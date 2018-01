Turkish Airlines EuroLeague - Milano torna alla vittoria e batte Malaga 101-87

L'Olimpia ritrova il successo in Eurolega battendo Malaga per 101-87. Dopo quattro ko consecutivi, i biancorossi tornano a vincere nella massima competizione continentale, giocando la migliore partita della propria stagione, e abbandonano l’ultimo posto solitario agganciando l’Efes a quota 10 punti.

La squadra Pianigiani praticamente sempre avanti vola sulle ali di Theodore e Goudelock (14 punti e 11 assist per il primo, 6/8 da 3 per 18 punti per il secondo ndr) con una buona capacità di far girare palla e un’ottima percentuale da tre punti.

Armani Exchange Olimpia Milano - Unicaja Malaga Eurolega 2017/18 Milano, 17/01/2018 Foto Ivan Mancini - CIAMILLO-CASTORIA

LA PARTITA

Quintetto Olimpia: Goudelock, Micov, Tarczewski, Kuzminskas, Theodore

Quintetto Malaga: McCallum, Milosavjievic, Nedovic, Brooks, Augustine

L’AX Armani Exchange Milano è brava e getta le basi del successo già nel primo quarto con un ottimo Goudelock (31-22). In avvio del secondo periodo, l'Unicaja riesce ad avvicinarsi con Nedovic, ma l'Olimpia ritorna avanti grazie s Jerrells e M’Baye e va negli spogliatoi in vantaggio (50-44).

In avvio di terzo quarto Malaga torna avanti grazie ai canestri di Augustine e Nedovic, ma l'Olimpia questa volta è brava a mantenere i nervi saldi in difesa ed in attacco, continua a segnare dalla lunga distanza e così Micov e Kuzminskas ridanno l'ossigeno ai padroni di casa e il quarto si chiude sul 79-71.

Nell’ultimo periodo gli spagnoli ricuciono ancora le distanze, ma Theodore i e Gudaitis realizzano i punti dell’allungo decisivo con la tripla di Goudelock che mette la ciliegina sulla torta. Il risultato finale recita 101-87 e Milano conquista la quinta vittoria in questa Eurolega