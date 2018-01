Turkish Airlines Euroleague: i fischi dell'OAKA caricano Rodriguez, il CSKA vince anche in Grecia

Quando un grande stadio, una grande arena, fischia un grande campione, è perchè lo teme. L'Oaka fischia Rodriguez dal primo momento in cui lo spagnolo tocca palla, e l'ex Real risponde con una prestazione da fenomeno, mettendo a rederto 21 punti con 4 triple, compresa quella che affossa i tentativi di rimonta del Pana. In una gara come da pronostico equilibrata, caratterizzata nel primo tempo dalla supremazia a rimbalzo dei greci ma dalla loro incapacità di colpire da oltre l'arco, a fare la differenza è la pazienza dei russi. Il CSKA, consapevole della propria forza, attende solo il momento di piazzare il colpo del ko, e lo fa con 3 triple nelle fasi finali del quarto periodo: Higgins e De Colo scavano il solco, Rodriguez chiude i giochi. Ai greci non basta la doppia doppia di Calathes geniale negli assist ma impreciso al tiro, nè i voli di Antetokounmpo. Il CSKA infila la vittoria numero 15, ed

è sempre più leader della classifica; per il Pana, sconfitta numero 7.

Primo tempo Il Pana aggredisce la gara con una serie di conclusioni veloci e una difesa aggressiva (7-2), con Antetokounmpo protagonista. I greci però si affidano troppo al tiro dalla lunga distanza, e dopo la prima conclusione da oltre l'arco indovinata da Singleton, falliscono le successive 5. Il CSKA però concede troppi rimbalzi, stenta a entra in ritmo in attacco, e dopo 5 minuti è ferma a quota 6 (10-6). Calathes invece comincia a distribuire assist meravigliosi, che Antetokounmpo trasforma in punti con i suoi voli (16-10). Una tripla di Rodriguez limita il passivo per i russi, e il primo quarto termina sul 20-15 per i padroni di casa, con 9 punti di Antetokounmpo (contro una media di 3.2) e 5 assist di Calathes.

Calathes continua la distribuzione degli assist facendo contento anche Auguste. L'ingresso di Hunter per Hines non migliora la situazione rimbalzi dei russi; Calathes si dimostra anche ottimo difensore su Rodriguez, ma le percentuali al tiro dei greci calano vistosamente, e al CSKA bastano un paio di canestri di prepotenza di Hunter per tornare a contatto (22-21). Dopo una serie di palle perse da ambo le parti, è proprio Hunter a firmare il primo vantaggio degli ospiti. Con Hunter e Vorontsevich, Itoudis trova l'assetto giusto per blindare il proprio canestro, anche perché dall'altra parte Denmon non si dimostra all'altezza di questo livello, ma per i russi resta il problema dei rimbalzi. La sfida procede punto a punto: da una parte lo strapotere fisico di Hunter, dall'altra il genio di Calathes, continuo nell'innescare i salti di Antetokounmpo (27-27). Se da una parte il problema sono i rimbalzi, dall'altra è il tiro da 3: il Pana arriva a 1/16, per la disperazione di Pascual. Rodriguez e Hunter portano per la prima volta il CSKA avanti di due possessi, Gist dalla lunetta dimezza il divario, e le squadre vanno al riposo lungo sul 29-31. Antetokounmpo resta il top scorer con 11 punti (5/7 dal campo), Calathes è a quota 7 assist ma con 1/7 l tiro. Per il CSKA, 10 punti (ma 0 rimbalzi) per Hunter, solo 2 punti con 1/2 per De Colo.

Secondo tempo Calathes pareggia immediatamente poi, dopo la tripla di Rodriguez, serve a Rivers l'assist che interrompe il sortilegio nel tiro da oltre l'arco che aveva colpito i greci. L'Oaka alza il volume, Rodriguez nel giro di 5 secondi becca una stoppata e un antisportivo, e una tripla di Calathes porta il Pana sul +5 (41-36). E' il momento in cui i greci volano: Antetokounmpo accompagna una stoppata su Hunter con una schiacciata sul capovolgimento di fronte, Rivers buca ancora la retina da 3, ed ecco servito il +10 (46-36). Nel momento più difficile, Rodriguez si carica la squadra sulle spalle e dimezza il divario con 5 punti di fila, poi si sveglia anche Higgins con una tripla, e De Colo con un recupero e un contropiede chiude un parzale di 10-2 (48-46). Il Pana non dà continuità ai tanti rimbalzi catturati riprendendo a sbagliare da oltre l'arco, e proprio da 3 De Colo firma il pareggio (49-49), equilibrio che resiste fino alla fine del terzo periodo (51-51). 13 punti per Antetokounmpo e Rodriguez, 12 per Hunter, 10 con 8 assist per Calathes.

Attacchi scatenati nei primi 120 secondi dell'ultimo quarto, con Pappas e Clyburn finalizzatori, ma equilibrio costante (58-57). Calathes arriva in doppia doppia, e con una tripla spezza un tentativo di break dei russi (63-65), ma De Colo e Higgins con 2 triple marchiano la gara (63-71). Rivers e Pappas rispondono con un 6-0, lo stesso Rivers poi fallisce la tripla del sorpasso, e a 50 secondi dal termine, sul filo dei 24, arriva la tripla di Rodriguez

(69-74) che annienta la resistenza dei greci. Il Pana tenta l'ultimo assalto, ma i russi resistono con autorità, quella dei più forti, quella dei primi in classifica.