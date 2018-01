Turkish Airlines EuroLeague - Wanamaker guida il Fenerbahce alla conquista del derby di Istanbul (84-89)

In uno dei quattro match giornalieri della diciannovesima giornata di Turkish Airlines Euroleague 2017/18, il Fenerbahce sbanca la Sinan Erdem Dome e si aggiudica il derby di Istanbul, battendo i cugini dell’Anadolu Efes e salendo così a quattro vittorie consecutive nella massima competizione europea. Tra i ragazzi di Obradovic ottima la prova di Wanamaker, autore di diciotto punti, quattro rimbalzi catturati e otto assist. I padroni di casa, nonostante l’eccellente prova di Douglas, dilapidano un’ottima partenza con parziale di dieci a zero, si spengono con l’andare dei minuti e perdono la quattordicesima gara in diciotto disputate. Da sottolineare anche il buon match disputato da Melli, per l’italiano ventitre di valutazione complessiva.

Coach Ataman schiera Douglas in regia con Dragic e Simon sul perimetro. Motum e Dunston completano il quintetto titolare. Risponde Obradovic con Sloukas a guidare la squadra, Thompson e Vesely sotto canestro. Esternamente agiscono Datome e Wanamaker.

Partenza sprint dei padroni di casa, per oltre due minuti gli uomini di Obradovic non trovano la via del canestro e subiscono ben dieci punti consecutivi nei primi quattro possessi. Dal primo time out della gara si inverte immediatamente l’inerzia, Anadolu muove il punteggio solo dalla lunetta, i campioni in carica trovano fluidità nel gioco e accorciano fino al meno due grazie ai punti di Wanamaker e Sloukas. Il ritmo in campo non accenna a rallentare e le due squadre si alternano a canestro per minuti, mantenendo invariato lo scarto. A fine quarto gli ospiti, con gli ultimi possessi, trovano l’aggancio sul 24-24.

Ripartono fortissimo gli ospiti ad inizio secondo periodo, Mahmutoglu colpisce due volte consecutive da tre, replica McCollum dall’arco, con il nuovo parziale di zero cinque il Fenerbahce si porta avanti di otto lunghezze. Dunston, mandato ancora in lunetta, è l’unico ad aggiungere punti per Anadolu, Mahmutoglu e Melli segnano e allargano a undici lunghezze lo scarto. A fine primo tempo gli uomini di Ataman cercano un disperato rientro con i canestri di Douglas e McCollum, Melli e Mahmutoglu replicano colpo su colpo e all’intervallo lungo la squadra ospite è davanti di undici (35-46).

Ad inizio secondo tempo Anadolu prova immediatamente a dare la spallata per un rientro con Simon e due triple di McCollum, gli ospiti, nonostante qualche difficoltà iniziale, grazie ai punti dei soliti Vesely e Wanamaker, rimangono sopra di dieci. Si continua a giocare su ritmi alti e gli attacchi hanno la meglio sulle difese, Anadolu non riesce a trovare il break decisivo per un rientro, i ragazzi di Obradovic rispondono ad ogni canestro e amministrano sul più dieci. A fine frazione di gioco, Wanamaker e Muhammed da una parte, Dunston e McCollum dall’altra, migliorano il proprio score personale, lo scarto tra le squadre non cambia, il Fenerbahce chiude sopra di undici (57-68).

Toney Douglas sale in cattedra nell’ultimo periodo, con quattro punti dell’americano Anadolu accorcia ancora, anche questa volta Guler e Thompson fermano la rimonta. La guardia di casa non si da per vinta e infila ben tre bombe consecutive dall’arco, gli ospiti però non si fanno intimidire e chiudono ogni possesso a canestro con Melli e Vesely. A pochi minuti dalla fine, ogni tentativo di rientro dei soliti Douglas e McCollum viene prontamente neutralizzato dai punti di Melli e Wanamaker, il Fenerbahce mantiene il vantaggio e conquista il derby di Istanbul con il risultato di 84-89.