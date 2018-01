Turkish Airlines Euroleague - Valencia si aggiudica il derby con Barcellona (81-76)

Il Valencia si aggiudica il derby con Barcellona nel 18mo turno della regular season della Turkish Airlines Euroleague per 81 a 76. Una vittoria assolutamente meritata, dato che i valenciani hanno condotto il match dall'inizio alla fine. Un dominio derivante dalla scelta fatta da Vidorreta di affidarsi ai propri uomini migliori fin dalla palla a due, infatti il coach di casa per l'occasione ha presentato questo quintetto: Doornekamp, Dubljevic, Martinez, Thomas e Van Rossom. Dall'altra parte invece Alonso ha provato ad opporsi con uno starting five composto da Hanga, Moerman, Pressey, Ribas e Tomic. Nonostante il sostanziale equilibrio sono i padroni di casa a comandare le operazioni. I catalani provano ad affidarsi alla propria qualità per aver la meglio, ma si scontrano sempre con l'ottima organizzazione difensiva dei valenciani. Un canovaccio tattico che si ripercuote lungo tutto il corso della partita, fino ad arrivare ai secondi finali, dove a fare la differenza è la grande precisione ai liberi degli uomini di Vidorreta. Tra questi spicca Bojan Dubljevic, autore di 19 punti, ma non solo perchè ci sono anche i 13 di Martinez ed i 12 di Doornekamp. Dall'altra parte ai blaugrana non sono bastati i 15 punti di Oriola i 14 con 10 assist di Heurtel, i 14 di Navarro e gli 11 di Sanders. Per i catalani l'occasione del riscatto si presenta già Giovedì contro Bamberg, mentre Valencia dovrà confermarsi contro lo Zalgiris Kaunas.

Hanga apre la contesa con un piazzato, reso subito inefficace dai liberi di Doornekamp. I catalani si riportano immediatamente in vantaggio con il layup di Tomic, ma dall'altra parte risponde subito Martinez con la prima tripla della partita. Il Valencia ne approfitta per scappare subito nel punteggio con Doornekamp, il quale va a segno da oltre l'arco, ma nel possesso successivo Navarro riporta in partita i blaugrana con un canestro dal perimetro. Una realizzazione che fa da preludio alla rimonta catalana che si concretizza con il fallo antisportivo commesso da San Emeterio su Sanders, il quale dalla lunetta non sbaglia. Il buon momento dei blaugrana si ferma alla stoppata rifilata da Pleiss a Claver, il quale non riesce poi a riscattarsi sbagliando anche il successivo jump shot. Una giocata che induce Alonso a chiamare il time-out, dopo il quale Barcellona accorcia le distanze con Oriola, ma Pleiss con 4 punti consecutivi riporta Valencia sulle otto lunghezze di vantaggio (22-14). Su questo punteggio si chiude la prima frazione di gioco.

Il secondo quarto si apre con il parziale di 7-0 dei catalani, i quali vanno a segno con Oriola e Sanders dal pitturato e con Navarro dal perimetro. Il momento positivo dei blaugrana viene fermato da Rudez con una tripla, resa inefficace dal successivo piazzato di Oriola, il quale ripristina la parità a quota 25. Una situazione di equilibrio che induce Vidorreta a fermare il gioco, che riprende con i padroni di casa subito a segno con Rudez, il quale punisce la difesa avversaria con un canestro da oltre l'arco. I catalani non ci stanno e rispondono con Claver ed Heurtel, i quali vanno a segno dal perimetro, ma Tomic rovina tutto facendosi fischiare dagli arbitri un fallo tecnico, che porta in lunetta Martinez, il quale non sbaglia. Il Valencia approfitta di questa situazione per riscappare nel punteggio, infatti Doornekamp torna a bersagliare da oltre l'arco, così come Abalde, il quale porta i suoi sulla doppia cifra di vantaggio (41-31). Per evitare un passivo peggiore, Alonso chiama subito il time-out, che sortisce gli effetti sperati, in quanto Heurtel con la tripla accorcia immediatamente le distanze, che vengono ristabilite da Dubljevic con un piazzato. Una realizzazione resa inefficace dai successivi liberi di Vezenkov, il quale riporta i suoi sotto la doppia cifra di svantaggio e per questo Vidorreta decide di fermare il gioco, ma dopo la pausa il punteggio non muta, in quanto nessuna delle due squadre riesce ad andare a segno. Si va così all'intervallo con i valenciani avanti per 43-36.

Navarro con uno jump shot apre la terza frazione di gioco, che prosegue con il tiro dalla media messo a segno da Dubljevic. Al centro montenegrino risponde Ribas con una tripla, resa inefficace dal canestro realizzato da oltre l'arco da Martinez. La guardia spagnola di Valencia prova a trascinare i suoi verso un nuovo allungo, ma i catalani non demordono e con la tripla di Oriola ritornano in partita. Una realizzazione resa inefficace dai successivi tiri dal perimetro messi a segno da Van Rossom e San Emeterio, ai quali prova a rispondere ancora Oriola con i liberi. Nel finale Moerman col piazzato accorcia ulteriormente le distanze, permettendo così ai catalani di arrivare agli ultimi dieci minuti di gioco in svantaggio di soli tre punti (62-59).

Abalde ed Heurtel aprono l'ultimo quarto con due canestri da dentro l'area, poi Moerman con una stoppata impedisce a Rudez di portare i suoi sulle cinque lunghezze di vantaggio. Nonostante ciò i catalani non riescono a completare la rimonta ed allora Alonso decide di chiamare il time-out, che non sortisce gli effetti sperati, in quanto Valencia riallunga con la tripla messa a segno da Dubljevic. Un canestro che non prelude ad una definitiva fuga dei padroni di casa ed allora è Vidorreta a decidere di fermare il gioco, ma dopo la pausa la situazione non muta. Nello stesso tempo i blaugrana non riescono ad agganciare i valenciani e per questo Alonso decide di chiamare un nuovo time-out, che stavolta sortisce gli effetti sperati, in quanto Navarro e Sanders riportano i catalani a contatto con due canestri da oltre l'arco. Due realizzazioni che inducono Vidorreta a rifermare il gioco, che riprende con i liberi segnati da Dubljevic, al quale però risponde subito Heurtel con un piazzato. Un canestro reso inefficace dai successivi tiri dalla lunetta segnati da San Emeterio, il quale riporta i suoi a distanza di sicurezza (79-74). Uno svantaggio non ancora incolmabile per Alonso, che richiama il time-out, ma dopo il minuto di sospensione Doornekamp mette il sigillo alla vittoria dei padroni di casa con due liberi, che rendono vano il canestro finale di Moerman. La partita si conclude quindi con il successo dei valenciani per 81-76.