Turkish Airlines EuroLeague - La Stella Rossa vince a Belgrado e avvicina la zona playoff (77-65)

La Stella Rossa di Belgrado batte, con una buona prestazione collettiva, lo Zalgiris Kaunas e si aggiudica la propria quarta gara casalinga nella regular season di Turkish Airlines Euroleague 2017/18. Partita ottima di Taylor Rochestie, autore in totale di sedici punti, quattro rimbalzi catturati e dieci assist. I ragazzi di Jasikevicius, nonostante le buone prove di Pangos e Ulanovas, rimangono in contatto nel punteggio fino a metà ultimo quarto, non riescono a trovare il break per il sorpasso e subiscono l’allungo dei serbi nel finale, tornando così a perdere dopo cinque vittorie consecutive. Tra le file dei padroni di casa degne di nota anche le prestazioni di Davidovac e Ennis, con valutazioni complessive di quindici e quattordici.

Coach Alimpijevic propone Rochestie play con Bjelica e Lessort ad agire sotto le plance. Esternamente si muovono Lazic e Dangubic. Jasikevicius risponde schierando Pangos in regia con Ulanovas e Toupane sul perimetro; Jankunas e Davies completano il quintetto titolare.

Solo Stella Rossa nei primi minuti di gara, Rochestie mette la propria firma sui primi cinque punti, Jankunas è l’unico ospite a trovare la via del canestro dal pitturato, la tripla di Dangubic è il punto esclamativo sulla partenza dei padroni di casa. La risposta dei lituani è solo dietro l’angolo, gli uomini di Jasikevicius stringono le maglie in difesa e in pochi minuti infilano un maxi parziale di due dieci, con ben otto punti di Pangos, due volte a segno dall’arco. A fine primo periodo spazio alle panchine, con i primi punti di Ennis da una parte e Udrih dall’altra si va al primo riposo sul 16-18.

Gara combattuta e continui botta e risposta ad inizio seconda frazione di gioco, Jankovic e Ennis segnano e provano riportare davanti la Stella Rossa ma arrivano puntuali le repliche di White e Davies. Dopo il nuovo canestro in drive di Pangos, Feldeine e Rochestie guidano l’attacco di casa al rientro, il solito Milaknis prova due volte a contenere l’avanzata ospite ma, con la tripla di Rochestie, la Stella Rossa chiude il primo tempo davanti di un possesso (33-31).

Anche ad inizio secondo tempo gioca meglio la Stella Rossa. Nei primi quattro minuti del terzo quarto le difese lavorano meglio degli attacchi, su quattro canestri in totale ben tre sono dei padroni di casa, con l’inchiodata di Antic gli uomini di Alimpijevic salgono sul più sette. Le marcature continuano con il contagocce dopo metà periodo, Micic e Ulanovas segnano e provano a rientrare ma i quattro punti consecutivi di Ennis e Lessort ridanno il più nove ai serbi. Nel momento più difficile, a pochi minuti dalla fine del quarto, i lituani infilano un parziale di zero sei con e si riportano ad un solo possesso di svantaggio (48-45).

Dopo l’ultimo riposo lo Zalgiris prova a sfruttare l’inerzia positiva di fine terzo quarto, nei primi due minuti gli ospiti piazzano un mini parziale di due cinque e le due squadre si trovano sul cinquanta pari. Dal pareggio dei lituani arriva immediata la feroce risposta dei padroni di casa, in meno di due minuti gli uomini di Alimpijevic infilano tre triple e un libero e volano sul più dieci. A nulla servono i tentativi di ricucire da parte di Jankunas e Ulanovas, Bjelica e Davidovac segnano ancora, la Stella Rossa amministra il vantaggio e si impone tra le mura amiche con il risultato finale di 77-65.