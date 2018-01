Turkish Airlines Euroleague: Melli festeggia il compleanno e guida il Fenerbahce al successo

Sofferto successo per il Fenerbahce nella ventesima giornata della Turkish Airlines Euroleague. I campioni in carica conquistano la vittoria numero 14 ai danni del Barcellona, che resta fermo a quota 7 successi, ma soffrono fino all'ultimo minuto. Le triple di Koponen e Hanga nel primo tempo, quelle di Heurtel e i canestri di Tomic nel secondo, fanno infatti soffrire gli uomini di Obradovic. Con Datome non in partita (peggio di lui fa però Sanders) sono Wanamaker e Melli a garantire il successo. L'ex di Teramo è il migliore in campo con 24 punti e 7 assist, l'italiano invece si mette in mostra con 23 punti (8/9 da 2) e festeggia nel migliore dei modi il suo 27esimo compleanno.

Primo quarto L'attacco del Barcellona è subito in palla: 5 punti di Hanga e una tripla di Koponen portano i blaugrana sul 4-8. I campioni d'Europa rispondono con una tripla di Wanamaker e passano per la prima volta in vantaggio con un piazzato di Vesely (9-8). Gli ospiti si affidano troppo al tiro dalla lunga distanza, con scarsi risultati dopo i canestri dei due ex della serie A, e un immarcabile Vesely li punisce annichilendo Moerman e Tomic (12-8). Approfittando degli errori di Melli e Datome, il Barcellona inanella un parziale di 8-0, con Koponen ancora protagonista, che spinge Obradovic al primo time out (12-16). I turchi ripartono con 7 punti di Wanamaker e,

nonostante un positivo Claver, chiudono il primo quarto sul 22-18, perché l'ex Teramo corona un immenso primo quarto conquistando e realizzando 3 liberi.

Secondo quarto Il Fenerbahce alterna conclusioni da dentro e fuori l'area, il Barcellona va a segno solo da oltre l'arco. Datome è messo fisicamente in difficoltà da Sanders, ma l'ex Olimpia non va mai a segno, a differenza di Huertel che infila due triple (26-24). Datome realizza il suo primo canestro eludendo con una finta proprio la marcatura di Sanders, poi arrivano 5 punti di Melli per un parziale tutto italiano che vale il +8 (33-25). Il timeout di Alonso non migliora la situazione difensiva del Barcellona, Sanders continua a combinare disastri (0/4, 2 perse) ma il Fenerbahce, azzoppato dal cambio Dixon-Wanamaker per qualche azione, perde parte del proprio vantaggio (38-34).

La terza tripla di Koponen, che riduce a un solo punto il vantaggio per i padroni di casa, è abbastanza per Obradovic, che ferma il gioco. L'inerzia però resta dalla parte del Barcellona, che sorpassa con una tripla di Hanga (9/17 di squadra da oltre l'arco) e allunga con 4 punti di Tomic (39-44). Il Fenerbahce risponde nell'ultimo minuto, prima accorciando con una schiacciata di Melli, poi riportandosi a -2 con un libero che Vesely si procura con furbizia. Sanders sbaglia anche la quinta conclusione della sua gara, l'ultimo tiro è per Sloukas, che però fallisce l'arresto e tiro (42-44).

Terzo quarto Il Fenerbahce migliora visibilmente la qualità della propria difesa. Melli realizza altri 4 punti che valgono il sorpasso (46-44), il Barcellona in 3 minuti realizza un solo punto, ma si batte in difesa e le percentuali di realizzazione restano basse anche per i turchi. La quarta tripla di Koponen riporta il punteggio in parità, Tomic dalla lunetta firma l'ennesimo sorpasso (48-50). Dall'altra parte però Melli è in trance agonistica, scollina quota 20 schiacciando in faccia a Tomic, cattura rimbalzi e lancia il contropiede finalizzato da Wanamaker con la tripla del 55-50. Alonso finalmente si ricorda di avere Heurtel in panchina, le triple di Guduric e Melih, e un contropiede di Mahmatoglu, fanno volare il Fenerbahce sul +11 (65-54). Claver accorcia da oltre l'arco, Ribas fallisce l'ultima tripla, e il quarto si chiude sul 65-57.

Ultimo quarto Con Melli e Wanamaker a rifiatare, il Fenerbahce permette al Barcellona di rientrare a -5 (67-62). Questa volta Obradovic si arrabbia sul serio, e i suoi capiscono che è meglio non mettere troppo alla prova la pazienza del coach. Vesely sfrutta gli assist di Sloukas e domina a rimbalzo, Melli riprende a segnare, e il +10 è servito (76-66). Il Barcellona prova ad aggrapparsi prima a Tomic, poi a Huertel, e a 2:20 dal termine torna a -4 con un contropiede di Ribas (80-76).I campioni d'Europa devono soffrire negli ultimi 2 minuti, perché Huertel infila la tripla del -3 a 1:41. Il Fener fallisce l'attacco successivo prima con Melli, poi con Wanamaker, e perde Vesely che commette il quinto fallo. Huertel questa volta fallisce la conclusione, ma il Fener fa peggio facendo scorrere i 24 secondi senza arrivare al tiro. Obradovic, con gli spagnoli a -3, decide di mandarli in lunetta, e a 11.2 dal termine Huertel fallisce il primo, realizza il secondo libero (82-80). E' la volta di Wanamaker di andare in lunetta, 2/2. Il Barcellona se la gioca fino alla fine, ma non ha fortuna nella girandola dei liberi, e il Fener chiude sull'86-82.