Turkish Airlines EuroLeague - CSKA Mosca sul velluto, Brose battuto senza patemi

Tutto tranquillo per il CSKA Mosca di Dimitris Itoudis che, tra le mura amiche della Megasport Arena supera i tedeschi del Brose Bamberg, privi ancora di Andrea Trinchieri in panchina. Ospiti cinici e precisi nel primo quarto, quando tengono botta alle folate di De Colo e soci, ma non possono nulla nel secondo periodo quando le percentuali al tiro scendono drasticamente ed i moscoviti innestano le marce alte in attacco. Padroni di casa in controllo che non vengono mai impensieriti nel corso della sfida e che in avvio di quarto periodo chiudono definitivamente i giochi. Primato confermato.

Alcuni problemi logistici ritardano l'ingresso in campo delle squadre e, con esso, condizionano anche la concentrazione dei padroni di casa, i quali partono con il freno a mano tirato. Hickman e soci piazzano il primo 4-0 di parziale che fa infuriare Itoudis, costretto alla prima sospensione, al termine della quale tuttavia è ancora il Bamberg protagonista con Wright che firma le giocate per il 5-9. L'ingresso in campo di De Colo scuote i russi: la guardia francese firma cinque punti di fila e, con Antonov, piazza il contro-sorpasso (17-13). Al primo momento di difficoltà però il Bamberg risponde con Wright e Lo, che da tre sigillano il punteggio sul 18-19 di fine primo quarto.

Il CSKA inizia ad alzare il livello dell'intensità in difesa nei primi minuti del secondo quarto, con Radosevic e soci che iniziano a faticare oltremodo per centrare il fondo del secchiello. Dalla parte opposta Hunter approfitta della sua fisicità sotto le plance per lanciare il parziale chiuso dai sei punti di fila di Higgins e dai sette di De Colo per il 34-23. Zisis, da tre, interrompe il parziale moscovita, ma non muta l'inerzia della gara. Rodriguez dalla lunetta scrive +12, tuttavia i russi non la chiudono e Hickman e Rubit accorciano fino al 39-32 dell'intervallo.

L'approccio alla ripresa del CSKA è di quelli migliori, anche se qualche imprecisione al tiro non permette ai padroni di casa di scappare definitivamente nel punteggio. De Colo rimpingua il proprio bottino, mentre Hunter domina nel pitturato in difesa, non permettendo ai tedeschi di arrivare con facilità al ferro. Sono Heckmann e Wright, però, a tenere a galla il Brose (47-38). Nemmeno i cinque punti di fila di Clyburn permettono ai russi di scrollarsi dalle spalle i tedeschi, che con Zisis, Musli e Rubit accorciano ancora fino al 55-46 di fine terzo quarto.

La spallata definitiva all'incontro arriva però in avvio di quarta frazione: Higgins due volte da due, Rodriguez da tre, firmano il 7-0 di parziale che lancia il CSKA sul +16. Il Bamberg accusa il colpo e stavolta stenta a trovare forza e carattere per rispondere, anche se non crolla del tutto, contenendo il passivo. Radosevic e Lo accorciano fino al -12, complice anche l'attacco dei moscoviti che si rilassa eccessivamente. Non manca qualche screzio finale tra i protagonisti, prima dei sigilli di Higgins e Hunter per il definitivo 81-72.

I tabellini