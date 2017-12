Turkish Airlines Euroleague - Malaga ingrana la quarta contro Maccabi, mentre Valencia fa l'impresa contro il Panathinaikos - Valencia Basket Twitter

La 15ma giornata di Turkish Airlines Euroleague ha vissuto il ritorno alla vittoria del Valencia ed il contemporaneo quarto successo consecutivo dell'Unicaja Malaga. Partiamo proprio dagli andalusi, che per l'occasione si sono presentati sul parquet con Augustine, Brooks, Diez, McCallum e Nedovic. Tra questi a spiccare sono Nedovic con 20 punti, Brooks con 18 e McCallum con 15. Non solo perchè dalla panchina si è alzato un ottimo Shermadini, autore di 15 punti. Agli israeliani non sono bastati i 16 punti di Cole, i 15 di Parakhouski, 14 di Jackson, gli 8 con 10 rimbalzi di Bolden. Eppure Spahija, con l'intento di dar seguito al successo sul Fenerbahce, aveva deciso di affidarsi al proprio starting five migliore, ovvero quello composto da Bolden, Jackson, Kane, Parakhouski e Roll. Un quintetto capace di dominare l'incontro per 30 minuti, ma nella frazione finale la squadra israeliana ha dovuto cedere il passo a quella andalusa, che alla fine si è portata a casa il match. Un successo al quale dovrà dare seguito nel prossimo match contro Valencia, mentre il Maccabi potrà riscattarsi contro Real Madrid.

La vera sorpresa però è nell'altro match di serata, che ha visto il Valencia tornare alla vittoria dopo ben dieci turni. Un successo raggiunto grazie al quintetto scelto da Vidorreta, ovvero quello composto da Doornekamp, Martinez, Pleiss, Thomas e Van Rossom. Un quintetto nel quale si è esaltato Tibor Pleiss con 13 punti, ma la vera differenza l'ha fatta la panchina con Green, autore di 21 punti e Dubljevic, che ne ha invece inanellati 11. Dall'altra parte agli ellenici non sono bastati i 17 punti di Lojeski, i 10 di Denmon ed i 9 con 13 rimbalzi di Singleton. Tre uomini che hanno provato a trascinare i greci verso la vittoria, ma nel finale si sono dovuti arrendere alla maggior brillantezza dei valenciani. Eppure Pascual, proprio per non correre tale rischio aveva deciso di affidarsi dall'inizio ad Antetokounmpo, Gist, Lekavicius, Lojeski e Singleton, ma eccetto gli ultimi due, non c'è stato il necessario apporto da parte del quintetto scelto dal tecnico spagnolo. L'occasione per rifarsi si presenta nel prossimo turno contro l'Anadolu Efes, mentre Valencia sarà impegnato nel derby con Malaga.

Maccabi - Malaga 78-89 (22-19; 47-39; 58-61)

Maccabi: Mashour 4 (2/6) Roll 5 (0/2;1/4;2/2) Kane 4 (2/2;0/2 TL) Tyus 6 (3/5;0/3 TL) Dibartolomeo 3 (0/2;1/3) Cohen 3 (0/1;1/1) Segev Cole 16 (4/8;1/3;5/6) Bolden 8 (2/3;1/5;1/2) Parakhouski 15 (6/9;3/4 TL) Jackson 14 (1/6;4/10;0/1)

Malaga: McCallum 15 (3/8;2/2;3/7) Diaz 6 (2/4 3P) Salin (0/1;0/2) Diez 2 (1/3;0/1) Nedovic 20 (2/8;4/7;4/4) Shermadini 15 (5/6;5/5 TL) Waczynski 5 (1/3;1/4) Brooks 18 (6/8;2/2;0/2) Augustine 4 (2/7) Suarez 4 (1/3 3P;1/2 TL)

Tiro da 2p: Maccabi (20/44) Malaga (20/44). Tiro da 3p: Maccabi (9/26) Malaga (12/25). Tiri liberi: Maccabi (11/20) Malaga (13/20). Rimbalzi: Maccabi 34 Malaga 41

Valencia - Panathinaikos 67-63 (12-17; 32-32; 48-48)

Valencia: Thomas (0/2;0/1) Abalde 4 (2/2;0/1) Van Rossom 4 (1/3;0/1;2/2) Rudez 2 (1/2;0/4) Dubljevic 11 (4/6;1/1) Martinez 4 (1/1;0/1;2/2) Pleiss 13 (6/9;1/2 TL) Green 21 (2/5;4/7;5/5) Doornekamp 8 (0/3;2/3;2/2)

Panathinaikos: Singleton 9 (1/3;2/3;1/2) Rivers 7 (2/4;1/7) Pappas 3 (0/3;1/2) Denmon 10 (2/4;2/6) Gist 3 (0/2;3/4 TL) Vougioukas 8 (4/5) Lekavicius 4 (1/2;0/3;2/2) Gabriel Auguste 2 (1/2) Lojeski 17 (3/4;3/4;2/2) Antetokounmpo (0/3)

Tiro da 2p: Valencia (17/33) Panathinaikos (14/32). Tiro da 3p: Valencia (7/19) Panathinaikos (9/25). Tiri liberi: Valencia (12/13) Panathinaikos (8/10). Rimbalzi: Valencia 29 Panathinaikos 30