Turkish Airlines Euroleague - Panathinaikos e Maccabi prevalgono su Barcellona e Bamberg

twitter.com

La prima giornata del 17mo turno della Turkish Airlines Euroleague ha raccontato di due importantissimi successi raggiunti da Panathinaikos e Maccabi rispettivamente su Barcellona e Bamberg. Partiamo dagli ellenici che hanno superato i catalani grazie ad una strabiliante ultima frazione di gioco, infatti il roster di Pascual, dopo 30 minuti di gioco trascorsi in sostanziale equilibrio, hanno dato la sterzata decisiva nell'ultimo quarto portando a casa la vittoria. Un successo firmato Nick Calathes, autore di 17 punti e 12 assist, ma non solo perchè ci sono anche i 17 punti di Gist, i 15 di Pappas ed i 14 di Singleton. Tra questi il solo è Pappas a non esser partito dall'inizio, infatti Pascual ha preferito completare lo starting five con gli innesti di Lojeski ed Antetokounmpo, i quali non sono però riusciti a dare il necessario contributo ai compagni. Dall'altra parte Alonso ha preferito affidarsi invece ad Hanga, Navarro, Moerman, Ribas e Tomic, con gli ultimi tre autori di ben 33 punti (12 punti Tomic, 11 Moerman, 10 Ribas). A questi vanno aggiunti quelli del top-scorer, Heurtel, che mette insieme 18 punti. Una prestazione che però non si rivelerà sufficiente per la vittoria finale. Un successo che i catalani proveranno ad agguantare nel prossimo turno nel derby con il Valencia, mentre il Panathinaikos se la vedrà con il Fenerbahce.

Nell'altro match di serata il Maccabi ha superato sul filo di lana il Brose Bamberg. Un successo firmato Michael Roll, autore di 23 punti, ma non solo perchè ci sono da sottolineare anche i 14 punti di Dibartolomeo, gli 11 di Jackson, i 10 punti con 10 rimbalzi di Bolden ed i 10 punti di Parakhouski e Tyus. L'unico a steccare tra gli israeliani è Kane, partito nello starting five insieme a Roll, Bolden, Parakhouski e Jackson, ed autore di soli 3 punti. Dall'altra parte ai teutonici non basta un Ricky Hickman da 23 punti, infatti la squadra tedesca si è dovuta arrendere alla maggior brillantezza mostrata dai padroni di casa nei secondi finali di partita. Una sfida che Trinchieri ha preferito affrontare con questo quintetto: Hickman, Musli, Rubit, Wright e Zisis. Tra questi l'unico a spiccare, oltre al già citato Hickman, è Musli, autore di 20 punti, ma non solo perchè dalla panchina si alza un ottimo Hackett, il quale inanella ben 12 punti. Prestazioni rivelatesi insufficienti per la vittoria finale, che i tedeschi potranno provare a raggiungere nel prossimo turno contro lo Zalgiris Kaunas, mentre il Maccabi se la vedrà fuori casa con l'Olympiakos.

Panathinaikos - Barcellona 84-75 (17-19; 36-34; 54-48)

Panathinaikos: Singleton 14 (3/4;2/3;2/4) Rivers 3 (1/1;0/6;1/2) Pappas 15 (5/8;1/4;2/3) Denmon 2 (1/3) Gist 17 (5/5;0/3;7/8) Vougioukas 4 (2/2) Lekavicius Gabriel 4 (0/1;1/2;1/2) Lojeski 6 (3/5;0/1) Calathes 17 (8/10;0/3;1/4) Antetokounmpo 2 (1/2)

Barcellona: Ribas 10 (1/3;2/3;2/2) Hanga 3 (1/2;0/3;1/2) Navarro 7 (1/1;1/4;2/2) Heurtel 18 (4/9;2/2;4/4) Vezenkov 2 (1/1) Oriola 7 (1/2;5/8 TL) Koponen 5 (1/3;1/2) Claver (0/1;0/1) Tomic 12 (6/6;0/4 TL) Moerman 11 (3/6;1/3;2/2)

Tiro da 2p: Panathinaikos (29/41) Barcellona (19/34). Tiro da 3p: Panathinaikos (4/22) Barcellona (7/18). Tiri liberi: Panathinaikos (14/23) Barcellona (16/24). Rimbalzi: Panathinaikos 26 Barcellona 33

Maccabi - Brose 90-88 (20-25; 39-41; 65-64)

Maccabi: Thomas 7 (1/2;1/1;2/2) Mashour Roll 23 (6/8;2/5;5/6) Kane 3 (1/3;0/1;1/4) Tyus 10 (4/5;2/2 TL) Dibartolomeo 14 (2/3;2/3;4/4) Bolden 10 (2/3;2/4;0/5) Parakhouski 10 (3/6;4/4 TL) Zoosman 2 (2/2 TL) Jackson 11 (1/7;1/3;6/6)

Brose: Hackett 12 (2/4;1/2;5/6) Hickman 23 (2/8;5/9;4/4) Wright 3 (0/4;1/6) Zisis 5 (0/3;1/1;2/2) Nikolic 2 (1/1) Staiger 9 (0/1;3/4) Lo 5 (1/2;1/2) Rubit 5 (0/3;1/2;2/2) Musli 20 (7/9;6/6 TL) Radosevic 4 (2/4)

Tiro da 2p: Maccabi (20/37) Brose (15/39). Tiro da 3p: Maccabi (8/17) Brose (13/26). Tiri liberi: Maccabi (26/35) Brose (19/20). Rimbalzi: Maccabi 35 Brose 34