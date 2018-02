Turkish Airlines EuroLeague - Milano ci prova ma cade sul campo della Stella Rossa (100-89)

Milano combatte, ma perde sul campo della Stella Rossa: risultato finale 100-89. I meneghini rimangono in partita per 35 minuti, ma non riescono a completare la rimonta. Nonostante una buon attacco, la squadra di Pianigiani, di fronte ai 6000 tifosi del Pionir, paga i troppi rimbalzi concessi ai padroni di casa e le tante amnesie difensive e, soprattutto, i50 punti concessi nel primo tempo (troppi!). Alle scarpette rosse non basta i 17 punti di Kuzminskas.

LA PARTITA

Milano parte bene soprattutto in attacco dove realizza 3/4 dalla lunga distanza (9-6), ma la Stella Rossa, guidata dal suo grande pubblico, impatta quasi subito e va avanti nel punteggio solo dopo pochi minuti (11-9). Però, nella prima frazione di gioco, regna equilibrio e l'Olimpia chiude sotto solo di tre lunghezze (23-20). La squadra di Pianigiani fatica sotto canestro, soprattutto a rimbalzo. Bene invece in attacco grazie all'ottima percentuale ai tiro da parte degli esterni.

L'AX Armani Exchange è pienamente nel vivo del match con i 4 punti consecutivi di Jerrells ad inizio secondo quarto dove costringono Alimpijevic a ricorrere al time out (25-24). Ma è solo un fuoco di paglia perchè Milano va in totale black out appena rientrata dal minuto: i meneghini diminuiscono l'intensità difensiva ed in attacco non riescono più a segnare come nei primi minuti della gara così i padroni di casa volano in un attimo a +11 (39-28). Gli ospiti però, non mollano e non si disuniscono nel momento di difficoltà, anzi tornano in partita andando negli spogliatoi solamente sotto di cinque punti, 50-45. L'Olimpia deve migliorare nettamente a rimbalzo dove la Stella Rossa domina (17-10).

Nel secondo tempo Milano crolla: nonostante Kuzminskas firma il -3 in avvio di ripresa, la formazione di Pianigiani non riesce a colmare il gap così la Stella Rossa rivola sulla doppia cifra di vantaggio (64-53 al 26’), il lituano sul finire del terzo quarto piazza un paio di canestri che portano Milano sotto di sei punti, 71-65. LA'X Armani Exchange alza bandiera bianca nel quarto quarto con la Stella Rossa che vola anche sul più 16. Gli ultimi minuti servono solo a fissare il risultato finale, finisce 100-89. Quindicesima sconfitta stagionale in Eurolega per i biancorossi.