Turkish Airlines EuroLeague - Il Pana affonda a Bamberg, Baskonia a valanga sulla Stella Rossa

Augustine Rubit in azione (Euroleague.net)

Sconfitta inaspettata e clamorosa anche sul piano delle statistiche per il Panathinaikos, che perde contatto dalle primissime posizioni della classifica di Turkish Airlines EuroLeague perdendo netto sul parquet del Brose Bamberg. Dall'altra parte si è trattato dell'ennesimo capolavoro della formazione allenata da Andrea Trinchieri, che con una prova di altissimo spessore soprattutto nell'ultimo quarto riesce ad avere la meglio su una delle squadre più forti, almeno per quanto si è visto nelle prime venti giornate di regular season. Un'altra partita che si è risolta con un risultato netto è quella che si è disputata alla Fernando Buesa Arena di Vitoria, dove il Baskonia ha fatto un sol boccone della Stella Rossa. Una partita che, a differenza di quella disputata in terra tedesca, ha preso subito una chiara direzione in favore dei padroni di casa, i quali hanno visto aumentare in maniera graduale il proprio vantaggio fino ad ottenere il +19 alla sirena finale. Si tratta di una vittoria importante per i baschi, i quali possono anche tornare a sperare di lottare per qualificazione alla prossima fase di Eurolega.

BROSE BAMBERG - PANATHINAIKOS 95-74 (Rubit 26, Calathes 31)

È stata una grande serata per i campioni di Germania in carica, i quali hanno disputato con ogni probabilità la loro miglior partita dall'inizio della regular season. Una prestazione di grande spessore per il Brose Bamberg che ha travolto il Panathinaikos, una delle formazioni più lanciate dopo le prime venti giornate di Eurolega con un secondo posto che appariva più che saldo alle spalle della capolista CSKA Mosca. Invece, questa vittoria lancia la formazione guidata da Andrea Trinchieri appena alle spalle del gruppetto che si gioca l'accesso al prossimo turno, quello a eliminazione diretta: con ancora nove partite da giocare, i tedeschi sono a tre vittorie di distacco dall'ottavo posto attualmente occupato dal Maccabi Tel Aviv, e con una buona serie nel finale di regular season potrebbe accadere il miracolo. Tornando alla partita, il Bamberg ha vinto di fatto nell'ultimo periodo, in cui ha alzato all'improvviso il ritmo diventando ingestibile sui due lati del campo per un Pana quasi arrendevole, e legato soprattutto alle giocate da campione di Nick Calathes.

BASKONIA - STELLA ROSSA BELGRADO 103-84 (Beaubois 25, Ennis 22)

Serata straordinaria anche per il Baskonia Vitoria Gasteiz, che conferma il proprio status di formazione tra le più in forma in questa fase della regular season di Eurolega e sconfigge in maniera netta anche la Stella Rossa Belgrado, che a propria volta appare irriconoscibile rispetto alla squadra che aveva fatto sognare in tanti nella scorsa edizione della massima competizione europea per club. Una affermazione netta in una gara che ha preso la strada dei padroni di casa fin dalle prime battute, con un vantaggio che si è fatto sempre più netto in favore dei baschi, trascinati in attacco da un Rodrigue Beaubois capace di chiudere con 25 punti frutto di un fantastico 11/15 dal campo. Ottimo contributo anche da un Matt Janning capace di infilare sei triple, mentre le quattro realizzazioni con i piedi dietro l'arco di un ottimo Dylan Ennis non bastano ai serbi per restare in partita, anche perchè l'assenza forzata di Feldeine si fa sentire in maniera pesante nei meccanismi offensivi della compagine ospite, costretta ad allontanarsi ancor di più dalla lotta per l'ottavo posto.