Turkish Airlines Euroleague - Maccabi torna alla vittoria contro Fenerbahce, mentre lo Zalgiris mette la quarta contro Valencia

twitter.com

La prima giornata del quattordicesimo turno di Turkish Airlines Euroleague si è conclusa con le vittorie di Maccabi e Zalgiris su Fenerbahce e Valencia. Partiamo dagli israeliani, usciti vittoriosi dal match sulla carta piuttosto complicato con i turchi. Gli uomini di Spahija, scesi in campo con un quintetto composto da Bolden, Jackson, Kane, Parakhouski e Roll, ha fin da subito fatto la partita, non permettendo agli avversari di mantenere in equilibrio il match. Il roster, guidato in panchina da Obradovic e disposto sul parquet con Guduric, Nunnally, Thompson, Vesely e Wanamaker, ha provato a far valere il proprio maggior tasso tecnico, ma nulla hanno potuto i turchi contro la miglior condizione fisica dei padroni di casa. In fin dei conti non c'è mai stata partita, grazie soprattutto ai 20 punti realizzati da Jackson, coadiuvato da Norris Cole con 19 punti. Ai turchi non sono bastati i 18 punti di Vesely, i 12 di Muhammed e gli 11 di Melli. Nel prossimo turno gli uomini di Obradovic se la vedranno con il Real Madrid, mentre il Maccabi ospiterà tra le mura amiche il Malaga.

Nell'altro match del girone lo Zalgiris approfitta della crisi del Valencia ed inanella il quarto successo consecutivo. Gli uomini di Jasikevicius, disposti sul parquet con Davies, Jankunas, Pangos, Toupane ed Ulanovas, inizialmente subiscono la verve avversaria, ma in uscita dagli spogliatoi fanno valere tutta la propria forza sia da oltre l'arco che soprattutto dentro il pitturato. Ne esce così un secondo tempo completamente a favore dei lituani che portano così a casa la vittoria. Un successo rincorso anche dai padroni di casa, che per l'occasione si erano presentati in campo con questo starting five: Doornekamp, Dubljevic, Martinez, Thomas e Van Rossom. Tra questi gli unici a salvarsi sono Green (14 punti) e Dubljevic (11 punti e 10 rimbalzi). Tra i lituani invece spiccano le prestazioni di Micic (MVP, 16 punti), White (11 punti), Milaknis (11 punti), Jankunas (11 punti ed 11 rimbalzi) e Davies (10 punti). Una prestazione da ripetere nel prossimo match contro l'Olympiacos, mentre Valencia proverà ad uscire dalla crisi contro il Panathinaikos.

Maccabi - Fenerbahce 82-73 (24-15; 40-36; 60-54)

Maccabi: Thomas 4 (2/7;0/2) Mashour 2 (1/1) Roll 4 (2/2;0/1) Kane 6 (2/3;2/2 TL) Tyus 8 (2/3;4/6 TL) Cohen (0/1) Cole 19 (4/10;3/4;2/2) Bolden 7 (3/4;0/2;1/1) Parakhouski 9 (4/6;1/4 TL) Zoosman 3 (0/1;1/2) Jackson 20 (6/11;2/5;2/2)

Fenerbahce: Thompson Melli 11 (3/9;0/3;5/6) Mahmutoglu Wanamaker 9 (0/2;1/4;6/6) Sloukas 4 (2/7;0/2) Nunnally 5 (1/3;1/4) Guduric Vesely 18 (6/11;6/9 TL) Guler 3 (1/2 3P) Kalinic 2 (2/2 TL) Muhammed 12 (3/6;2/5) Datome 9 (1/2;2/5;1/1)

Tiro da 2p: Maccabi (26/49) Fenerbahce (16/40). Tiro da 3p: Maccabi (6/16) Fenerbahce (7/25). Tiri liberi: Maccabi (12/17) Fenerbahce (20/24). Rimbalzi: Maccabi 33 Fenerbahce 31

Valencia - Zalgiris 63-71 (16-19; 36-34; 46-54)

Valencia: Thomas 6 (1/2;1/2;1/2) Abalde 6 (3/5;0/4) Van Rossom 2 (1/1;0/3) Dubljevic 11 (2/4;0/2;7/8) Martinez 7 (0/1;2/4;1/2) San Emeterio 2 (0/2;0/5;2/2) Pleiss 6 (6/6 TL) Green 14 (3/7;2/2;2/4) Doornekamp 9 (3/5;1/5)

Zalgiris: Davies 10 (5/7) Pangos 3 (0/2;1/2) Toupane (0/4;0/1) Jankunas 11 (5/10;0/1;1/2) Milaknis 11 (1/1;3/6) Micic 16 (5/8;2/4) White 11 (3/3;1/3;2/2) Kavaliauskas 2 (1/2) Valinskas (0/2;0/1) Ulanovas 7 (3/5;0/1;1/1)

Tiro da 2p: Valencia (13/27) Zalgiris (23/44). Tiro da 3p: Valencia (6/27) Zalgiris (7/19). Tiri liberi: Valencia (19/24) Zalgiris (4/5). Rimbalzi: Valencia 32 Zalgiris 35