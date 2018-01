Turkish Airlines Euroleague - Maccabi e Barcellona tornano alla vittoria contro Stella Rossa e Bamberg

La prima giornata del 19mo turno della Turkish Airlines Euroleague si è contraddistinta per il ritorno alla vittoria di due squadre posizionate a metà classifica, ovvero Maccabi e Barcellona, rispettivamente uscite trionfatrici dai match con Stella Rossa e Bamberg. Partiamo dagli israeliani, che per l'occasione si sono schierati con questo quintetto base: Bolden, Jackson, Parakhouski, Roll e Thomas. Dall'altra parte Alimpijevic sceglie uno starting five composto da Bjelica, Dangubic, Lazic, Lessort e Rochestie. Due schieramenti che hanno prodotto una sfida indirizzata a favore di una sola delle due squadre, ovvero quella di casa, che ha condotto il match dall'inizio alla fine, senza mai permettere agli avversari di sperare nel successo. Ai serbi non sono bastati i 13 punti di Bjelica ed i 10 di Rochestie e Lessort, in quanto dall'altra parte ha fatto la differenza un Pierre Jackson in forma smagliante. La guardia americana ha inanellato ben 22 punti, che uniti ai 15 di Tyus, ai 14 di Kane ed ai 10 di Cole e Thomas, hanno permesso agli israeliani di conseguire questa importantissima vittoria. Un successo a cui i padroni di casa dovranno dar seguito nel prossimo match contro Milano, mentre la Stella Rossa avrà l'opportunità di riscattarsi contro l'Olympiacos

Nell'altro match di giornata il Barcellona ha fatto sua la sfida contro il Bamberg. Una partita mai in discussione grazie soprattutto allo starting five scelto Alonso, il quale per l'occasione ha preferito schierare tutti i suoi uomini migliori, ovvero Hanga, Moerman, Navarro, Ribas e Tomic. Dall'altra parte Kantzouris ha provato ad opporsi schierando sul parquet Heckmann, Lo, Musli, Rubit e Zisis, ma il tecnico greco del Brose poco ha potuto contro la forza e la qualità del roster catalano. Infatti la squadra di Alonso ha dominato in lungo ed in largo non lasciando scampo alla compagine teutonica, che si è dovuta arrendere alla sconfitta. Un risultato che comunque non va ad offuscare i 14 punti inanellati da Lo ed i 12 racimolati da Wright e Radosevic. Dall'altra parte per i catalani ci sono da sottolineare i 17 punti di Sanders, i 15 di Heurtel, i 13 di Tomic, i 12 di Oriola e i 10 di Hanga. Punti appunto dimostratisi necessari per il successo finale, che dovrà essere avvalorato nel prossimo match contro il Fenerbahce, mentre il Bamberg se la vedrà con il CSKA Mosca.

Maccabi - Stella Rossa 89-75 (23-16; 47-29; 64-52)

Maccabi: Thomas 10 (2/9;2/3) Roll 7 (3/4;1/1 TL) Kane 14 (5/7;4/5 TL) Tyus 15 (7/11;1/2 TL) Dibartolomeo 6 (0/2;2/3) Cole 10 (2/6;6/6 TL) Bolden 1 (1/2 TL) Parakhouski 4 (2/5) Zoosman Jackson 22 (4/8;2/7;8/8)

Stella Rossa: Dangubic 9 (3/4;1/3) Davidovac 6 (2/2 3P) Lazic 2 (1/2;0/5) Dobric 5 (1/2;1/2) Feldeine 6 (1/1;4/4 TL) Jankovic (0/1 3P) Rochestie 10 (5/7) Lessort 10 (4/8;2/4 TL) Ennis 7 (1/5;1/2;2/2) Jovanovic 7 (3/6;1/2 TL) Bjelica 13 (5/9;1/3;0/1)

Tiro da 2p: Maccabi (25/52) Stella Rossa (24/44). Tiro da 3p: Maccabi (6/13) Stella Rossa (6/18). Tiri liberi: Maccabi (21/24) Stella Rossa (9/13). Rimbalzi: Maccabi 32 Stella Rossa 35

Barcellona - Bamberg 81-66 (18-15; 44-34; 59-52)

Barcellona: Ribas 4 (2/3;0/1) Haniga 10 (4/7;0/1;2/2) Navarro (0/3 3P) Heurtel 15 (6/8;1/4) Oriola 12 (4/6;1/3;1/1) Sanders 17 (5/6;2/3;1/1) Koponen 2 (0/2;0/2;2/2) Claver 4 (2/4;0/1) Tomic 13 (6/10;1/2 TL) Moerman 4 (2/2;0/3;0/1)

Bamberg: Hackett 2 (0/2 3P;2/2 TL) Wright 12 (1/3;2/6;4/4) Zisis 5 (0/1;1/2;2/2) Nikolic 5 (0/1;1/2;2/2) Staiger 3 (1/3 3P) Lo 14 (2/4;3/6;1/2) Olinde Rubit 3 (1/7;0/2;1/2) Heckmann 5 (2/4;0/1;1/1) Musli 5 (2/2;1/1 TL) Radosevic 12 (5/7;2/2 TL)

Tiro da 2p: Barcellona (31/48) Bamberg (13/29). Tiro da 3p: Barcellona (4/21) Bamberg (8/24). Tiri liberi: Barcellona (7/9) Bamberg (16/18). Rimbalzi: Barcellona 30 Bamberg 28