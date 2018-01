Turkish Airlines EuroLeague, 20^ Giornata - Milano ospita il Maccabi, esame serbo per l'Olympiacos

Foto Turkish Airlines EuroLeague

Archiviato il doppio turno della passata settimana la carovana della Turkish Airlines EuroLeague procede spedita verso la fine della Regular Season. Tempo di ventesima giornata della stagione regolare, con il CSKA Mosca di coach Itoudis che continua a guardare tutti dall'alto verso il basso, con due vittorie di vantaggio sui campioni in carica del Fenerbahce e sull'Olympiacos di Spanoulis. Altra giornata decisiva per le gerarchie della classifica, la quale si aprirà questa sera ad Atene con lo scontro diretto per il quarto posto tra Panathinaikos e Zalgiris Kaunas. Confermata l'assenza di Lojeski tra le fila dei greci, i quali dovranno respingere l'assalto della truppa di Jasikevicius e confermare l'inespugnabilità di Oaka dopo il tonfo contro il CSKA della settimana scorsa.

A seguire, quasi in contemporanea, sarà la volta del Real Madrid di Pablo Laso, reduce da un periodo estremamente positivo nonostante la sconfitta di Malaga della scorsa giornata. Madrileni che ospitano il fanalino di coda Anadolu Efes Istanbul di coach Ataman e ritrovano anche Randolph, reduce dal periodo di pausa per l'infortunio. Pronostico che appare scontato. Tutt'altro che scontata invece la sfida di Malaga tra l'Unicaja ed il Baskonia. Entrambe le squadre stazionano a quota 16 in classifica e la sfida di stasera è uno spareggio tra le due formazioni iberiche che puntano all'ottavo posto del Maccabi Tel Aviv. L'Unicaja ha interrotto la striscia negativa di tre sconfitte contro il Real, ma teme per la presenza di Nedovic nella gara di stasera, mentre i baschi sono reduci da due stop consecutivi.

Foto Baskonia Twitter

Dopo le tre gare del giovedì, molto più robusto il programma del venerdì, che inizierà con le sfide casalinghe del CSKA Mosca e del Fenerbahce ad Istanbul: ospiti delle due candidate principali al titolo finale il Brose Bamberg di Trinchieri, fermo a quattordici in classifica e quasi fuori dalla lotta ai playoff, ed il Barcellona di Heurtel, che dopo aver superato CSKA, Olympiacos e Panathinaikos va a caccia di un altro scalpo importante per continaure a sperare nei playoff. Trasferta decisamente ostica quella che invece dovrà affrontare l'Olympiacos di coach Sfairopoulos, costretto a fare a meno di Papapetrou per il viaggio in Serbia, a Belgrado, dove la Stella Rossa è avversario sempre di enorme valore. Greci che dovrebbero ritrovare McLean.

Chiudono il quadro le sfide di Valencia, dove arriva il Khimki di coach Bartzokas, e di Milano, con l'Olimpia che è chiamata a dare seguito alle due vittorie consecutive ottenute contro Baskonia e Valencia. Due vittorie di fila anche per i moscoviti, che trascinati da Shved prima in casa della Stella Rossa poi contro il rimaneggiato Olympiacos, vanno a caccia del terzo successo di fila per allungare in classifica sulle none della graduatoria. Milano invece spera ancora di tornare in lotta per l'ultima posizione dei playoff e, per farlo, dovrà necessariamente battere a domicilio, al Forum, il Maccabi Tel Aviv, proprietario attualmente dell'ottava piazza con dieci vittorie e nove sconfitte. Ultima chiamata per i meneghini.

Il programma della ventesima giornata

Giovedì

Ore 20.15 Panathinaikos Atene - Zalgiris Kaunas

ore 20.45 Valencia Basket - Khimki Mosca

ore 20.40 Real Madrid - Anadolu Efes Istanbul

Venerdì

Ore 18 CSKA Mosca - Brose Basket

Ore 18.45 Fenerbahce Istanbul - FC Barcelona

Ore 19 Crvena Zvezda - Olympiacos Pireo

Ore 20.30 Emporio Armani Milano - Maccabi FOX Tel Aviv

Ore 20.45 Unicaja Malaga - Baskonia Vitoria Gasteiz

La classifica dopo 19 giornate