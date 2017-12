Turkish Airlines EuroLeague - Lo Zalgiris è grande, un Olympiakos incerottato cade a Kaunas

Lo Zalgiris Kaunas, dopo la conquista esterna con l’Anadolu Efes, vince nuovamente in Turkish Airlines Euroleague 2017/18. I lituani, tra le mura amiche, annullano più volte nel finale di gara i tentativi di rientro e sconfiggono in volata l’Olympiakos. Ottima prestazione per Pangos, autore in totale di quattordici punti, tre rimbalzi catturati e sette assist. Gli ospiti, nonostante le buone prove di McLean e Thompson, falcidiati dalle cinque pesanti assenze nel pitturato, vanificano il vantaggio di inizio ultimo quarto e vengono sconfitti dalla pioggia di triple degli uomini di Jasikevicius. Tra le file dei padroni di casa degna di nota anche la prestazione di Milaknis, con valutazione complessiva di sedici.

Coach Jasikevicius schiera Pangos in regia con Milaknis e Ulanovas sul perimetro. Davies e Jankunas completano il quintetto titolare. Risponde Sfairopoulos, privo di Printezis, Milutinov, Mantzaris e Agravanis, con Roberts a guidare la squadra, Papanikolaou e Bogris sotto canestro. Esternamente agiscono Spanoulis e Papapetrou.

Regna l’equilibrio in avvio di gara, dopo il botta e risposta tra Davies e Bogris, l’Olympiakos prova una prima fuga con i punti di Papapetrou e Roberts, Milaknis, due volte dall’arco, insieme a Davies, riporta tutto in parità e annulla la tripla di Spanoulis. Nessuna delle due squadre riesce a trovare un break decisivo, si avanza a braccetto ancora per alcuni minuti, Micic e Jankunas si alternano a canestro con Papanikolaou e Papapetrou. L’ingresso di Kavaliauskas si rivela importante per gli uomini di Jasikevicius, due canestri del gigante lituano fermano il punteggio sul 22-19 a fine prima frazione di gioco.

Meglio i greci al rientro dopo la prima pausa, Pangos illude il pubblico di casa con una bomba dall’arco, nei successivi minuti l’attacco dello Zalgiris si spegne e gli uomini di Sfairopoulos infilano un break di otto punti con il quale si riportano in vantaggio. Micic e Davies provano a fermare la corsa ospite ma McLean e Roberts colpiscono ancora e mantengono il minimo scarto di vantaggio. Nel finale del primo tempo Pangos e Kavaliauskas accorciano ancora un paio di volte ma i punti di Spanoulis e McLean tengono sopra l’Olympiakos (36-38).

Dopo l’intervallo lungo ripartono molto determinati gli uomini di Jasikevicius, Jankunas referta due canestri e riporta avanti i suoi, replica Papanikolaou con un due su due in lunetta. Milaknis, infuocato dall’arco, infila ancora otto punti con due bombe, Papanikolaou prova a fermare l’avanzata dei lituani con tre punti. Sopra di quattro si spegne improvvisamente l’attacco dello Zalgiris e ne approfittano ancora gli ospiti, nove punti consecutivi in cinque lunghi minuti portano al 48-53 di fine terzo quarto.

Nervi tesissimi in campo nei primi minuti del’ultimo periodo, entrambe le squadre stringono le maglie in difesa e l’unico a trovare due volte canestro nei primi due minuti e mezzo è Jankunas, riportando i suoi ad un solo punto di distacco. Spanoulis e Papapetrou segnano e provano a fermare la corsa dei padroni di casa ma le triple di Pangos e Ulanovas portano sopra di due lo Zalgiris. I greci non si scuotono, Spanoulis fallisce un paio di triple, Micic e Pangos allargano lo scarto fino al più sette. Nel finale a nulla servono i tentativi di rientro degli ospiti, lo Zalgiris amministra e vince (74-68).