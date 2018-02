Turkish Airlines EuroLeague - Colpaccio di Milano: i biancorossi sbancano Barcellona (81-83)

Grande prova di Milano che vince sul campo del Barcellona per 83-81. Dopo le brutte sconfitte di lunedì e di settimana scorsa, gli uomini di Pianigiani si rifanno e sbancano il Palablaugrana.

Bertans decide la partita con un canestro dalla media a cinque secondi dal termine, successivamente con una grande difesa delle scarpette rosse i giocatori meneghini possono tornare in Italia con un prezioso successo visto che, gli avversari, in più di un'occasione toccano la doppia cifra di vantaggio. Pascolo, Gudaitis e Goudelock i migliori del match per la terza vittoria esterna di questa EuroLeague.

LA PARTITA

I quintetti

Barcellona: Ribas, Hanga, Navarro, Tomic, Moerman

Milano: Goudelock, Micov, Tarczewski, M’Baye, Theodore

Pianigiani deve rinunciare a Kuzminskas (ancora influenzato ndr). Milano, nonostante due triple in avvio di gara, parte male e subisce subito un parziale di 12-0 (18-8 al 6’). I padroni di casa sfruttano la fisicità di Tomic e dominano per tutto il primo tempo. Nel primo quarto i biancorossi non riescono a difendere i pick&roll dei catalani, ma poi, in avvio di secondo quarto, alzano un po' il ritmo, corrono di più e così riescono ad arrivare fino al meno quattro grazie ai canestri di Pascolo (32-28). Koponen e Ribas fermano la rimonta dell'EA7 e così Barcellona arriva fino al massimo vantaggio, più 12 (46-34 al 17’). Sul finire della seconda frazione di gioco, a sua volta, Milano piazza un parziale di 8-2 e va negli spogliatoi sotto solo di 6 lunghezze, 48-42.

In avvio di terzo quarto Goudelock piazza 8 punti di fila, ma in difesa Milano subisce troppo e così il Barca tiene sempre 10 punti di vantaggio. Però. sul finale del quarto, i biancorossi alzano (finalmente) l'intensità difensiva e limitano i canestri dei padroni casa. Così l'Olimpia torna davvero sotto e con Pascolo firma anche il sorpasso (58-60 al 28’). L'ultima frazione di gioco è avvincente, con le due squadre che continuano a segnare. L'EA7 prova a scappare al 37' piazzando cinque punti consecutivi con una tripla con Goudelock e un canestro di Micov (73-78). Subito arriva la pronta risposta dei blaugrana con Tomic e Hanga, e successivamente, botta e risposta Gudaitis-Tomic. A decidere la partita è un canestro di Bertans a 5”6 dalla sirena. Time out e difesa impeccabile di Milano che sbanca Barcellona.