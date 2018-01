Turkish Airlines Euroleague - Il Panathinaikos batte all'overtime lo Zalgiris Kaunas (94-93)

Il Panathinaikos batte lo Zalgiris Kaunas nel 20mo turno della Turkish Airlines Euroleague e rilancia le proprie ambizioni di classifica. Pascual, per provare a dimenticare le sconfitte con CSKA e Fenerbahce, decide di approcciare a questa sfida con il proprio quintetto migliore, ovvero quello formato da Antetokounmpo, Calathes, Denmon, Gist e Singleton. Dall'altra parte Jasikevicius non è da meno, infatti il coach lituano si presenta sul parquet con Kavaliauskas, Pangos, Toupane, Ulanovas e White. Due quintetti completamente diversi per tecnica, tattica e fisicità ed infatti ne esce una sfida inizialmente molto squilibrata con i padroni di casa che dominano in lungo ed in largo. In uscita dagli spogliatoi Jasikevicius riesce a porre le dovute correzioni, che permettono ai suoi di tornare in partita. I lituani, possesso dopo possesso, riescono a ripristinare la parità che si mantiene fino alla sirena dell'ultima frazione di gioco che sancisce il prolungamento della sfida ai supplementari. L'extratime sembra essere favorevole agli ospiti grazie a White, ma gli ellenici non demordono e proprio nel finale con Calathes riescono a dare la zampata vincente, che serve per portare a casa questi due punti fondamentali. Proprio la guardia ellenica è tra i migliori in campo con 14 punti inanellati, ma non solo perchè ci sono da sottolineare anche i 14 punti messi a segno da Denmon e Lekavicius, i 12 di Gist, gli 11 di Vougioukas ed i 10 di Rivers. Ai lituani non sono bastati i 21 punti di Kavaliauskas, i 17 di White, i 14 di Pangos ed i 12 di Toupane.

La partita si apre con la stoppata rifilata da Ulanovas ad Antetokounmpo, il quale raccoglie il rimbalzo e con un semplice appoggio a tabellone segna i primi due punti del match. Dall'altra parte risponde subito Toupane con un piazzato, reso inefficace dal jump shot di Gist. A questo punto entra in scena Denmon, il quale firma un primo allungo per i suoi con due triple consecutive, che vengono ulteriormente avvalorate dal canestro da oltre l'arco realizzato da Calathes. Il Pana sfrutta il momento positivo per incrementare il proprio bottino ed infatti ci riesce con Denmon, che va ancora a segno da oltre i 6.75 metri. Una realizzazione che induce Jasikevicius a chiamare il primo time-out dell'incontro, che però non sortisce gli effetti sperati, in quanto in uscita dal minuto di sospensione è ancora Denmon ad andare a segno con un canestro da oltre l'arco. Una realizzazione resa inefficace dal successo jump shot di Micic, al quale però risponde subito Vougioukas con un semplice layup. Sul canestro segnato dal centro greco si chiude la prima frazione di gioco, con i padroni di casa che vanno al primo riposo avanti per 29-17.

Ulanovas con due liberi apre la seconda frazione di gioco, che poi prosegue con i tiri dalla lunetta messi a segno da Vougioukas. Il centro ellenico si traveste poi da assist-man per la tripla di Rivers, il quale porta i suoi sul +14 (35-21). Un vantaggio ritenuto eccessivo da Jasikevicius, che così chiama il time-out, dopo il quale va a segno Pangos con un canestro da oltre l'arco. Una realizzazione che potrebbe fare da preludio ad una rimonta dei lituani ed allora Pascual decide per questo di rifermare il gioco. Dopo la pausa lo Zalgiris prova a ritornare in partita, ma il Panathinaikos riesce, grazie alla propria organizzazione tattica difensiva, a rispedire al mittente tutti gli attacchi difendendo così il proprio vantaggio, che viene anzi incrementato da Mitoglou con due tiri dalla lunetta. Due liberi che permettono al Pana di andare all'intervallo in vantaggio di ben dieci lunghezze, infatti il punteggio recita 47-37.

