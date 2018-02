Turkish Airlines Euroleague - Maccabi e Panathinaikos tornano alla vittoria contro Barcellona e Baskonia - Foto Euroleague Twitter

La prima giornata del 22mo turno della Turkish Airlines Euroleague ha registrato i ritorni alla vittoria del Maccabi e del Panathinaikos contro rispettivamente Barcellona e Baskonia. Partiamo dagli uomini di Spahija, che hanno avuto la meglio sui catalani grazie ad una prestazione particolarmente solida ed efficace. Gli israeliani scesi in campo con Bolden, Jackson, Kane, Parakhouski e Roll, hanno tratto giovamento dalle prestazioni di quasi tutto il quintetto, infatti i top-scorer sono stati Pierre Jackson, autore di 18 punti, Norris Cole, 14 punti, DeAndre Kane, 11 punti, Artsiom Parakhouski, 10 punti e Michael Roll, 10 punti.

Dall'altra parte i catalani hanno provato a restare in partita affidandosi a Thomas Heurtel, ma la guardia francese poco ha potuto contro la potenza offensiva e difensiva degli israeliani. Il n.13 dei blaugrana è riuscito comunque ad inanellare 18 punti e 10 assist, che però non sono bastati per la vittoria finale. Tra le fila catalane ci sono da segnalare anche le sufficienti prestazioni di Adam Hanga, 17 punti, Ante Tomic, 14 punti, Pau Ribas, 10 punti e Juan Carlos Navarro, 10 punti. Tra questi sono solamente i primi due sono stati scelti nel quintetto titolare da Julbe, che poi ha completato lo starting five con gli schieramenti di Sanders e Kurucs, oltre al già citato Heurtel. Scelte che non si sono rivelate vincenti, e che per questo Julbe vuole rivalutare in vista del derby con il Real Madrid della prossima giornata, mentre il Maccabi se la vedrà con Malaga.

Nell'altro match di serata il Panathinaikos ha superato di misura il Baskonia dopo aver dominato per praticamente tutto il secondo tempo. La squadra di Pascual, scesa in campo con Antetokounmpo, Calathes, Denmon, Gist e Singleton, ha sofferto inizialmente l'atteggiamento aggressivo avversario, salvo poi prendere le dovute contromisure sia in fase di possesso che di non possesso. La squadra ellenica ha potuto contare sulle ottime prestazioni di Gabriel e Gist, autori di 15 punti ciascuno, così come di quelle di Pappas, 12, e Singleton, 10. Non solo perché da sottolineare ci sono anche gli 11 fondamentali assist smazzati da Calathes.

Ai baschi invece non sono bastate le prestazioni di Shengelia e Beaubois, autori di 15 punti a testa, così come quelle di Janning e Voigtmann, autori rispettivamente di 12 ed 11 punti. Esclusa la shooting guard americana (Janning), gli altri tre top-scorer hanno fatto parte del quintetto titolare scelto da Martinez, il quale ha preferito completarlo con gli schieramenti di Granger e Garino. Uno starting five che non si è dimostrato sufficientemente all'altezza, ecco perchè il coach spagnolo sta già pensando a modifiche in vista del prossimo match contro il CSKA Mosca. Il Panathinaikos invece se la vedrà contro il Khimki.

Maccabi - Barcellona 94-82 (22-23; 46-38; 65-61)

Maccabi: Thomas 7 (2/5;0/3;3/5) Roll 10 (4/6;0/2;2/2) Kane 11 (5/7;1/1 TL) Tyus 4 (2/2) Dibartolomeo 3 (0/2;1/4) Cohen 8 (2/2;1/1;1/1) Cole 14 (4/10;1/3;3/4) Bolden 9 (2/4;1/2;2/4) Parakhouski 10 (5/7) Jackson 18 (0/2;5/7;3/4)

Barcellona: Ribas 10 (0/1;3/6;1/1) Hanga 17 (2/6;3/4;4/7) Navarro 10 (2/4;2/7) Heurtel 18 (4/5;2/5;4/6) Kurucs Oriola (0/2) Sanders 8 (1/5;2/4) Claver Tomic 14 (5/10;4/8 TL) Moerman 5 (1/4;1/3)

Tiro da 2p: Maccabi (26/47) Barcellona (15/37). Tiro da 3p: Maccabi (9/22) Barcellona (13/29). Tiri liberi: Maccabi (15/21) Barcellona (13/22). Rimbalzi: Maccabi 37 Barcellona 29

Panathinaikos - Baskonia 80-76 (21-22; 46-40; 67-53)

Panathinaikos: Singleton 10 (0/1;2/4;4/4) Rivers 7 (2/3;1/5) Pappas 12 (3/7;2/5;0/1) Denmon (0/1;0/3) Gist 15 (6/8;1/1) Vougioukas 4 (2/5) Lekavicius 4 (2/2;0/1) Gabriel 15 (1/3;4/7;1/2) Calathes 7 (2/7;0/1;3/4) Antetokounmpo 6 (1/1;1/1;1/2)

Baskonia: Vildoza 8 (1/2;2/2) Timma 6 (3/3;0/3) Voigtmann 11 (5/6;1/1 TL) Malmanis Huertas (0/3) Beaubois 15 (2/8;3/3;2/2) Janning 12 (0/1;4/5) Diop 2 (1/1;0/2 TL) Granger (0/4;0/2) Poirier 2 (0/3;2/2 TL) Shengelia 15 (6/8;0/2;3/5) Garino 5 (1/2;1/3)

Tiro da 2p: Panathinaikos (19/38) Baskonia (19/41). Tiro da 3p: Panathinaikos (11/28) Baskonia (10/20). Tiri liberi: Panathinaikos (9/13) Baskonia (8/12). Rimbalzi: Panathinaikos 32 Baskonia 39