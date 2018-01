Turkish Airlines Euroleague - Il Real Madrid batte a fil di sirena il Baskonia (75-73)

Il Real Madrid non sbaglia più, infatti i galacticos inanellano la dodicesima vittoria consecutiva nel derby spagnolo con il Baskonia, nel 18o turno della Turkish Airlines Euroleague. Un successo agguantato nell'ultimo possesso utile per 75-73, con Rudy Fernandez abile a crearsi lo spazio per lo jump shot della vittoria. Un risultato frutto anche delle scelte adoperate dai due allenatori ad inizio match, infatti da una parte Laso si è affidato al proprio quintetto migliore, formato da Campazzo, Causeur, Tavares, Taylor e Thompkins, mentre dall'altra parte Martinez sceglie uno starting five composto da Granger, Janning, Shengelia, Timma e Voigtmann. Ne esce una partita sostanzialmente equilibrata, con i baschi che provano a condurre il gioco, ma i madrileni sono bravi nel rimanere sempre attaccati al match. Si arriva così agli ultimi istanti di partita, dove la sfida sembra indirizzarsi verso i supplementari, ma proprio nell'ultimo possesso Fernandez sfodera tutto il suo talento per permettere ai suoi di evitare l'overtime e conseguire così una vittoria importantissima in chiave classifica. Il Real però non deve solamente ringraziare l'ala spagnola, comunque autrice di 12 punti, ma anche Causeur, autore di 13 punti così come Thompkins. Non solo perchè ci sono da sottolineare anche i 12 punti di Doncic e gli 11 di Tavares. Dall'altra parte ai baschi non sono bastati i 18 punti di Beaubois ed i 10 a testa per Voigtmann e Janning. Per il Baskonia arriva così una sconfitta che potrà riscattare nel prossimo turno contro Milano, mentre il Real se la vedrà con Malaga.

La partita si apre con la stoppata rifilata da Tavares a Granger, con il centro capoverdiano che poi raccoglie il rimbalzo servendo Causeur che in contropiede realizza i primi due punti del match. Il Baskonia risponde subito con Voigtmann, che va a segno con una tripla, resa inefficace dai liberi di Thompkins. All'ala americana di Real Madrid replica Shengelia con un canestro da oltre l'arco, che vale il +2 per i suoi (6-8). Un vantaggio che i baschi provano a rimpinguare con lo jump shot di Voigtmann, abilmente stoppato da Tavares, il quale poi lancia Doncic, che dagli oltre i 6.75 metri lascia partire una conclusione che si spegne in fondo alla retina, per il -3 Real (9-12). La stessa guardia slovena accorcia poi le distanze con due tiri liberi, che vengono resi inefficaci dalla tripla realizzata da Beaubois. All'ala francese risponde Fernandez con un canestro da oltre l'arco, che fa da preludio a quello di Doncic, il quale non solo firma il sorpasso, ma permette anche ai suoi di chiudere questa frazione di gioco in vantaggio di un punto (18-17).

Beaubois e Carroll aprono il secondo quarto con due canestri dal pitturato, poi Vildoza con due triple consecutive riporta in vantaggio i baschi. Il Real prova subito a reagire affidandosi alla propria stella, Doncic, ma la guardia slovena si fa nettamente stoppare da Poirier, ma sul rimbalzo la palla giunge a Campazzo, che dal perimetro punisce la difesa basca. Un canestro che fa da preludio a quello di Fernandez, il quale con la tripla riporta in vantaggio le merengues, che però vengono nuovamente risorpassate dal canestro da oltre l'arco di Janning. A questo punto Laso decide di chiamare il time-out, che sortisce gli effetti sperati, infatti Tavares con il layup ripristina la parità a quota 34. Nel finale entrambe le squadre provano a smuovere il punteggio, che però non cambia più. Si va così all'intervallo con le due compagini ferme sul 34-34.

Il Baskonia apre il terzo quarto con un parziale di 5-0 firmato da Timma con una tripla prima ed un piazzato poi. Il Real risponde subito con il canestro da oltre l'arco di Causeur, al quale però replica immediatamente Beaubois con due tiri consecutivi dal perimetro. I galacticos non ci stanno e reagiscono ancora con Causeur, il quale punisce la difesa basca con un nuovo canestro dal perimetro, che fa da preludio a quello realizzato da Thompkins, il quale riporta a -1 i suoi (46-47). Il Baskonia non si fa destabilizzare dal rientro dei blancos e rispondono con Voigtmann, il quale va a segno con una tripla, resa inefficace dalla realizzazione dal perimetro di Causeur. A questo punto il Real decide di dare una sterzata alla partita e con Tavares si riporta in vantaggio (51-50), ma il Baskonia risponde subito con Janning, il quale va a segno da oltre i 6.75 metri. I padroni di casa non demordono e tornano avanti nel punteggio con il piazzato di Causeur, al quale replica Voigtmann con un semplice layup. Thompkins con l'appoggio a tabellone rifirma il +2 (59-57) per i madrileni, che vengono subito riagguantati da Voigtmann, il quale va a segno con due tiri dalla lunetta. Nonostante la situazione di totale parità, Martinez decide di chiamare il time-out, che sortisce gli effetti sperati, infatti Shengelia con il piazzato permette ai suoi di chiudere questa frazione di gioco in vantaggio di due punti, infatti il punteggio recita 59-61 per i baschi.

Janning col piazzato apre l'ultima frazione di gioco, che poi prosegue con i liberi messi a segno da Fernandez. Le realizzazioni dell'ala spagnola non soddisfano Laso, il quale chiama time-out, ed infatti dopo il minuto di sospensione i galacticos riprendono a macinare il proprio gioco con Carroll, il quale va a segno da oltre l'arco. Un momento che si rivela solamente provvisorio, infatti nel possesso successivo Fernandez si fa stoppare in maniera decisa da Poirier. Nonostante quest'ultima giocata, Martinez decide ugualmente di fermare il gioco per organizzare meglio la fase offensiva dei suoi. Indicazioni rese vane dalla stoppata rifilata da Reyes a Shengelia, il quale non riesce neanche a ribadire a canestro il successivo rimbalzo. L'errore del centro georgiano costa caro, infatti su ribaltamento di fronte Doncic rifissa la parità con un tiro dalla media (73-73). Una realizzazione che induce Martinez a chiamare il time-out, che non sortisce gli effetti sperati, infatti dopo il minuto di sospensione il Real Madrid realizza il canestro della vittoria con Fernandez, che va a segno con uno jump shot. Due punti che consentono ai galacticos di festeggiare il successo per 75-73.