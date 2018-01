Turkish Airlines EuroLeague - Tutto troppo facile per il Cska: al Forum finisce 107-81 per Mosca

Non c'è quasi mai partita tra il Cska Mosca e l'Olimpia Milano: i russi dominano al Forum e vincono con un netto e sonoro 107-81. Tanto il divario emerso tre le due formazioni in campo con la squadra di Dīmītrīs Itoudīs nettamente superiore a quella di Simone Pianigiani. Grandissima prova di De Colo (24 punti) e Rodriguez (15 punti e ben 8 assist).

DE COLO NANDO AX ARMANI EXCHANGE OLIMPIA MILANO - CSKA MOSCA Eurolega 2017/2018 Milano, 11/01/2018 Foto Ivan Mancini - Ciamillo - Castoria

LA PARTITA

Quintetto Olimpia Milano: Cinciarini, Bertans, Micov, Kuzminskas, Tarczewski

Quintetto CSKA Mosca: De Colo, Antonov, Clyburn, Kurbanov, Hunter

Il tecnico biancorosso deve fare a meno Theodore (risentimento al ginocchio destro subito contro Pistoia) e di Pascolo, lasciato fuori per il classico turnover. Per Milano si fa subito dura con De Colo che, fin dalle prime battute, è subito il protagonista della serata, ma i padroni di casa, giocando da squadra trovano il primo vantaggio della gara (13-10). Ma è solo un fuoco di paglia perchè il Cska approfitta della scarsa attenzione delle scarpette rosse e scappa via con un parziale di 13-2.M’Baye piazza alcuni canestri che fanno ben sperare i tifosi milanesi presenti al Forum, ma i russi mettono la quinta e danno uno strappo alla partita toccando a fine primo tempo la doppia cifra di vantaggio per chiudere poi sul più 14 (36-50).

Bertans Dairis Armani Exchange Olimpia Milano - CSKA Mosca Eurolega 2017/18 Mediolanum Forum, 11/01/2018 Foto MarcoBrondi / Ciamillo-Castoria

L'EA7 Milano però rientra bene dagli spogliatoi, aumenta l'intensità difensiva e piazza a sua volta un 10-2 di parziale arrivando a meno 8, sul 44-52 dopo i primi due minuti del terzo quarto. In men che non si dica Rodriguez e De Colo fermano la rimonta meneghina. L' atmosfera si scalda, con i tecnici fischiati rispettivamente a Hines e Tarczewski, ma la solfa non cambia e Mosca, con l'atletismo e la fisicità dei propri giocatori, scappa via con l'Olimpia che crolla definitivamente negli ultimi quindici minuti (61-77 al 30’).

Nell'ultimo quarto Milano è quasi impotente di fronte allo strapotere degli uomini di Itoudīs che si confermano una delle squadre più forti d’Europa. Il Cska dilaga negli ultimi minuti ben oltre i venti punti e vince 107-81.