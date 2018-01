Turkish Airlines EuroLeague - Milano ci prova ma il Maccabi vince al Forum (102-111)

Il Maccabi passa al Forum e vince contro Milano. Risultato finale 102-111.

La squadra di Pianigiani senza Kalnietis (febbre) e Cusin (problemi alla mano sinistra) ci prova, ma i gialloblu dominano per tutta la partita arrivando anche sul più 16. I biancorossi non si perdono e rientrano in partita giocando alla pari gli ultimi minuti. Ma il Maccabi conquista una vittoria importante

Micov Vladimir Armani Exchange Olimpia Milano - Maccabi Fox Tel Aviv Eurolega, 2017/18 Milano, 26/01/2018 Foto MarcoBrondi / Ciamillo-Castoria

I Quintetti

AX Armani Exchange Olimpia Milano: Micov, Goudelock, Kuzminskas, Theodore e Tarczewski

Maccabi FOX Tel Aviv: Kane, Bolden, Parakhouski, Roll e Jackson

La partita

1° Quarto

Milano parte bene, o meglio, Theodore inizia alla grandissima con due triple consecutive (7-4). I padroni di casa concedono troppo in difesa e i gialloblu piazzano un parziale di 6-0 (7-10). Il Maccabi, guidato da Parakhouski e Jackson, prova a scappare e Pianigiani ricorre al primo minuto della partita (11-18).

Goudelock e i due nuovi entrati, Gudaitis e M'baye, provano a dare la scossa alle scarpette rosse (20-24). Sul finire del quarto la squadra di Pianigiani accorcia le distanze e chiude la prima frazione di gioco sotto solo di 4 punti, 26-30. 7 punti del lungo lituano.

Mindaugas Kuzminskas Armani Exchange Olimpia Milano - Maccabi Fox Tel Aviv Eurolega, 2017/18 Milano, 26/01/2018 Foto MarcoBrondi / Ciamillo-Castoria

2° Quarto

Nel secondo quarto il Maccabi, in versione più leggera ed atletica, riesce a trovare parecchi punti con Tyus e prova il primo mini allungo della serata (28-36).

La scossa per l'Olimpia la trova a dare Cinciarini con 5 punti consecutivi (33-38) e poi Bertans con una tripla costringendo al time out Spahija (36-40).

Il Maccabi da tre continua a realizzare parecchi punti, ma Bertans non è da meno e Milano continua a rimanere aggrappata al risultato (41-47). I gialloblu giocano una pallacanestro migliore rispetto ai biancorossi e scappano via sul finale del primo tempo costringendo Pianigiani a chiamare minuto (45-55). L'Olimpia con Micov e Guidaitis prova ad accorciare ma va negli spogliatoi sotto di 7 punti, 50-57.

Theodore Jordan Armani Exchange Olimpia Milano - Maccabi Fox Tel Aviv Eurolega, 2017/18 Milano, 26/01/2018 Foto MarcoBrondi / Ciamillo-Castoria

3° Quarto

La solfa non cambia ed in avvio di terzo quarto il Maccabi trova il massimo vantaggio, ovvero di 14 punti, (52-64) costringendo Pianigiani a chiamare minuto.

L'asse Tarczewski - Cinciarini trovano un paio di conclusioni, ma in difesa Milano concede sempre troppo e la squadra ospite riesce a tenere sempre un discreto vantaggio (58-71).

Il Maccabi non si ferma con Milano che subisce davvero troppo ed in attacco non riesce a trovare soluzioni facili. Il tabellone recita 61-79 per gli ospiti massimo svantaggio per i padroni di casa.

Il terzo quarto si chiude con l'Olimpia sotto di 13 lunghezze, 70-83. 14 punti di Tyus, 13 di Jackson.

AX ARMANI EXCHANGE MILANO vs MACCABI FOX TEL AVIV 26 gennaio 2018 Foto Ciamillo 7 KANE, DEANDRE

4° Quarto

Milano prova il tutto per tutto per tornare in gara ma arriva fino al meno 8 (84-92). Le triple di Cole e Bolden sembrano dare il via alla fuga decisiva per il Maccabi (84-98) invece no prima Goudelock e poi Jerrells rispondono a loro volta dalla lunga distanza riportano l'Olimpia sotto ancora di 8 punti (90-98).

I gialloblu però si addormentano e l'Olimpia arriva fino al meno quattro (98-102), ma, questa volta, le due triple di Thomas mettono la parole fine alla partita. 102-111 il risultato finale.