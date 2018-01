Turkish Airlines EuroLeague - Milano alla prova CSKA, Olympiacos a Vitoria

Un altro turno importante per la regular season della Turkish Airlines EuroLeague. Si gioca tra questa sera e domani la diciassettesima giornata della fase a girone unico, con la boa di metà stagione che è stata aggirata e con la discesa verso la conclusione della prima fase che si avvicina settimana dopo settimana. E ripartirà anche la sfida in vetta alla classifica, con il CSKA Mosca che cercherà di difendere la sua prima posizione sul parquet della EA7 Emporio Armani Milano. Partita sulla carta tutt'altro che impossibile da vincere per i russi, visto che i meneghini di coach Pianigiani stazionano all'ultima posizione della graduatoria e non sembrano riuscire a prendere il ritmo nemmeno in questa edizione di Eurolega. Dall'altra parte, la compagine di Itoudis vuole mantenere la vetta, e sa di avere le armi per farlo, in un Forum che potrebbe non essere pieno come ci si aspetta. Impegno esterno anche per l'altra capolista, ovvero l'Olympiacos che andrà a fare visita al rigenerato Baskonia Vitoria Gasteiz. Partita ostica per gli ellenici, i quali sono comunque in una buona serie di risultati e vogliono dare seguito in questo match che nasconde molte insidie, proprio perchè i baschi stanno andando meglio con il prosieguo della competizione.

Ad aprire la giornata numero 17 di Eurolega ci penserà il Panathinaikos, terza forza della classifica ad una sola vittoria di ritardo dalla vetta. L'altra squadra di Atene giocherà davanti ai propri tifosi contro il Barcellona, squadra che anche in questa campagna europea sta facendo non poca fatica ed è distante dalle prime otto posizioni che valgono l'accesso alla fase ad eliminazione diretta. Non inganni il periodo di forma dei catalani, però, visto che i 'verdi' ellenici dovranno dare il massimo per portare a casa una vittoria che dia seguito all'ottima marcia fin qui affrontata. Aprirà invece il programma del venerdì il Real Madrid, squadra che non sta trovando il ritmo che ci si aspettava in questa regular season, e che domani affronterà a domicilio il Khimki Mosca. Un lungo viaggio che metterà di fronte due dei giocatori più attesi di questa Eurolega, ovvero Alexey Shved - capocannoniere della competizione dopo le prime 16 partite - e Luka Doncic, giocatore ormai lanciato verso una scelta di primissimo piano al Draft NBA del 2018. Partita comunque tutta da gustare, a prescindere dalle individualità impegnate in quel di Mosca.

Doncic guarda alla campagna di Russia (Foto tratta da Twitter)

Trasferta ostica anche per il Fenerbahce campione in carica, che sarà di scena questa sera sul parquet del Valencia Basket. I vincitori dell'ultima Liga ACB non stanno brillando in questa fase della regular season dopo aver fatto benissimo in avvio, e una vittoria davanti ai propri tifosi contro i detentori del trofeo continentale potrebbe essere un buon viatico per dare la svolta. Dall'altra parte, però, gli uomini allenati da Obradovic vogliono proseguire la marcia verso le primissime posizioni, e fermarsi a Valencia potrebbe essere una battuta d'arresto pesante. Il prograamma odierno si completerà con la sfida tra il Maccabi Tel Aviv e il Brose Bamberg. Di fronte due squadre imprevedibili e in grado di fare risultato in qualsiasi contesto, ma gli israeliani vogliono far valere sia il fattore campo che il proprio passo in campo continentale, decisamente migliore come dimostra l'ottava posizione che, stando così le cose, varrebbe un posto per gli ottavi di finale. Un traguardo al quale ambiscono anche i tedeschi allenati da Trinchieri, lontani un paio di partite proprio dall'ottavo posto e intenzionati a dare il massimo per espugnare il parquet di Tel Aviv.

Da seguire sempre con grande attenzione lo Zalgiris Kaunas, con ogni probabilità la maggiore rivelazione di questa Eurolega dopo le prime 16 giornate. La formazione allenata da coach Jasikevicius, quarta forza della classifica a pari merito con Real e Fener, giocherà domani sera sul proprio parquet contro l'Unicaja Malaga, formazione che sta cercando la risalita in classifica per puntare ad un posto tra le prime otto. Vedremo se la compagine lituana continuerà a stupire e soprattutto manterrà il livello di gioco e di intensità che hanno consentito di arrivare così in alto, con oltre metà della stagione messa alle spalle. Ma occhio ai malagueñi, sempre pronti alla sorpresa. A completare il quadro della diciassettesima giornata di Eurolega ci penseranno Efes Anadolu Istanbul e Stella Rossa Belgrado. I turchi stazionano ancora all'ultimo posto della classifica insieme a Milano, e continuano a non trovare quella svolta che però potrebbe arrivare domani sera, nella sfida contro i serbi che, a propria volta, non riescono a trovare quella serie di risultati vista nella scorsa edizione, e che aveva fatto sognare un Paese intero. Gara difficile da leggere, con i padroni di casa che cercheranno ad ogni costo il successo.