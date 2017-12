Turkish Airlines EuroLeague - Milano torna a vincere in Europa: 96-85 sul Baskonia

L'AX Armani Exchange Olimpia Milano torna a vincere in Eurolega battendo il Baskonia per 96-85. 15 punti a testa per Goudelock e Jerrells.

Una bella partita giocata dai biancorossi per 30 minuti (nel quale toccano anche il più 25 ndr), ma nell'ultimo quarto Milano abbassa il ritmo e complici anche i soliti black out dei meneghini, gli spagnoli provano la disperata rimonta. Nonostante qualche brivido di troppo nel finale, le scarpette rosse conquistano la vittoria vitale per il proseguo in Eurolega.

I quintetti

AX ARMANI EXCHANGE OLIMPIA MILANO: Theodore, Jefferson, Goudelock, Tarczewski e Micov

BASKONIA VITORIA GASTEIZ: Vildoza, Timma, Voigtmann, Janning e Shengelia

La Partita

1° Quarto

Inizio equilibrato con canestri da entrambe le squadre (6-6). Goudelock, autore di una grande prova contro Cantù, piazza la prima tripla biancorossa che dà l'iniziale vantaggio ai giocatori Ax (9-6).

L'Olimpia continua a macinare punti e al primo tv time out va in vantaggio di cinque lunghezze, 14-9. Milano però non si ferma e con i cinque punti di fila di Jerrells vola sul massimo vantaggio (24-17). Sul finale di quarto il Baskonia accorcia e chiude la prima frazione di gioco sotto solo di due lunghezze, 27-25 per i padroni di casa. 7 punti per Jefferson e 5 a testa per Goudelock, Jerrells e Gudaitis.

2° Quarto

Milano carbura anche ad inizio secondo quarto con Martinez costretto

Goudelock Andrew Olimpia Milano - Baskonia Vitoria Gasteiz Euroleague 2017-2018 Milano 20/12/2017 Foto M.Ivan / Ciamillo-Castoria

a chiamare minuto sul più 9 Olimpia, 36-27. L'Olimpia tiene sempre il pallino del gioco e guidata dall'aggressività di M'Baye ed i punti di Jerrells vola sul più 13 (47-34) con la necessità del coach del Baskonia di ricorrere ad un nuovo time out.

La squadra di Pianigiani tiene il vantaggio e va all'intervallo lungo sopra di 12 punti, 49-37. 9 punti per Jerrells.

3° Quarto

Milano inizia bene anche il terzo periodo di gioco, decolla fino al più 15 grazie alle triple di Micov e Goudelock (62-45) al primo tv time out del tempo.

L'Olimpia tocca anche il più 17, ma sul finire del quarto il Baskonia torna sotto solo di 10 lunghezze costringendo Pianigiani a chiamare minuto (66-56).

I biancorossi escono bene dal time out e dopo i primi 30 minuti di giocano conducono la partita di 18 punti, 76-58. 14 punti di Goudelock e 12 a testa di Jerrells e Theodore.

Tarczewski Kaleb Armani Exchange Olimpia Milano - Baskonia Vitoria Gasteiz Euroleague 2017/18 Milano, 20/12/2017 Foto M.Brondi / Ciamillo-Castoria

4° Quarto

Il Baskonia alza bandiera bianca già ad inizio quarto e Milano tocca anche il più 25 al 32esimo (85-60).

Forse l'Olimpia alza il piede dall'acceleratore troppo presto o forse tornano i soliti black out visti spesso in questa Eurolega, sta di fatto che il Baskonia prova a ritornare in partita piazzando 14 punti in tre minuti (85-74 al 35esimo). Pascolo fa muovere finalmente la retina di Milano, ma la squadra spagnola sulle ali dell'entusiasmo continua a segnare (88-79).

L'Olimpia riesce a mantenere il vantaggio e vince la partita per 96-85.