Turkish Airlines Euroleague: Doncic fa e disfa, l'Olympiacos passa a Madrid - Twitter Euroleague

Al termine di 40 minuti combattutissimi ed equilibrati, a decidere sono due giocate di Strelnieks, che si carica la squadra sulle spalle nella serata in cui Spanoulis chiude con 0 punti (0/6 dal campo, 0/2 dalla lunetta) e 5 perse. I 21 punti di Printezis sorreggono i greci quando il Madrid prova ad accelerare. Per i padroni di casa prova a due facce di Doncic: da una parte 27 punti e momenti di onnipotenza, dall'altra 5 liberi sbagliati e un ultimo possesso gestito davvero male.

Primo quarto Spanoulis, Mantzaris, Printezis, Papanikolaou, Milutinov per Sfairopoulos, Doncic, Campazzo, Thompkins, Taylor, Tavares per Laso. Una tripla di Thompkins e una magia di Doncic portano subito il REal sul 5-0. L'Olympiacos si sblocca con una tripla dall'angolo di Printezis, che sull'azione successiva si toglie lo sfizio di stoppare Tavares, a cui rende più di 15 centimetri. Tavares si rifà subito stoppando a sua volta Spanoulis, ma 4 punti di Milutinov mantengono gli ospiti in parità (7-7). Printezis firma il primo sorpasso ospite, subito annullato dalla tripla di un ispirato Taylor e dalla seconda di Thompkins (13-9). Nonostante Tavares continui a distribuire stoppate, i greci trovano molti punti sotto il canestro avversario, e con un positivo Milutinov si portano a + 4 (13-17). Un inconsueto 0/2 dalla lunetta di Spanoulis (che poi commette anche il suo secondo fallo) rallenta la fuga degli ospiti; McLean la rinvogorisce con una schiacciata, ma Randolph con l'ultimo canestro del quarto sigla il 20-21. 6 punti per Doncic e Thompkins, 7 per Printezis, 6 per Milutinov.

Secondo quarto Attacchi meno prolifici in avvio di secondo quarto. Una tripla ben costruita di Wiltjer viene contenuta da un gioco da 3 punti di Reyes, un gioco da 3 punti di McLean da un movimento da ballerino di Randolph (27-29). Dopo 4 minuti, l'Olympiacos accelera con le triple di Wiltjer e Thompson, con Reyes che ancora una volta che prova a limitare i danni (32-37): il 37enne iberico realizza la prima tripla della sua stagione, dopo il 5/26 della passata. I greci continuano a colpire dall'oltre l'arco: Strelnieks porta i suoi sul +7 (34-41), e nonostante l'energia di Doncic, il Real non riesce a scardinare la difesa degli avversari, che pur sporcando le percentuali dalla lunga distanza, arrivano a +8 (37-45). Carroll accorcia con l'ultimo possesso del Real, Tavares difende il canestro dall'ultimo assalto, e il primo tempo termina sul 39-45. 10 punti per Doncic, 9 per Printezis e Wiltjer. Il Real è a 4/15 da 3, 5/13 per l'Olympiacos, che cattura 3 rimbalzi in più (15 vs 12), e soprattutto 7 in attacco.

Terzo quarto L'inossidabile asse Spanoulis-Printezis resiste ai tentativi di rimonta imbastiti da Doncic, ma il pareggio è firmato da Tavares (49-49). Un paio di giocate di Papanikolaou danno ossigeno ai greci, ma Doncic imperversa da ogni dove e, quando non segna in prima persona, arma il braccio di Thompkins (57-58). Il pareggio arriva a quota 60 ed è naturalmente realizzato dallo sloveno. Doncic fallisce la tripla del sorpasso ma non i liberi del temporaneo 62-62; proprio sulla sirena, Wiltjers infila la tripla del 62-65.

Ultimo quarto Dopo aver sbagliato qualche libero di troppo nei precedenti quarti, Causeur si rifà con 4 punti consecutivi, la quinta tripla di Thompkins e un'altra magia del francese portano il Real a +6 (71-65). L'attacco greco, dopo aver prodotto solo 2 punti in quasi 5 minuti, beneficia di un tecnico sanzionato a Reyes e Printezis, da 3, riporta gli ospiti in vantaggio (73-74). Thompkins colpisce anche da sotto le plance, ma Printezis risponde colpo su colpo, e gli ultimi 3 minuti si aprono con i greci ancora avanti (75-77), col Real che paga i tanti liberi falliti (4 da Doncic). A 90 secondi dal termine, i blancos si perdono in troppi extra pass, Spanoulis li grazia da 3 e poi, dopo che i suoi conquistano il rimbalzo, perde palla. 58 secondi da giocare, ospiti avanti di 1. Doncic questa volta dalla lunetta fa 2/2, Strelnieks risponde con la penetrazione che elude la stoppata di Tavares e vale il 78-79. A 33 secondi dal termine, altro viaggio in lunetta per Doncic e 0/2, gli arbitri vedono un invasione greca e gli concedono un altro tentativo, che va a segno (79-79). Strelnieks tenta il bis, guadagna due liberi e fa 1/2. Mancano 15 secondi, time out Real. Doncic incespica nell'entrata, riesce a servire un compagno, la palla arriva a Campazzo, che non riesce a trovare il tempo per tirare.