Turkish Airlines EuroLeague - Turbo Olympiacos, piccola Milano: finisce 87-80 al Pireo

Inizia male il 2018 europeo di Milano che perde sul campo dell'Olympiacos per 87-80. Non fatevi ingannare dal risultato: i meneghini non sono mai stati in partita.

La squadra di Pianigiani gioca per quasi tutti i 40 minuti con un atteggiamento troppo passivo in difesa ed in attacco percentuali al tiro troppo basse. Soltanto nel finale recupera qualche punto con Goudelock (3 triple di fila ndr), ma ormai la gara è già bella che andata. Da segnalare l'esordio positivo di di Kuzminskas, dall'altra parte grande e solita prova di Spanoulis che detta legge appoggiato da un ottimo Wiltjer.

Per l'Olimpia è la 12esima sconfitta in Eurolega e i playoff ormai sono un miraggio.

Kuzminskas Mindaugas Olympiacos Pireo - Armani Exchange Milano EUROLEAGUE 2017/2018 Atene 05/01/2018 Foto Ciamillo // Intime Sports

LA PARTITA

Pianigiani deve fare i conti con molte assenze Bertans, Young, Gudaitis e Jefferson.

Milano però parte bene, nonostante l'avvio con il botto dell’Olympiacos (9-6). I padroni di casa prendono subito il controllo della partita e, con le giocate di Spanoulis, dopo nemmeno quattro minuti provano già a scappare via (18-8).

Milano tira fuori l'oroglio e con un paio di triple di Jerrells prova a mettersi di nuovo in carreggiata (26-21). Ma è un fuoco di paglia perchè, in meno che non si dica, l'Olympiacos vola e tocca il massimo vantaggio (più 16, 39-23 al 17’) con uno strepitoso ed inatteso protagonista Wiltjer (12 punti). Sul finire de primo tempo i meneghini provano ad alzare il ritmo, ma la solfa non cambia e gli ellenici vanno negli spogliatoi sul più 14, 48-34. Male invece Milano poca difesa e solo individualità in attacco.

Cusin Marco Spanoulis Vassilis Olympiacos Pireo - Armani Exchange Milano EUROLEAGUE 2017/2018 Atene 05/01/2018 Foto Ciamillo // Intime Sports

Anche in avvio del terzo quarto, l'Olympiacos è in pieno controllo della partita e tocca anche il più 18 (55-37). Ma la macchina da guerra greca sul finire della partita smette di carburare, si rilassa e così Milano ne approfitta e prova a rientrare arrivando a meno 5. Ma è troppo tardi ed arriva l'ennesima sconfitta in Eurolega.