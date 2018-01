Turkish Airlines EuroLeague - Il Cska strapazza Anadolu e consolida il primato (110-79)

Il Cska di Mosca, dopo l’agevole vittoria esterna di Milano, torna al successo in Turkish Airlines Euroleague 2017/18 aggiudicandosi la sfida contro Anadolu Efes. I russi, tra le mura amiche, partono con ben trentacinque punti segnati nel primo quarto, tengono percentuali altissime e allungano immediatamente, senza mai lasciare spiraglio di rientro agli ospiti. Ottima prestazione per Higgins, autore in totale di ventuno punti e due rimbalzi catturati. Gli ospiti, nonostante le buone prove di Stimac e Motum, inseguono dal primo minuto di gara e non riescono ad arginare in alcun modo il gioco spumeggiante degli avversari, incappando così nella tredicesima sconfitta stagionale. Tra le file dei padroni di casa degne di nota anche le prestazioni di Clyburn e De Colo, con rispettive valutazioni complessive di ventitre e ventidue.

Itoudis schiera De Colo in regia con Clyburn e Kurbanov sul perimetro. Antonov e Hines completano il quintetto titolare. Risponde coach Ataman con McCollum a guidare la squadra, Motum e Dunston sotto canestro. Esternamente agiscono Brown e Simon.

Ritmo alto e molte marcature in avvio di gara, il Cska prova subito la fuga con i canestri di De Colo e Clyburn, Simon e Motum tengono in scia i turchi. Antonov e De Colo trasformano ogni attacco russo, gli ospiti lavorano meglio in attacco che in difesa e rispondono con le marcature di Brown e Dunston. Intorno a metà periodo si sfidano da tre McCollum e Kurbanov e i padroni di casa restano avanti di cinque lunghezze. Dopo il canestro, con libero aggiuntivo, di Kruno Simon, gli uomini di Itoudis stringono le maglie in difesa e piazzano il parzialone di undici a zero, con tre canestri dall’arco, portandosi sul più quattordici di fine prima reazione di gioco (35-21).

Nei primi due minuti dopo il primo intervallino si rivede Anadolu, i ragazzi di Ataman rientrano determinati, difendono con attenzione e infilano in contropiede sette punti consecutivi. L’assolo turco è momentaneo, Rodriguez entra e riordina i compagni, i russi infilano tre bombe dall’arco con le quali tornano sul più quattordici. McCollum e compagni cercano e trovano più volte mini break per accorciare ma immediate arrivano le repliche dei russi e lo scarto rimane invariato fino ad un minuto dalla fine del primo tempo. Dragic guida l’ennesimo tentativo di rientro dei turchi ma ancora una tripla di Rodriguez ferma il punteggio sul 58-46.

Ancora meglio i padroni di casa al rientro dall’intervallo lungo, dopo le due risposte di Dunston ai canestri di Rodriguez e Higgins, l’attacco turco s’inceppa ancora e i russi infilano dodici punti in successione, con otto di Cory Higgins. La tripla di Simon mette fine al digiuno ospite, il Cska abbassa nuovamente il ritmo e le due compagini si alternano a canestro ma il divario rimane pressochè invariato. Per Anadolu a referto i primi canestri di Douglas e Batuk, Vorontsevich e Rodriguez allargano il proprio score con due bombe dall’arco, a fine terzo periodo i russi conducono di venti punti (81-61).

Il copione della gara, seppur con ritmi notevolmente più bassi, non cambia nemmeno nell’ultimo quarto, il Cska fa la partita e gli avversari provano a contenere come possono. Per i primi minuti gli uomini di Ataman rispondono ad ogni canestro avversario, dopo metà quarto sale in cattedra Higgins, i moscoviti infilano l’ennesimo parziale e il coach turco è costretto al time-out. Sopra di ventisei punti i padroni di casa, la gara, negli ultimi minuti, si trasforma in un’amichevole, gli uomini di Itoudis amministrano e si impongono a Mosca con il risultato di 110-79.