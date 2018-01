Turkish Airlines EuroLeague, day 16 - Tutti a caccia del CSKA

Operazione aggancio e sorpasso effettuati, il CSKA Mosca di Itoudis viaggia verso la sedicesima giornata della Regular Season della Turkish Airlines EuroLeague con il vento in poppa. La squadra moscovita sta dimostrando, in lungo ed in largo, di essere la più seria candidata al trono del Fenerbahce, unica formazione probabilmente ad aver risolto già da tempo problemi di alchimia e di costruzione di un roster che assomiglia sempre più ad un'armata pressoché invincibile. Scollinati oltre il giro di boa della stagione regolare, la squadra russa ha virato davanti al resto del plotone perdendo soltanto tre gare e, nonostante il viaggio da qui ai playoff ed alle Final Four sia ancora lungo, la sensazione è che De Colo e soci saranno difficilmente si faranno scappare il titolo dalle mani.

Dopo la breve pausa natalizia e di inizio anno, si riparte con la sedicesima giornata. Tre le gare in programma nella giornata di oggi, con nessun "anticipo" da giocare alle 18. Apre il programma la sfida di Atene tra il Panathinaikos ancora privo di Pappas e l'Anadolu Efes di Ergin Ataman, che si è riuscito a sbloccare contro il Bamberg portando a casa la prima vittoria europea dopo tre incontri. Gara che tuttavia appare a senso unico in favore dei greci, mentre molto più equilibrata dovrebbe essere la gara di Malaga tra l'Unicaja ed il Valencia: padroni di casa a caccia di una vittoria che li rilancerebbe in ottica playoff, mentre gli ospiti cercano riscatto ed orgoglio da una trasferta difficile nel remake della sfida di campionato andata in scena due giorni fa.

Foto Euroleague Twitter

Tocca invece alle 21 al CSKA chiudere la giornata in casa del redivivo - ma sempre uterino - Barcellona: i catalani hanno vinto a Mosca sponda Khimki, ma risultano ancora lontani dall'ottavo posto; di contro Itoudis non sembra intenzionato a voler fare regali di inizio anno, e vuole confermare il primato in classifica. Nella giornata di venerdì in campo invece tutte le dirette inseguitrici: si parte da Istanbul, dove il Fenerbahce deve riscattare la sconfitta patita contro il Real Madrid alla Ulker Arena, anche se il Baskonia delle ultime settimane è avversario tutt'altro che facile da superare.

Mezz'ora dopo sarà la volta dello Zalgiris Kaunas - sorpresa stagionale in quarta posizione - fare visita a Belgrado alla Stella Rossa di coach Alimpijevic: da una parte una squadra che è cresciuta a dismisura fino ad attestarsi, grazie al sistema di gioco di Saras Jasikevicius, come mina vagante del torneo, dall'altra una formazione che va a caccia di identità e di certezze. Un altro quintetto che va a caccia di conferme è il Khimki Mosca di Alex Shved, chiamato al riscatto dopo la battuta d'arresto interna della settimana scorsa: tuttavia in casa del Brose di Trinchieri non è mai impresa facile portare a casa i due punti.

Foto Olympiacos Twitter

Chiudono il quadro le sfide del Pireo, dove l'Olympiacos - con il roster ancora falcidiato da alcune assenze - ospita un'Olimpia Milano oramai fuori dalla lotta alla post-season dopo la sconfitta interna contro la Stella Rossa. A Madrid, invece, il Real Madrid di Pablo Laso vuole confermare l'ottimo trend dell'ultimo mese, chiuso con quattro vittorie consecutive che hanno rilanciato i blancos verso le zone alte della classifica: al Wizink Center i merengues ospitano il Maccabi Tel Aviv, squadra ostica da affrontare ma che in trasferta non è così solida e centrata come tra le mura amiche.

Il programma della sedicesima giornata

04/01/2018

Ore 20.15 Panathinaikos Atene - Anadolu Efes Istanbul

Ore 20.45 Unicaja Malaga - Valencia Basket

Ore 21.00 Barcellona Lassa - CSKA Mosca

05/01/2018

Ore 18.45 Fenerbahce Istanbul - Baskonia Vitoria Gasteiz

Ore 19 Stella Rossa Belgrado - Zalgiris Kaunas

Ore 20 Brose Bamberg - Khimki Mosca

Ore 20 Olympiacos Pireo - Olimpia Milano

Ore 20.45 Real Madrid - Maccabi Tel Aviv

La classifica