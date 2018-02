Turkish Airlines Euroleague - Zalgiris ed Olympiakos tornano alla vittoria contro Maccabi e Fenerbahce - photo: Twitter Zalgiris Kaunas

La 21ma giornata di Eurolega non ha regalato grosse sorprese, ma piuttosto importanti conferme e ritorni, come quelli dello Zalgiris Kaunas e dell'Olympiakos. Partiamo dai lituani che hanno letteralmente asfaltato gli israeliani del Maccabi. Gli uomini di Jasikevicius, scesi in campo con Davies, Jankunas, Pangos, Toupane ed Ulanovas, hanno fin da subito impresso un ritmo alto al match non permettendo agli ospiti di alimentare speranze di vittoria. Spahija, proprio per evitare ciò, aveva deciso di affrontare questa sfida con questo starting five: Bolden, Jackson, Kane, Parakhouski e Roll. A far la differenza è stato Jankunas con 17 punti, ma non solo perchè ci sono anche i 16 punti con 11 assist di Pangos, i 15 di Toupane ed i 12 di Milaknis e Micic. Punti che hanno reso vani quelli invece realizzati da Roll, autore di 17 punti, così come quelli di Parakhouski (14), Thomas (12), Bolden (12) e Jackson (12). Prestazioni sufficienti, ma inutili ai fini del risultato finale, che gli israeliani potranno riscattare nel prossimo turno contro Barcellona, mentre lo Zalgiris se la vedrà con il Khimki.

Nell'altra sfida di giornata l'Olympiakos ha superato il Fenerbahce col punteggio di 95-70. Una partita che non è mai stata in discussione, grazie soprattutto alle scelte adoperate da Sfairopoulos ad inizio match, infatti il tecnico ellenico per tornare al successo si è affidato ai propri uomini migliori, ovvero: Mantzaris, Milutinov, Papanikolaou, Printezis e Spanoulis. Un quintetto decisamente superiore per tecnica e fisico a quello turco, che in quest'occasione si è presentato con questo starting five: Datome, Sloukas, Thompson, Vesely e Wanamaker. Un quintetto nel quale non si salva nessuno, infatti l'unica prestazione sufficiente arriva dalla panchina, con Ali Muhammed, autore di 24 punti. Discorso completamente diverso per gli ellenici, che hanno potuto contare sui 19 punti di Spanoulis e Strelnieks ed i 12 di McLean e Printezis. Ora gli ellenici sono chiamati a confermarsi nel prossimo turno contro il Real Madrid, mentre il Fenerbahce se la vedrà con il Brose Bamberg.

Zalgiris Kaunas - Maccabi Tel Aviv 99-84 (26-20; 53-46; 76-62)

Zalgiris Kaunas: Davies 6 (3/7) Pangos 16 (3/4;3/4;1/2) Toupane 15 (3/6;2/2;3/3) Udrih (0/2) Jankunas 17 (7/12;1/1) Milaknis 12 (1/1;3/6;1/2) Micic 12 (1/4;3/4;1/2) White 8 (1/1;1/3;3/6) Kavaliauskas 4 (2/2) Ulanovas 9 (1/1;1/3;4/6)

Maccabi Tel Aviv: Thomas 12 (3/5;1/3;3/4) Roll 17 (3/5;2/4;5/6) Kane 2 (0/4;0/2;2/2) Tyus 4 (2/2) Dibartolomeo 2 (0/1;2/2 TL) Cole 9 (4/9;0/2;1/2) Bolden 12 (3/3;1/4;3/4) Parakhouski 14 (7/11) Jackson 12 (2/4;1/5;5/6)

Tiro da 2p: Zalgiris Kaunas (22/40) Maccabi Tel Aviv (24/44). Tiro da 3p: Zalgiris Kaunas (14/23) Maccabi Tel Aviv (5/20). Tiri liberi: Zalgiris Kaunas (13/21) Maccabi Tel Aviv (21/26). Rimbalzi: Zalgiris Kaunas 39 Maccabi Tel Aviv 29

Olympiakos - Fenerbahce 95-70 (34-18; 45-36; 71-54)

Olympiakos: McLean 12 (2/4;1/1;5/6) Spanoulis 19 (3/6;3/3;4/4) Milutinov 5 (0/2;5/8 TL) Strelnieks 19 (2/4;4/4;3/3) Printezis 12 (3/6;2/2) Papanikolaou 9 (2/5;5/6 TL) Mantzaris 6 (1/1;1/2;1/2) Roberts 7 (2/4;1/1) Bogris Wiltjer 3 (1/4 3P) Thompson 3 (1/2;1/3 TL)

Fenerbahce: Thompson 6 (2/3;2/2 TL) Melli (0/1 3P) Mahmutoglu Wanamaker 7 (1/4;1/3;2/2) Sloukas (0/2;0/1) Guduric 8 (1/3;1/1;3/3) Vesely 8 (4/8) Guler 2 (1/4;0/2) Kalinic 3 (0/2;1/2) Muhammed 24 (1/3;6/11;4/4) Duverioglu 8 (4/5;0/1 TL) Datome 4 (2/3;0/1;0/2)

Tiro da 2p: Olympiakos (16/34) Fenerbahce (16/37). Tiro da 3p: Olympiakos (13/17) Fenerbahce (9/22). Tiri liberi: Olympiakos (24/32) Fenerbahce (11/14). Rimbalzi: Olympiakos 31 Fenerbahce 29