolo di casa tengono a galla i russi, ma McCollum dalla parte opposta risponde con la stessa moneta, confermando il vantaggio dei turchi di una sola lunghezza (55-56). Nel finale di frazione è Vialtsev a dare il più 1 ai padroni di casa.

Nel momento migliore dell'Efes la squadra di Ataman si perde clamorosamente: dopo il canestro di Adams del 59-58 i padroni di casa piazzano il parziale di 8-0 che spacca in due la gara (sei punti di fila di Gill). La difesa del Khimki torna quella del primo tempo, l'attacco ospite fatica a trovare McCollum e Simon, trovando di rado la via del canestro nei primi quattro minuti di ultimo quarto. La tripla di Monia chiude definitivamente i giochi a sei minuti dal termine, con l'Efes che non riesce più a tornare a contatto con i padroni di casa ed alza bandiera bianca.

