Turkish Airlines Euroleague - Stella Rossa e Valencia superano tra le mura amiche Olympiakos e Khimki. Fonte: Valencia Twitter

La 20ma giornata della Turkish Airlines Euroleague ci lascia in eredità due risultati a dir poco sorprendenti, infatti all"Aleksandar Nikolic Hall" la Stella Rossa ha fatto suo il match contro la corazzata Olympiakos, mentre il Valencia ha superato tra le mura amiche il Khimki. Partiamo dai serbi, che grazie ad un finale di ultimo quarto praticamente perfetto, hanno letteralmente colto di sorpresa gli ellenici, i quali si sono dovuti arrendere alla sconfitta. Un risultato frutto soprattutto del coraggio di coach Alimpijevic, che fin dall'inizio ha schierato i suoi uomini migliori, ovvero Bjelica, Dangubic, Lazic, Lessort e Rochestie. Tra questi a spiccare sono Dangubic e Rochestie con 11 punti, ma è dalla panchina che arriva il vero fattore sorpresa della sfida, ovvero Dylan Ennis, il quale con 21 punti trascina i suoi al successo. Una vittoria che Sfairopoulos ha provato a mettere in discussione schierando dall'inizio Milutinov, Papanikolaou, Printezis, Roberts e Spanoulis, con quest'ultimo autore di ben 16 punti, ma non solo perchè a questi vanno aggiunti i 14 di Roberts, i 12 di Papanikolaou ed i 10 dalla panchina di Wiltjer. Punti che però non si sono dimostrati sufficienti per agguantare un risultato positivo, che ora gli ellenici dovranno ottenere nel prossimo turno contro il Fenerbahce, mentre la Stella Rossa dovrà dare conferma di questa prestazione contro il Baskonia.

Nell'altro match di serata il Valencia batte a fil di sirena il Khimki. Un successo complessivamente meritato dai padroni di casa, anche se la sfida è stata particolarmente equilibrata. Un equilibrio dovuto alle scelte adoperate dai due allenatori, infatti sia Vidorreta che Bartzokas hanno deciso di schierare dall'inizio i propri quintetti migliori. Da una parte il tecnico spagnolo ha preferito affidarsi a Doornekamp, Martinez, Pleiss, Thomas e Van Rossom, mentre dall'altra parte il coach greco del Khimki ha scelto uno starting five composto da Anderson, Gill, Jenkins, Shved e Thomas. Due quintetti che hanno dato vita ad un match piuttosto tattico, dove nessuna delle due squadre è riuscita ad imporsi, fino ai minuti finali dove i valenciani hanno accelerato non dando scampo alla squadra ospite. Una vittoria che i padroni di casa hanno raggiunto grazie ai 15 punti inanellati da Pleiss, ma non solo perchè ci sono anche gli 11 punti di Green ed i 10 di Abalde, mentre per i russi gli unici a salvarsi sono Shved (22 punti), Honeycutt (15) ed Anderson (12). Prestazioni sufficienti ma irrilevanti ai fini del risultato finale, che premia i valenciani, i quali dovranno confermarsi nel prossimo turno contro l'Anadolu Efes, mentre il Khimki cercherà il riscatto contro l'Unicaja Malaga.

Stella Rossa - Olympiakos 89-78 (24-20; 43-34; 57-63)

Stella Rossa: Dangubic 11 (1/2;2/2;3/3) Davidovac 9 (4/5;0/2;1/2) Lazic 2 (1/1;0/2) Dobric 5 (1/2;1/3) Jankovic 6 (3/4) Rochestie 11 (2/11;1/2;4/4) Omic 6 (3/5) Lessort 9 (3/7;3/4 TL) Ennis 21 (4/6;4/6;1/1) Bjelica 9 (1/2;7/8 TL)

Olympiakos: McLean 1 (0/2;1/2 TL) Spanoulis 16 (2/5;3/7;3/3) Milutinov 7 (3/4;1/4 TL) Strelnieks 5 (0/2;1/2;2/2) Printezis 9 (1/6;2/2;1/2) Papanikolaou 12 (2/6;1/3;5/5) Mantzaris 4 (0/1 3P;4/4 TL) Roberts 14 (2/3;2/6;4/4) Wiltjer 10 (2/2;2/3) Thompson (0/1;0/2)

Tiro da 2p: Stella Rossa (23/45) Olympiakos (12/31). Tiro da 3p: Stella Rossa (8/17) Olympiakos (11/26). Tiri liberi: Stella Rossa (19/22) Olympiakos (21/26). Rimbalzi: Stella Rossa 26 Olympiakos 33

Valencia - Khimki 85-83 (23-24; 46-44; 63-64)

Valencia: Thomas 8 (2/3;1/5;1/2) Abalde 10 (2/4;2/5) Van Rossom 7 (2/5;1/2) Martinez 9 (1/2;1/5;4/6) San Emeterio 8 (2/5;1/5;1/2) Pleiss 15 (6/10;3/3 TL) Sastre 5 (1/1;1/1) Green 11 (2/3;2/3;1/1) Doornekamp 5 (1/1;1/2) Hlinason 7 (3/4;1/2 TL)

Khimki: Shved 22 (0/3;6/13;4/6) Honeycutt 15 (3/4;3/3) Vialtsev (0/1 3P) Zaytsev Markovic 7 (2/3;1/5) Monia 3 (1/3 3P) Gill 8 (4/5;0/3) Todorovic 6 (2/4;2/2 TL) Zubkov 3 (0/3;1/1) Anderson 12 (2/2;2/5;2/2) Jenkins 5 (1/1;1/3;0/1) Thomas 2 (1/1;0/2)

Tiro da 2p: Valencia (22/38) Khimki (15/26). Tiro da 3p: Valencia (10/28) Khimki (15/39). Tiri liberi: Valencia (11/16) Khimki (8/11). Rimbalzi: Valencia 37 Khimki 31