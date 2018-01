Turkish Airlines EuroLeague - Il Baskonia espugna Malaga e si porta a ridosso dei playoff (83-85)

Google Plus

NOTE: INCONTRO VALEVOLE PER LA FASE A GIRONI DELLA TURKISH AIRLINES EUROLEAGUE 2017/18. SI GIOCA AL PALACIO DE DEPORTES JOSE MARIA MARTIN CARPENA DI MALAGA. INIZIO ORE 20.45.

Baskonia Vitoria: vildoza 2, timma 17, voigtmann 9, huertas, beaubois 10, janning 6, diop, granger 14, poirier, jones 9, shengelia 13, garino 5. all: martinez.

Unicaja Malaga: okouo, mccallum 11, soluade, diaz 9, salin, milosavljevic 3, nedovic 19, shermadini 12, waczynski 9, brooks 7, augustine 6, suarez 7. all: plaza.

Il Baskonia di Vitoria batte, con una buona prestazione collettiva, l’Unicaja Malaga e si aggiudica il derby spagnolo del ventesimo turno di Turkish Airlines Euroleague 2017/18. Partita ottima di Granger, autore in totale di quattordici punti, tre rimbalzi catturati e otto assist. I ragazzi di Plaza, nonostante le buone prove di Nedovic e Shermadini, rimangono in contatto nel punteggio fino alla fine, non riescono a trovare il sorpasso e subiscono il canestro decisivo a soli due secondi dal termine. Tra le file degli ospiti degne di nota anche le prestazioni di Shengelia e Timma, con valutazioni complessive di sedici e quindici.

Coach Plaza propone McCallum play con Augustine e Brooks ad agire sotto le plance. Esternamente si muovono Nedovic e Milosavljevic. Martinez risponde schierando Beaubois in regia con Timma e Huertas sul perimetro; Poirier e Jones completano il quintetto titolare.

Partono forte i padroni di casa, Nedovic nei primi minuti trasforma in punti tutti i palloni che gli passano tra le mani, replicano Jones e Beaubois. A metà periodo l’Unicaja, con il canestro di Brooks, è già avanti di sette lunghezze, Shengelia prova a fermare la corsa ma con il nuovo parziale di sette a zero, i ragazzi di Plaza allargano lo scarto fino al più dodici. Nel momento più difficile si risvegliano gli ospiti, con poco più di due minuti da giocare, Garino e Granger danno nuova linfa all’attacco e i baschi accorciano, a fine primo periodo il punteggio è di 21-19.

L’inizio di secondo quarto ha la stessa inerzia della fine del precedente, gli uomini di Martinez stringono le maglie in difesa e piazzano la zampata decisiva per il sorpasso con i punti di Granger e Shengelia. L’Unicaja fatica a costruire gioco, Diaz s’inventa la tripla del meno quattro, con i due liberi di Shermadini il distacco tra le due squadre scende fino ad un solo possesso. Nell’ultima parte del primo tempo i continui botta e risposta a canestro tengono le squadre attaccate nel punteggio, Shermadini e McCallum cercano l’aggancio, con i punti di Timma e Vildoza gli ospiti chiudono avanti di tre (43-46).

Gara combattuta dopo l’intervallo lungo, Voigtmann e Shengelia segnano e tengono davanti il Baskonia, con il canestro di Brooks i padroni di casa accorciano fino al meno uno. Per minuti le due squadre avanzano a braccetto, Jones, dopo metà frazione di gioco, infila due triple e regala ancora il più cinque ai baschi. L’Unicaja alza il ritmo e prova ancora ad accorciare e passare in vantaggio, Timma, ogni volta che gli avversari si avvicinano, segna da tre e mantiene in vantaggio i suoi. Il canestro di Waczynski a pochi secondi dall’ultimo riposo tiene ancora le due squadre vicine (64-67).

La tripla di Beaubois, ad inaugurare l’ultimo quarto, illude gli ospiti: dal momentaneo più sei, l’Unicaja infila un parziale di sette a zero, con Waczynski mattatore, e si riporta in vantaggio. La gioia è solo momentanea, Shengelia smuove l’attacco ospite e il Baskonia riconquista un risicato più uno. L’ennesima bomba di Timma taglia le gambe degli uomini di Plaza, Nedovic è l’ultimo a mollare, segna due volte e dà nuove speranze ai suoi. Dopo il pareggio di Diaz, con soli dodici secondi sul cronometro, il solito Timma segna il canestro della vittoria, il Baskonia si impone a Malaga con il risultato di 83-85.