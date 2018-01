Il Barcellona è un caterpillar e asfalta il Cska Mosca

Il Barcellona di Sito Alonso sorprende il Cska con il punteggio di 85-72 nella prima giornata del 2018 e anche del girone di ritorno dell'Eurolega. I catalani vengono trascinati da 5 giocatori in doppia cifra (Koponen 13, Heurtel 12, Oriola 11, Navarro ed Hanga a 10), mentre per i russi De Colo predica nel deserto con 23 punti.

Rodriguez e Navarro aprono le danze, poi il Barcellona con Ribas,Tomic e Hanga fa 12-4. De Colo prova a mettere in gara i russi ma i blaugrana non fermano la loro corsa col quintetto titolare (21-9). Il Cska si avvicina coi liberi di Clyburn e De Colo, Heurtel con una penetrazione e un assist per Oriola chiude il primo periodo sul 25-17 per i catalani.

Oriola dopo due minuti senza canestri sblocca il punteggio, Rodriguez sbaglia un libero mentre Vezenkov pesca un gioco da 3 e una schiacciata che fa toccare il 33-18. Le due bombe di De Colo e Rodriguez vengono vanificate da Heurtel e Koponen (40-24). Il francese domina letteralmente mettendo a segno il +16. Hines scarta un cioccolatino da Rodriguez mentre Fridzon mette a segno due conclusioni da oltre i 6,75 e Sito Alonso vuole fermare la partita e parlarci su. Il Cska nel finale del secondo periodo però continua ad accorciare le distanze con Clyburn, Hines e De Colo andando al riposo sul -5 (47-42).

Tomic inaugura la ripresa portando il Barcellona sul +7, ma De Colo risponde per le rime con due canestri da oltre l’arco che rimettono definitivamente il Cska in partita (53-50). Juan Carlos Navarro non vuole essere da meno del rivale rispondendo presente (59-52). Anche Rodriguez e Koponen partecipano al festival delle triple e i padroni di casa si ritrovano sul +11 all’ultimo breve riposo. Oriola come nel secondo periodo apre l’ultima frazione con 4 punti e con Koponen il Barca ipoteca la vittoria cercando di ribaltare anche la differenza canestri. Moerman fa ½ ai liberi mentre De Colo fa -17 (78-61 al 36°). De Colo e Kurbanov riportano i biancorossoblu sul 80-68 ma Hanga dalla lunetta è infallibile. Hines e Hunter rispondono a Koponen (85-72). Moerman perde palla nell'ultimo possesso e il Cska salva la differenza canestri, ma resta la sonora sconfitta che deve far riflettere molto Itoudis.