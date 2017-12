Turkish Airlines EuroLeague - Derby per il CSKA Mosca, Olympiacos a Istanbul

Foto Euroleague.net

La Turkish Airlines EuroLeague non si ferma, e dopo la tredicesima giornata disputata nel giro delle ultime 48 ore ci si prepara ad un nuovo e accesissimo turno di regular season. Giornata numero 14 che si aprirà in una vera e propria cattedrale del basket europeo come il Pionir, dove si affronteranno la Stella Rossa Belgrado e il Panathinaikos. I serbi cercano di effettuare uno scatto in avanti in classifica, sotto la spinta dei propri tifosi, ma di fronte ci sarà la terza forza della graduatoria quando ci si avvicina ormai al giro di boa di questa prima fase. Gli ellenici cercano un successo che consenta di avvicinarsi ancora alla vetta. Match importante anche quello che si disputerà un'ora dopo in Germania, e che metterà di fronte il Brose Bamberg e il Real Madrid. Finora non è stata una grande Eurolega per i blancos di coach Laso, i quali hanno alternato grandi vittorie e rovesci fuori pronostico. Contro i campioni tedeschi è necessaria dunque una inversione di tendenza, ma Hackett e compagni andranno a caccia dell'impresa anche per riaprire in maniera definitiva il discorso relativo alla qualificazione ai quarti.

Quasi in contemporanea scenderanno sul parquet il Maccabi Tel Aviv e il Fenerbahce, per quella che è una delle partite più interessanti del turno che precederà il weekend e la festività natalizia. I padroni di casa sono reduci da due pesanti sconfitte contro CSKA e Panathinaikos, mentre davanti al proprio pubblico hanno vinto le ultime due gare: segno tangibile del fatto che a Tel Aviv non si scherza, pertanto i campioni in carica dovranno sfoderare la migliore prestazione possibile per espugnare il parquet della Menora Mivtachim Arena. Partita tra vere e proprie mine vaganti di questa competizione, l'ultima in programma questa sera tra Valencia e Zalgiris Kaunas. I campioni della Liga ACB non stanno vivendo un gran momento di forma e in Eurolega sono già giunti al momento del 'dentro o fuori' dopo le nove sconfitte consecutive incassate in seguito a tre belle vittorie in avvio di campagna. Dall'altra parte c'è la formazione di coach Jasikevicius che sta sorprendendo ma anche facendo divertire gli appassionati, con una serie di prestazioni molto belle e risultati importante. Inevitabile che i lituani giochino questa gara da favoriti.

Il programma del venerdì si aprirà con il derby moscovita tra il CSKA Mosca e il Khimki Mosca. La formazione di casa guida la classifica dopo le prime tredici giornate, anche se con un ritmo meno sostenuto rispetto alla regular season di un anno fa in cui il dominio fu pressochè totale. In ogni caso, Rodriguez e compagni ci tengono a vincere questa gara, anche perchè di fronte ci sarà un avversario di spessore. La formazione che ha in Alexey Shved il proprio 'leader maximo' in attacco e non solo spera invece nella sorpresa, anche perchè una vittoria nel derby andrebbe a legittimare ulteriormente i sogni di qualificazione ai quarti. Una qualificazione alla quale pensa fortemente anche l'altra squadra che comanda la classifica, ovvero l'Olympiacos che andrà a fare visita domani sera all'Anadolu Efes Istanbul in uno dei più classici testacoda. Di fronte infatti l'ultima e la prima forza di questa Eurolega, ma di certo i turchi venderanno cara la pelle al cospetto di un avversario forte come gli ellenici di coach Sfairopoulos, e una vittoria dei padroni di casa potrebbe magari dare la svolta alla stagione europea di Simon e compagni.

Da seguire con grande attenzione anche l'impegno dell'Olimpia Milano, che dopo la bella vittoria ottenuta (non senza patemi) ieri sera contro il Baskonia torna in trasferta per affrontare l'Unicaja Malaga. Sfida particolarmente affascinante, visto che la formazione di coach Pianigiani, che cerca ancora la rimonta verso l'ottava posizione, affronterà la compagine guidata da Joan Plaza, che dopo un inizio poco incoraggiante ha ottenuto due vittorie in fila e si è rilanciata. Non sarà facile dunque per i biancorossi andare a vincere in terra andalusa. A chiudere il programma del quattordicesimo turno di Eurolega ci penseranno il Baskonia e il Barcellona, in una sfida piuttosto interessante tra due anime indipendentiste della Spagna. I baschi si sono decisamente rialzati dopo un inizio di Turkish Airlines EuroLeague a dir poco negativo: cinque vittorie nelle ultime sette partite, ma anche nella sconfitta patita ieri sera a Milano c'è l'elemento positivo di una rimonta impensabile a fine quarto periodo ma che stava addirittura per riuscire. Di contro i catalani continuano a manifestare difficoltà in questa stagione, e le quattro sconfitte consecutive da cui sono reduci ne sono una conferma.