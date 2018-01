Turkish Airlines Euroleague - Che Shved! Il russo trascina il Khimki alla vittoria esterna contro Stella Rossa (70-79)

Google Plus

Alexey Shved dà spettacolo, come al solito, e trascina il Khimki Mosca ad una vittoria scaccia crisi nella Turkish Airlines Euroleague, espugnando Belgrado, grazie al trionfo contro Stella Rossa, con il punteggio di 70-79. Una partita a due facce, con i serbi subito decisi in avvio, grazie alle triple di Dangubic, mentre si accende la sfida tra Shved e Rochestie: un duello d'altissimo livello, con il russo autore di 29 punti, mentre l'ex Siena chiude con 27 punti, nove rimbalzi e sette assist, ma i moscoviti rompono l'equilibrio e scappano sul finale. Con questa vittoria, i russi restano ancora a galla tra le retrovie del gruppo playoff, mentre i biancorossi sono in undicesima piazza.

L'avvio di gara è di marca dei serbi, che partono con il piglio giusto, trascinati dall'ottima vena balistica di Dangubic, autore di quattro triple su altrettanti tentativi, e a metà quarto la Stella Rossa è sul +11 (14-5). Shved scuote i suoi, tuttavia Lessort risponde colpo su colpo e chiude il parziale sul 21-14. Nei successivi dieci minuti, il solito Shved, con la complicità di Markovic, recupera il gap, toccando il -2, con uno show personale, tuttavia sale in cattedra Rochestie, padrone del gioco, con una prestazione a tutto tondo: il texano è immarcabile e riporta i suoi sul +11 (37-26), solo sul finale Jenkins e Gill accorciano e chiudono il primo tempo sul 37-31, con un break di 5-0.

Al ritorno sul parquet di Belgrado, Shved manda a segno due canestri consecutivi e Jenkins trova il sorpasso dall'angolo (37-39). I padroni di casa si ritrovano con le polveri bagnate e non riescono più a segnare: Mosca coglie la palla al balzo e tenta un mini allungo, sul 39-43, tuttavia si svegliano Feldeine e Rochestie, che ribaltano tutto e firmano un break di 9-0, che vale il 48-43. Sulla sirena, il tabellone recita 54-52 per i padroni di casa. Nell'ultimo periodo, i serbi allungano sul +5, ma la controrisposta biancoblù è immediata e nasce dalle mani di Markovic, mentre Shved negli ultimi tre minuti è incontenibile: otto punti sul finale per il playmaker, con due bombe d'alto coefficiente di difficoltà e abbatte gli avversari chiudendo la sfida sul 70-79.