La terza frazione di gioco si apre con il parziale di 4-0 firmato dai lituani grazie a Kavaliauskas e Toupane, ma dall'altra parte risponde subito Calathes con due liberi. Due tiri dalla lunetta resi inefficaci da Milaknis con una tripla, che White prova ad avvalorare nel possesso successivo con un piazzato, stoppato però efficacemente da Singleton, il quale non può nulla sul successivo canestro realizzato dal perimetro da Milaknis. Una realizzazione resa inefficace da Toupane, il quale riporta il match in parità con una bella conclusione dal pitturato (53-53). Lekavicius con i liberi riporta in vantaggio i greci, che però subiscono l'immediata parità a causa del canestro realizzato da dentro l'area da Kavaliauskas. Successivamente alla realizzazione del centro lituano, Pascual decide di chiamare il time-out, che non sortisce gli effetti sperati, in quanto Davies dalla lunetta riporta in vantaggio gli ospiti. Il Pana non ci sta e reagisce affidandosi a Lekavicius, il quale accorcia le distanze con due tiri liberi, che fanno da preludio al piazzato del sorpasso segnato da Pappas. Sulla realizzazione della guardia ellenica si chiude questa terza frazione di gioco, con i greci che vanno così all'ultimo riposo in vantaggio per 59-58.

Lekavicius con uno jump shot introduce l'ultimo quarto, che poi prosegue con il piazzato messo a segno da Ulanovas. All'ala lituana risponde Lekavicius con un canestro da oltre l'arco, reso inefficace dal layup messo a segno da Micic. Alla guardia serba dello Zalgiris replica Rivers con due tiri liberi, che inducono Jasikevicius a chiamare il time-out. Il minuto di sospensione non sortisce gli effetti sperati, infatti Singleton incrementa il vantaggio per i suoi con un canestro dal perimetro ed allora Jasikevicius si vede costretto a rifermare il gioco. Dopo la pausa è ancora il Panathinaikos a realizzare con Lekavicius, il quale non perdona da oltre i 6.75 metri, ma nel possesso successivo i lituani tornano a segnare con Pangos, il quale va a segno da oltre l'arco. La realizzazione della guardia slovena allarma Pascual, il quale chiama il time-out, che però non sortisce gli effetti sperati, in quanto White col piazzato riporta in vantaggio i lituani. Un sorpasso che si trasforma in piccolo allungo dopo la tripla messa a segno da Pangos, ma proprio per evitare una possibile fuga della squadra ospite, Pascual decide di rifermare il gioco. Dopo la pausa il Pana accorcia le distanze con Rivers, che va a segno dal perimetro, ma dall'altra parte risponde subito Toupane con due liberi. Due tiri dalla lunetta resi inefficaci da Rivers, che col piazzato riporta il match in parità (83-83). Una situazione di equilibrio che non piace a Jasikevicius, il quale chiama il time-out, ma dopo il minuto di sospensione nessuna delle due squadre riesce ad andare a segno ed allora si va ai tempi supplementari.

L'extratime parte con un solo protagonista in campo, ovvero White, che prima mette a segno una tripla, poi due liberi ed infine un piazzato, con il quale chiude il break di 7-0 in favore dei lituani. Un parziale stoppato da Calathes con due tiri dalla lunetta, che potrebbero preludere ad una rimonta dei padroni di casa, ed allora Jasikevicius decide per questo di chiamare il time-out. Un minuto di sospensione che però non reca gli effetti sperati, in quanto Gist col piazzato riporta in vantaggio gli ellenici, subito ripresi da Milaknis, il quale rifissa la parità con due tiri dalla lunetta (91-91). Una situazione di equilibrio scomoda per Pascual, il quale decide di fermare il gioco, che riprende con i liberi di Rivers che valgono il nuovo vantaggio per i padroni di casa, ma lo Zalgiris con Pangos ribalta immediatamente il punteggio, infatti la guardia slovena con un piazzato riporta i suoi sul +1 (92-93). Un vantaggio annullato negli ultimi 4 secondi di partita da Calathes, il quale regala la vittoria ai suoi con un fantastico jump shot. Un canestro che sigilla il risultato finale sul 94-93 per gli ellenici, che così festeggiano il ritorno alla vittoria.