Turkish Airlines Euroleague: Milano perde ancora e scivola all'ultimo posto

Ennesima debacle europea per Milano, che viene sconfitta in casa anche dalla Stella Rossa e chiude il 2017 con l'11esima sconfitta in 15 gare di Eurolega. Contro una squadra reduce da 3 vittorie nelle ultime 5 in Eurolega e imbattuta in campionato da 2 mesi, l'Olimpia comincia a giocare soltanto nel secondo quarto, subendo 29 punti nei primi 10 minuti. Il +17 guadagnato dai serbi nel primo tempo è un vantaggio che, con freddezza, Rochestie e soci difendono fino alla fine, riuscendo a resistere alla rimonta guidata dall'energia di Cinciarini e dalle triple di Micov e Bertans. L'1/10 dalla lunga distanza del trio Theodore-Goudelock-Jerrells è un fardello troppo pesante per l'Olimpia; per la Stella Rossa, gran prova di squadra, con 19 punti di Feldeine. E' però Milko Bjelica, 18 punti, 7 rimbalzi e 10 falli subiti, l'mvp dell'incontro. Milano, 1 vittoria nelle ultime 7, scivola meritatamente all'ultimo posto.

Primo quarto Il 31enne Alimpijevic parte con Feldeine, Rochestie, Dangubic, Bjelica e Lessort; Pianigiani risponde con Theodore, Goudelock Micov, Jefferson e Tarczewski. L'Olimpia parte molto aggressiva in difesa, ma soltanto per la prima azione. Da subito, l'Olimpia soffre la velocità di Feldeine e Lessort (3-9). Il secondo fallo fischiato al lungo francese manda sul parquet l'eterno Antic, che si presenta con una tripla dall'angolo e col blocco che permette a Rochestie di involarsi per il 3-14. Pianigiani è obbligato al time out. La Stella Rossa mette a segno 4 triple su altrettanti tentativi che la fanno volare sul +14 (6-20), Pianigiani finalmente si decide a togliere un inguardabile Jefferson, ma anche con Gudaitis le percentuali dei serbi non accennano a calare (11-25), infatti Bjelica colpisce da oltre l'arco. Feldeine è una freccia che penetra senza ostacoli nella statica difesa milanese, dall'altra parte solo Theodore trova punti con continuità, e a fine primo quarto Milano è quasi doppiata (15-29).

Secondo quarto Un buon M'Baye firma il 5-0 con cui Milano torna sotto la doppia cifra di svantaggio, ma Rochestie da oltre l'arco frena la rimonta (20-32). Mentre Jerrells fallisce tiri piedi a terra e senza marcatore, Rochestie continua a fare ciò che vuole, e nemmeno il terzo fallo di Antic modifica l'andamento dell'incontro, anzi con una tripla di Davidovac gli ospiti toccano il +17 (20-37). Milano fa canestro da 3, con Cinciarini, al nono tentativo, mentre sono già 7, su 14 tentativi, le triple della Stella Rossa (23-39). E' proprio l'ingresso del capitano, insieme a quello di Kalnietis, a far svoltare Milano. L'ex Reggio Emilia favorisce una nuova raffica di M'Baye, poi arrivano una serie di triple dall'est (Bertans e Kalnietis), per l'11-0 con cui Milano torna a un solo possesso di distanza (38-41), obbligando Alimpijevic a due time out in meno di 1 minuto. Il giovane coach si affida all'esperienza di Antic, che con la sua presenza riporta ordine all'attacco, ma dopo essere stata sotto di 17 per Milano è un lusso chiudere il primo tempo a soli 5 punti di distacco (40-45).

Cinciarini è a quota 7 punti, con 2 assist, in 8 minuti, Goudelock e Jerrells 0/5 da 3. Per gli ospiti 9 punti di Feldeine, 8 di Lessort e Rochestie.

Olimpia a due facce anche nel terzo quarto. Milano non trova punti nei primi 3 minuti, la Stella Rossa torna a segnare con Lessart e Feldeine (40-49). L'Olimpia si sblocca con una tripla di Theodore, ma nei primi 5 minuti realizza solo 5 punti. Di contro, un reattivo Lazic fa risalire i suoi a +10 (43-53). Come nel quarto precedente, l'ingresso di Cinciarini cambia il volto di Milano, che in 2 minuti annulla quasi del tutto il gap (53-57). La rimonta prosegue con una tripla di Micov, poi sale in cattedra Gudaitis, che prima realizza il canestro del -1 (60-61), poi stoppa l'ultimo tiro di Lessort.

Ultimo quarto Milano fallisce con Goudelock il tiro del sorpasso, Bjelica e Lazic da 3 fanno respirare la Stella Rossa (64-69). Milano cerca con troppa insistenza Goudelock e M'Baye, senza costrutto, e la Stella Rossa la punisce con un'altra tripla, questa volta di Dangubic. M'Baye mette a segno una tripla, ma nell'azione successiva commette il quinto fallo, concedendo a Bjelica un gioco da 3 punti (67-75). Dopo una tripla di Bertans, è il solito Cinciarini ad accendere le speranza di Milano con un recupero a cui fa seguito il canestro del 74-77. La Stella Rosa risponde con un paio di buone iniziative di Dangubic, ma Milano rosicchia ancora qualche punto e gli ultimi 2 minuti si aprono sull'80-81. Con esperienza (e fortuna), Feldeine lucra due liberi (80-83). Micov fallisce il successivo attacco, cercando con troppa insistenza un fallo che non arriva, Rochestie non realizza la tripla del +6, e Micov si fa perdonare con quella del pareggio (83-83) a 51 secondi dal termine.

Ultimo minuto Feldeine decide di andare da solo, e la scelta è azzeccata (83-85). Bertans e Pascolo pasticciano sull'attacco successivo, Bjelica non finalizza il contropiede trovando soltanto il fallo a 16 secondi dal termine. Dalla lunetta, l'ala fa 2/2 (83-87). A 9 secondi, Micov trova dall'angolo la tripla del -1. Feldeine mandato in lunetta, 2/2, mancano 8 secondi. Alijmpievic decide di fare fallo, in lunetta va Kalnietis, che fa 2/2. Fallo immediato su Rochestie, 5 secondi e 70 centesimi, 2/2. Ultimo possesso, Goudelock si fa sporcare il pallone da Rochestie, la preghiera di Kalnietis non ha effetto, la Stella Rossa vince con merito.